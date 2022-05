Nach einer pandemiebedingten Pause findet der beliebte Rapidlauf heuer wieder am Gelände des Ernst-Happel-Stadions und in der Prater-Hauptallee statt. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, die 5,4 Kilometer virtuell zu bewältigen.

Wie in den vergangenen Jahren ist es dem SK Rapid auch heuer wieder eine Freude, die Laufveranstaltung in den Dienst der guten Sache im Rahmen des grün-weißen CSR-Projektes "Die Rapid-Familie hilft" zu stellen. Der SK Rapid spendet von jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin am Hauptlauf (Alfred Körner-Lauf sowie Nordic Walking-Bewerb) wieder € 5,-- der Startgebühr.

Daher ist auch dieses Jahr die Motivation besonders groß, so viele Menschen wie möglich, welche auch ein soziales und gesellschaftliches Zeichen setzen wollen, für den Rapidlauf zu begeistern. Auch 2022 steht der Rapidlauf ganz im Zeichen der Volkshilfe Wien - eine wichtige Initiative, die der SK Rapid gerne und mit vollem Einsatz mit mehreren Aktionen unter dem Motto "Die Rapid-Familie hilft!" unterstützt.

Die Anmeldung ist ab sofort unter rapidshop.at oder direkt im Fancorner in Hütteldorf (Montag bis Samstag von 11:00 bis 18:00 Uhr) bis spätestens Freitag, 20. Mai 2022 23:59 Uhr möglich (Nachmeldungen sind am Lauftag beim Ernst-Happel-Stadion bis 17:00 Uhr möglich, allerdings ist hier dann kein Startersackerl inkludiert!).

Die Startgebühr beträgt 25 Euro, für Vereinsmitglieder 20 Euro. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Kinderläufen sind um 5 Euro mit dabei, Greenie-Mitglieder sogar kostenlos. Alle weiteren Informationen finden Sie online unter rapidlauf.at!

Weitere Termine im Mai



Kommende Woche geht auch die SK Rapid Käfig-Tour in Kooperation mit der Caritas Käfig League (mehr Infos hier) weiter. Am Dienstag, 10. Mai, werden Yusuf Demir und Filip Stojković ab 17:30 Uhr im Sechshauserpark im 15. Bezirk, 48 Stunden später Robert Ljubičić und Moritz Oswald im Hermann-Leopold-Park im Meidling mit dabei sein.

Am Donnerstag, 12. Mai, steht dann zusätzlich im Fanshop Allianz Stadion eine Autogrammstunde auf dem Programm, ab 17:00 Uhr stehen dort Ferdy Druijf, Marco Grüll und Torhüter Niklas Hedl für Unterschriften und Fotowünsche zur Verfügung.

Fotocredit: SK Rapid