Der bereits drei Runden vor Saisonende der ADMIRAL Bundesliga feststehende Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz gastiert bei Aufsteiger SK Austria Klagenfurt - Sonntag ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Steirer haben bisher in dieser Spielzeit eine makellose Bilanz gegen den Aufsteiger, gewannen gegen die Kärnter alle drei Liga-Partien (2:1, 3:1 daheim, 3:0 auswärts):

Schnürte beim 3:1-Heimsieg im Meistergruppen-"Hinspiel" im März gegen Austria Klagenfurt den Doppelpack: Manprit Sarkaria (rechts) vom SK Sturm Graz.

Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer über...



...die Ausgangssituation: "Es waren zwei völlig unterschiedliche Wochen für uns, letzte Woche noch die riesige Freude über das Fixieren von Platz zwei, den wir alle verdienter Maßen gefeiert haben. Dann am Sonntag, am Geburtstag von Sturm, die traurige Nachricht vom Tod von Ivica Osim. Das war für uns alle eine sehr spezielle Erfahrung. Am Sonntag geht es in Klagenfurt weiter mit der Liga und da ist eines klar: Wir spielen jetzt nicht die letzten drei Spiele um die Ehre - wer das glaubt, der kennt mich nicht und der kennt meine Mannschaft nicht. Wir haben überhaupt nichts zu verschenken, spielen eine großartige Meisterrunde, haben eine super Serie hingelegt und das wollen wir genau so fortsetzen. Wir haben noch klare Ziele für diese verbleibenden drei Meisterschaftsspiele!"



...das bevorstehende Spiel im Wörthersee-Stadion: "Ich kann mich nur wiederholen, Austria Klagenfurt spielt eine überragende Saison. Peter Pacult leistet mit seinem Team beeindruckende Arbeit, sie sind sehr schwer zu bespielen, machen die Räume extrem eng und sind im Konterspiel, sowie bei Standards immer brandgefährlich."



...die Personalsituation: "Aufgrund von Verletzungen und einigen erkrankten Spielern wird sich wieder eine andere Sturm Mannschaft ergeben, unsere Attribute werden aber die Gleichen bleiben."



Manprit Sarkaria: "Wir wollen nach der Pause wieder alles geben und das Spiel in Klagenfurt gewinnen. Dafür brauchen wir einen engagierten Auftritt und kreative Lösungen in der Offensive."

Statistiken zum Spiel

Sturm Graz gewann alle vier bisherigen Pflichtspiele (3x Liga, 1x ÖFB-Cup) gegen Austria Klagenfurt und traf dabei mindestens doppelt (gesamt 12 Tore).

Die Steirer sind generell seit acht Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen und gewann die letzten sieben davon. Eine längere Siegesserie gegen Aufsteiger hatten die Steirer zuletzt von Oktober 1997 bis November 1999 unter Trainer Ivica Osim (damals 10 Siege in Folge).

Die letzten drei Spiele mit Punktgewinn des SK Austria Klagenfurt in der Liga waren allesamt Auswärtsspiele (1S 2U). In Bundesliga-Heimspielen kassierten die Violetten zuletzt drei Niederlagen in Folge und in diesen drei Heimspielen immer mindestens drei Gegentore (gesamt 12). Das Heimspiel in Runde 18 gegen den SK Sturm verlor das Team von Peter Pacult mit 0:3 – die erste BL-Heimniederlage der Kärntner.

Die Ilzer-Elf gewann fünf der sieben Meistergruppenspiele (1U 1N) – mehr als von den ersten 21 Meistergruppenspielen seit der Ligareform zusammen (4). Die Steirer kassierte in diesen sieben Spielen fünf Gegentore – so wenige wie in der diesjährigen Meistergruppe sonst nur RB Salzburg.

Topscorer Jakob Jantscher und Co. erzielten 23 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison. Die "Blackies" erzielten erstmals so viele Tore nach Standards innerhalb der letzten 20 BL-Saisonen. Vier der acht Tore gegen Klagenfurt erzielte Sturm nach Standards.

Foto: GEPA-ADMIRAL