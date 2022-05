Nach dem vorzeitig realisierten Klassenerhalt hat die WSG Tirol nicht nur ihre 4. Saison in der ADMIRAL Bundesliga vor sich, sondern peilt auch neue Ziele in der aktuellen Spielzeit an. 3 Runden vor Ende der Qualigruppe liegen die Wattener als Tabellenführer im unteren Playoff 3 Zähler vor Verfolger LASK, würden mit einem weiteren Dreier - dem vierten in Folge - beim FC Flyeralarm Admira - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - aller Voraussicht nach bereits an diesem Wochenende das Playoff-Halbfinale fixieren.

Der Blick bei Thomas Sabitzer (li.) und der WSG Tirol - hier bei der Nullnummer im März gegen Philipp Schmiedl und dem FC Admira - geht nach oben...nach dem vorzeitigen Klassenerhalt ist das nächste Ziel das Playoff-Halbfinale.

Die Tiroler wollen in den drei restlichen Runden genau da bleiben, wo sie jetzt sind, allerdings so richtig noch nicht das Wort, das mit ‚E‘ anfängt und ‚a‘ aufhört, in den Mund nehmen. Wenn überhaupt, nur auf Nachfrage und selbst dann nur zögerlich. Quasi hinter vorgehaltener Hand.

So wie Cheftrainer Thomas Silberberger, der auf der Pressekonferenz vor der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga aber nicht umhinkam, jenen Dreistufenplan zu verraten, den er zu Wochenbeginn für die verbleibenden drei Bundesligarunden mit seiner Mannschaft vereinbart hat. Halbfinale, lautet das erste Ziel. Heimrecht holen, das zweite. Und Halbfinale gewinnen, das dritte. Alles Schritt für Schritt.

Die WSG will in den kommenden drei Runden in der Tabelle dort bleiben, wo sie ist, um nach 32 Spieltagen im Ausscheidungsspiel zwischen dem Erstplatzierten und Zweiten im Unteren Playoff mitspielen zu dürfen. Von Europa reden darf noch keiner, davon träumen ist aber erlaubt.

Wattener Erfolgsserie vs. FC Admira - Vrioni mit historischer Chance

Demgegenüber hofft der FC Flyeralarm Admira nach den kommenden drei Bundesligarunden nicht in der ADMIRAL 2. Liga aufzuwachen. Die Niederösterreicher sind in der Tabelle vier Zähler hinter Tabellenführer WSG Tirol und fünf vor Schlusslicht SCR Altach. Im Verlauf der aktuellen Saison haben die Tiroler noch kein Spiel gegen die Elf von Chefcoach Andi Herzog verloren – insgesamt ist die WSG bereits seit acht Spieltagen gegen die Admira ungeschlagen.

Die beiden Saisonspiele am Innsbrucker Tivoli endeten remis, jenes in der BSFZ Arena konnten WSG-Kapitän Oswald & Co. für sich entscheiden. Das späte Siegtor von damals war einer der 15 Treffer, die Giacomo Vrioni für die WSG erzielte. Auch der 23-jährige Italo-Albaner könnte in den kommenden drei Runden Historisches erreichen. Nach dem Dreierpack zuletzt gegen den LASK ist Liga-Topscorer Karim Adeyemi nur noch zwei Treffer entfernt. Und auch der 18-Saisontreffer-Allzeit-Bundesligarekord der WSG, im Vorjahr von Nikolai Baden Frederiksen aufgestellt, ist plötzlich nicht mehr unerreichbar. Für Spannung ist also gesorgt.

"Maximaler Wille, jetzt noch was zu erreichen"

WSG-Coach Thomas Silberberger über…

… Stimmung in Mannschaft vor dem Spiel nach gesichtertem Klassenerhalt: „Die Stimmung ist natürlich ausgezeichnet, wenn man sein Saisonziel drei Runden vor dem Ende der Meisterschaft erreicht. Die Mannschaft hat jetzt fünf Tage frei gehabt. Das hat sie jetzt auch benötigt – weil die letzten Wochen jetzt psychisch sehr anspruchsvoll waren. Man sieht ja, was sich da Woche für Woche in der Qualifikationsrunde abspielt. Die Mannschaft hat sich ab Montag so präsentiert, wie sie sich präsentieren muss, wenn man das Saisonziel bereits erreicht hat – mit maximalem Selbstvertrauen, viel Spaß im Training und dem maximalen Willen, jetzt noch was zu erreichen.“

…neue Ziele: „Wir haben unsere Ziele in Etappen definiert. Am Wochenende können wir unser erstes Ziel bereits schaffen – mit einem Sieg gegen die Admira, wenn gleichzeitig Ried und Hartberg Punkte verlieren würden. Dann wären wir im Playoff-Halbfinale. Das zweite Ziel wäre es dann, das Heimrecht zu erobern. Und das dritte, dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir haben alle Hände voll zu tun, diese Etappenziele zu erreichen. Und wir sind gut damit beraten, in der Südstadt auf Sieg zu spielen.“

…Kuriosität, dass man im Vorjahr in der Meistergruppe weiter von der Quali für die Conference-League-Quali entfernt war, als diese Saison in der Qualigruppe: „So ist der Modus. Dafür ist im Vorjahr der Druck bereits sieben Runden früher abgefallen als heuer. Das hat man ja heuer auch bei Klagenfurt gesehen.“

… ob man sich nach dem drohenden Wacker-Aus als Lokomotive im Tiroler Fußball sieht: „Derartige Aussagen wird man von mir nicht hören. Jeder, der eine Tabelle und eine Liga lesen kann, weiß, wer die Nummer 1 in Tirol ist.“

"Bei Sabitzer ist WSG nur Passagier"

… ob Thomas Sabitzer auch im kommenden Jahr im WSG-Dress zu sehen ist: „Wir werden sehen. Die Leihe von Thommi war für alle eine win-win-Situation, vor allem für ihn und die WSG. Wir werden sehen, ob der neue LASK-Trainer ihn auf dem Zettel hat. Ich hoffe, dass er bei uns bleiben kann, aber da gehört die andere Partei auf den Tisch. Das ist der LASK. Es wird wieder ein zähes Ringen werden. Im Moment sind wir dabei nur Passagier.“

… was dafür spricht, dass nach dem Erreichen des Saisonziels jetzt kein Durchhänger in der Mannschaft folgt: „Die Mannschaften, die wir jetzt haben, Admira, Hartberg und Altach sind, bei allem Respekt, nicht mit den Gegner aus dem Vorjahr, Rapid Wien, Sturm Graz und RB Salzburg, vergleichbar. Weil wir damals nicht unbedingt mit Punkten rechnen konnten, waren das Bonusspiele. Jetzt haben wir Spiele vor der Brust, mit denen wir nach dem sechsten Platz im Vorjahr mit einer eventuellen Europacupqualifikation abermals historisches erreichen können. Und dann, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Buch geschrieben in Wattens. Mehr als die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb wird in Wattens nicht gehen – außer es kommt ein Investor, legt 20 Millionen auf den Tisch und will das Stadion vergolden. Das haben wir in Tirol alles schon gehabt, deshalb war das jetzt ein wenig provokant formuliert.“

… ob Statistik gegen Admira für WSG spricht: „Statistik lügt nicht, aber Statistik spielt auch nicht. Wir sind seit, glaube ich, acht Runden gegen die Admira ungeschlagen. Wir sind für sie also eine Art Angstgegner. Es ist gut zu wissen, dass sich die Admira gegen uns schwertut. Aber die Admira weiß auch, dass im Fall, dass sie gegen uns verliert und gleichzeitig Altach gewinnt, es bei ihr lichterloh brennt.“

"Jeder von den Jungs brennt"

Thomas Sabitzer (LASK-Leihspieler der WSG Tirol) über …

… wie sehr man sich nach dem Klassenerhalt jetzt auf die kommenden drei ‚Bonusspiele‘ freut: „Wir freuen uns extrem darauf, jetzt, wo wir den Druck los geworden sind, noch absteigen zu können. Wir sind jetzt zwar safe, haben aber noch drei wichtige Spiele vor uns. Dafür haben wir uns Ziele gesetzt – die gilt es jetzt zu 100 Prozent umzusetzen.“

… wie groß der Vorteil gegenüber den kommenden Gegnern ist, befreit aufspielen zu können: „Die Kunst ist es, die Spannung zu halten. Die Admira wird mit 110 Prozent in die Partie gehen. Wir müssen schauen, dass uns das auch gelingt. Aber ich denke, dass mit der möglichen Conference-Quali genug Spannung aufgebaut wird. Jeder von den Jungs brennt. Was dann am Samstag dabei rausschaut, wird man sehen. Wenn wir mit der gleichen Intensität ins Spiel gehen wie zuletzt, können wir die Admira schlagen.“

WISSENSWERTES

Tirols Toptorjäger Giacomo Vrioni erzielte an den letzten beiden Spieltagen, an denen er mitspielen durfte, gleich fünf seiner 15 Saisontreffer. Admira-Toptorjäger Roman Kerschbaum (9 Tore), fällt verletzungsbedingt bis zum Saisonende aus. Der Zweitplatzierte in der klubinternen Schützenliste der Niederösterreicher ist Suliman-Marlon Mustapha mit sechs Tore. Der 20-Jährige scorte an den letzten drei Spieltagen zwei Mal.

Die WSG Tirol führt mit 13 Punkten aus sieben Spielen die Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga an. Die Niederösterreicher konnten allerdings auch bereits zehn Zähler einfahren.

Die WSG Tirol holte aus den bisherigen drei Saisonduellen mit der Admira fünf Punkte, die Niederösterreicher lediglich zwei.

