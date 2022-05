Spiel 1 für Trainer Nr. 3 in dieser Saison beim LASK, der 3 Runden vor Quali-Gruppen-Ende der ADMIRAL Bundesliga beim Debüt von Neo-Chefcoach Dietmar Kühbauer den wiedererstarkten TSV Hartberg empfängt: Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Wo der Trainereffekt mit Klaus Schmidt zuletzt zwei Siege en Suite bescherte und weiters Kapitän Swete & Co. seit 6 Spielen gegen die Athletiker unbesiegt sind. Doch in Rd. 30 wollen die Linzer voll punkten, um eine Woche vor dem OÖ-Derby bei der SV Ried ihre Chance auf das Playoff-Halbfinale zu wahren. Nachfolgend Statements von Coach Kühbauer & "Captain" Schlager.

Drei Runden bleiben den Teams in der Qualifikationsgruppe noch, um einen der begehrten Europacup-Playoff-Plätze zu ergattern. Nach Dominik Thalhammer und Andreas Wieland folgt für das Saison-Finale mit Dietmar Kühbauer der dritte Chefcoach auf der Komandobrücke des LASK. Für den 51-jährigen Burgenländer folgt morgen die erste Bewährungsprobe mit den Schwarz-Weißen gegen den TSV Hartberg.

Schmidt-Elf im Aufwind

Die Ost-Steirer starteten mit sechs sieglosen Spielen in den Finaldurchgang, konnten sich zuletzt aber deutlich steigern. Gegen die Admira gelang Hartberg ein 3:1-Auswärtssieg und vor eineinhalb Wochen machte die Elf von Klaus Schmidt mit einem 4:0-Heimsieg gegen Altach einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Drei Runden vor Schluss liegt der TSV mit 20 Punkten auf dem dritten Rang der Quali-Gruppe, einen Zähler hinter dem LASK. In der laufenden Saison warten die Linzer noch auf einen Sieg gegen Hartberg, zwei Unentschieden (1:1, 0:0) und eine 1:2-Auswärtsniederlage stehen bislang zu Buche.

Fehlen werden den Linzern am Samstag die Langzeitverletzten Marko Raguž sowie das Innenverteidiger-Trio Filip Twardzik, Phillip Wiesinger und Yannis Letard.

Kühbauer: "Werden morgen als Sieger vom Platz gehen"

LASK-Neo-Chefcoach Didi Kühbauer am Freitag auf der Pre-Pressekonferenz der Partie gegen den TSV Hartberg über...

...wie positiv für morgiges Spiel: "Wenn ich für das 1. Spiel nicht positiv wäre, wäre ich der falsche Mann in dieser Zeit. Wir streben natürlich als Mannschaft morgen den Sieg an und ich denke, dass die Mannschaft ein gutes Gesicht präsentieren wird. Das braucht sie auch, weil Hartberg in den letzten zwei Spielen wieder auf die Siegerstraße zurück gefunden hat und es uns sehr schwer machen wird. Doch die Burschen werden sehr motiviert sein und ich denke, dass wir morgen als Sieger vom Platz gehen."

...ob er bei seiner präferierten 4-2-3-1-Grundordnung bleibt oder flexibel, auch aufgrund eigenem Spielermaterial und Gegner: "Was ist machbar und was können wir spielen, ist das erste. Das zweite ist, dass auf den Gegner immer Wert gelegt wird. Unsere Videoanalysten werden das wunderbar analysieren, genauso wie bei uns im Staff. Das wird auch weiterhin so sein. Doch mir müssen auf uns schauen, auf unsere Stärken. Da ist es so, dass wir morgen versuchen werden in dem System, dass wir jetzt immer spielen werden, das Bestmögliche zu tun. Ich will mich jetzt nicht festlegen, welches System wir spielen."

...wo Hebel angesetzt in ersten Tagen: "Wenn du wo neu hin kommst, kannst du nicht gleich die Dinge komplett verändern...das spielt es nicht. Wichtig wird sein, dass man die Spieler kennenlernt und das nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Es wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen, was die Mannschaft leisten kann. Es geht morgen nur um das, dass die Burschen auf den Platz gehen und Freude haben. Dass sie wissen, dass man gegen Hartberg das Ziel hat, drei Punkte zu machen und die Fans wieder mitnehmen. Das ist auch sehr wichtig. Dass diese negative Energie, die vlt. jetzt entstanden ist, weil der Anspruch ein höherer ist, wieder verschwindet. Dass wir morgen wieder aus der Situation raus kommen und wieder die Sonne sehen. Und die Jungs werden dafür morgen sorgen, da bin ich mir sicher."

"Werde garantiert noch in letzten zwei, drei Wochen Spieler von Juniors holen"

...Beobachtung am Dienstag von LASK-Kooperationspartner FC Juniors OÖ vs. FC Liefering (4:3) "Das war ein sehr gutes Spiel gegen Liefering, die weit über ihnen stehen. Trotzdem haben die Juniors verdient gewonnen. Das war wunderbar zum sehen. Der ein und andere Spieler ist mir wirklich aufgefallen. In den letzten zwei oder drei Wochen werde ich garantiert noch Spieler von den Juniors holen. Man muss auch auf junge Spieler schauen und ihnen die Geduld geben, dass, wenn sie gut arbeiten und gut adaptieren, bei mir die Chance kriegen. Da wird nächste Woche schon der ein oder andere Spieler dabei sein."

...bisherige Gespräche mit Spielern, u.a. dem Langzeitverletzten Marko Raguž: "Mit ihm habe ich als erstes gesprochen. Es hilft ihm jetzt zwar nicht viel, wenn ich ihm sage, dass ich auf ihn setze und von seinen Fähigkeiten überzeugt bin. Weil das ist ja das schwierige, wenn du solange nicht spielst. Er war vorher beim LASK wirklich eine Waffe. Die nötige Zeit wird er bekommen, dass er spätestens ab nächster Saison wieder so spielt wie er davor gespielt hat. Dass er da für jede gegnerische Mannschaft eine Gefahr ist. Nur muss er halt fit werden. Das ist das Entscheidende bei dieser Geschichte."

...personelle Situation für morgen: "Die Langzeitverletzten fehlen weiter. Das ist mal so, Verletzungen gehören dazu. Jeder Training wünscht sich, dass alle fit sind und der Trainer dann das Problem hat, wen er aufstellt. Natürlich werden dann andere wieder beleidigt sein, doch das ist uso. Wichtig ist, dass der Zug, der Wind in der Mannschaft bleibt. Aber wir haben morgen eine Mannschaft, die stark genug ist, um ein gutes Spiel zu liefern."

...Rückkehr von Thomas Sabitzer, dessen Leihvertrag bei WSG Tirol ausläuft und wegen einem Verbleib bei Wattens sieht sich Coach Silberberger die WSG da als "Passagier" in Personalie: "Sabitzer hat ganz gute Sachen gemacht bei Wattens. Wir werden uns da noch zusammensetzen. Aber er ist ein guter Spieler, der im Moment noch bei Wattens unter Vertrag ist und möglicherweise nächstes Jahr wieder bei uns."

LASK-Kapitän & Keeper Alexander Schlager über...

...das Hartberg-Spiel: "Wir sind schon sehr darauf gepolt, dass wir uns rein hauen, Gas geben. Es werden nicht alle Dinge perfekt laufen, doch es zählt, dass wir von der ersten Sekunde an giftig sind und dem Gegner es richtig unangenehm machen, gegen uns zu spielen. Dann bin ich mir sicher, dass wir die Qualität haben und die Punkte bei uns lassen."

...erste Eindrücke vom neuen Trainer: "Ich denke, dass der Trainer einen guten Zugang und Draht zu uns hat. Die Mannschaft hat schon Signale gekriegt. Wir gehen da raus auf den Platz, in jedes Training, jedes Mal wenn wir hier her fahren und das Stadion oder die Kabine betreten, um unser Maximum abzurufen in allen Bereichen. Es ist sehr spannend, natürlich auch für uns jedes Mal. Das was der Trainer von uns verlangt, haben wir zu 100 % umzusetzen. Das ist unsere Verantwortung als Mannschaft, dem fügen wir uns zu 100%. Im Endeffekt geht es darum, am Wochenende die Spiele erfolgreich zu bestreiten."

"Gernot war ein Spieler, der es immer in sich getragen hat"

...grandioser Einzug von seinem Ex-Trainer Oliver Glasner und Ex-LASK-Kapitän Gernot Trauner in Europa- bzw. Conferenceleague-Finale: "Für mich ist das kein Wunder, dass er (Anm.: Trauner ) es jetzt in einer anderen Liga oder auf einem anderen Niveau genauso gut macht. Der Gernot war ein Spieler, der es immer in sich getragen hat. Natürlich freut es mich irrsinnig für ihn und auch für Oliver Glasner. Man hat gesehen, was er für eine Arbeit bei uns geleistet hat. Ich bin sehr, sehr happy und freue mich sehr für sie."

...ob Glasner & Trauner nach gestrigem Europacup-Finaleinzug gratuliert: "Mit Gernot habe ich ein bisschen geschrieben heute und natürlich gratuliert. Mit Oliver Glasner habe ich noch nicht geschrieben."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at