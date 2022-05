Der LASK präsentierte am Donnerstagnachmittag die Stadion-Kampagne „Gemeinsam endlich zuhause“, die in den nächsten Monaten in ganz Oberösterreich ausgerollt wird. Der geschützte Abo-Verkauf für die neue Raiffeisen Arena ist bereits angelaufen: In den ersten fünf Tagen wurden über 1000 Abos verkauft.

Ab kommenden Montag steht beim LASK alles unter dem Motto „Gemeinsam endlich zuhause“. So lautet der Titel der Kampagne, welche Fußballfans aus dem ganzen Bundesland für die neue Raiffeisen Arena begeistern wird. Neben klassischen Werbeflächen wie Plakaten wird die Kampagne auch online und mittels Video-Spots in Szene gesetzt.

Abo-Verkaufs-Start am Montag

Gleichzeitig mit dem Kampagnenstart beginnt ab Montag, 9. Mai auch der freie Verkauf von Abo-Tickets für die neue Raiffeisen Arena. Der LASK bietet im neuen Stadion ab dem Frühjahr 2023 eine Vielzahl attraktiver Abo-Angebote an, um eine möglichst große Bandbreite an Fußballbegeisterten anzusprechen. Von den Treuesten der Treuen über Familien bis hin zum Business-Club-Besucher – für jeden findet sich das richtige Abo-Modell:



So ist etwa ein Stehplatz-Abo bereits ab EUR 190,80 erhältlich. Mit dem Familien-Abo ab EUR 449,- können Eltern mit ihren Kindern ein ganzes Jahr Fußball in bester Stadion-Atmosphäre erleben – bei einer vierköpfigen Familie und 16 Liga-Heimspielen ergibt das beispielsweise einen Pro-Kopf-Preis von EUR 7,- pro Spiel.

Der Abo-Verkauf läuft online unter lask.at/abos sowie im HYPO-LASK-Corner auf der Linzer Mozartkreuzung (Öffnungszeiten). Ab Dienstag, 10. Mai sind Abos für die neue Raiffeisen Arena auch in der LASK-Geschäftsstelle (Poststraße 38, 4061 Pasching) zu den Geschäftszeiten erhältlich.

Bereits am vergangenen Sonntag startete der geschützte Abo-Vorverkauf für alle aktuellen Dauerkarten-Besitzer. In den ersten fünf Tagen wurden über 1000 Abos verkauft.

Fotocredit: LASK 1 Bild, Harald Dostal (www.sport-bilder.at) - 2 Bilder