Dreimal rollt das Leder im Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga 2021/2022 noch. Teil 8/10 der Qualifikationsgruppe steigt am Samstag, 7. Mai, für den TSV Egger Glas Hartberg in der Raiffeisen Arena in Pasching beim LASK - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Im Duell der Tabellennachbarn Achter (LASK, 21 Punkte) kontra Neunter (TSV, 20), die nur ein Zähler trennt, will die Gäste-Elf von Chefcoach Klaus Sturm nach zuletzt zwei Siegen en suite in der Erfolgsspur bleiben und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Steht gegen die Stahlstädter vor dem Comeback nach Verletzungspause: Der gebürtige Eisenstädter Michael Steinwender (li.), der am Mittwoch 22 Jahre wurde.

TSV will im 6. Duell in Folge Erfolgsserie gegen LASK prolongieren

Die beiden Siege gegen den FC Flyeralarm Admira und Schlusslicht SCR Altach sowie satte sieben Volltreffer pumpten Diarra, Tadic & Co. voll mit Selbstvertrauen. Gegen den LASK, der unter der Woche einen Trainerwechsel vornahm und Didi Kühbauer präsentierte, sind die jüngsten Erinnerungen äußerst positiv. Seit fünf Spielen sind die Ost-Steirer gegen die Stahlstädter unbesiegt (zwei Siege, drei Remis).

Personell fehlt auf der Saison-Zielgeraden Woche für Woche ein anderer Spieler gelbgesperrt. Diesmal Abwehr-Routinier Manfred Gollner (5. GK). Dafür ist der zuletzt gegen Altach verletzt fehlende Innenverteidiger Michael Steinwender wieder fit. Auch Donis Avdijaj und Philipp Sturm stehen wieder im Trainingsprozess, für den Ex-Rapidler Mario Sonnleitner und Mario Kröpfl ist ein Einsatz nicht denkbar.

TSV-Cheftrainer Klaus Schmidt: "Wir fahren nach Linz, um unserem Ziel Klassenerhalt ein großes Stück näherzukommen und wollen dort punkten, wie es uns auch im Heimspiel mit dem 0:0 gelungen ist. Die letzten zwei Partien waren mit sieben Toren sehr vielversprechend. Aus diesem Grund hoffe ich, dass unsere Offensivabteilung ihres dazu beitragt und dass wir hinten sehr stabil stehen."

Auf unsere Mannschaft wartet am Samstag (17 Uhr) ein Gastspiel in Pasching beim @LASK_Official. Unser Team möchte den Schwung der letzten Woche in das Saisonfinale mitnehmen.



Alle Infos zum Spiel: https://t.co/p6l29Nlnwz#askhtb #admiralBL #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/nH23JDX1yZ — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) May 5, 2022

"Weg zum Klassenerhalt nicht mehr weit"

Offensivspieler Noel Niemann: "Wir sind mit zwei Siegen im Rücken extrem motiviert und vor allem immer noch hungrig auf mehr. Wir wissen, dass wir nicht mehr einen weiten Weg haben, um den Klassenerhalt zu schaffen. Deswegen wollen wir gemeinsam die letzten Schritte gehen und uns für die letzten Wochen einfach belohnen. Wir sind auf jeden Fall sehr motiviert!"

