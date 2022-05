Der FC Flyeralarm Admira, aktuell Vierter der Quali-Gruppe, empfängt vor seiner "Heimspiel-Doppel-Woche" in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga am morgigen Samstag Qualigruppen-Leader WSG Tirol in der BSFZ-Arena - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Haupt-Schiedsrichter ist Josef Spurny, Assistenten sind Andreas Heidenreich und Maximilian Kolbitsch. 4. Offizieller ist Alain Sadikovski.

Der gebürtige Grazer Dominik Stumberger (li.) von der WSG Tirol beim "Hinspiel" im März gegen Admira-Angreifer Joseph Ganda, der diesmal verletzungsbedingt fehlen wird.

FC Admira-Chefcoach Andreas Herzog: „Es ist ein ganz wichtiges Spiel. Die Tiroler waren zuletzt sehr erfolgreich und haben sich aus der brenzligen Situation sehr gut befreien können. Wir werden an unserer Herangehensweise jetzt nichts ändern. Wir müssen zeigen, dass wir den Sieg mehr wollen. Ich erwarte mir daher von meiner Mannschaft von Beginn an eine hohe Aggressivität und ein mutiges Auftreten.“

Spieler Stephan Zwierschitz: „Die Wattener haben einen Lauf. Sie konnten die letzten drei Spiele gewinnen, darunter ein überzeugendes 4:0 gegen den LASK. Wir sind gewarnt, wollen aber unbedingt einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen. Die Mannschaft hat gut trainiert, wir sind gut vorbereitet.“

Personelles: Routineir Roman Kerschbaum (Knöchel), Stürmer Joseph Ganda (nach Gehirnerschütterung), Sebastian Bauer und Marlon Mustapha (beide gesperrt) stehen dem Trainerteam nicht zur Verfügung.

Historie

In der Bundesliga gab es bisher neun Duelle. Bilanz: 3 Siege Wattens, ein Sieg FC Admira, fünf Remis. In der zweiten Spielklasse duellierten sich die beiden Teams vier Mal. Zweimal konnten sich die Panther durchsetzen, zwei Aufeinandertreffen endeten unentschieden. Das letzte Saisonduell am 19. März endete in Tirol 0:0.

Luan Leite da Silva – der einzige Spieler des FC Flyeralarm Admira mit dem Vornamen auf dem Dress. “In Brasilien ist der Vorname der wichtigste Teil vom Namen..." Die Story mit Luan 👉 https://t.co/wjAYN7rX7H#admwsg #admira #interview #admiralbl #oefbl #herzblut pic.twitter.com/DHfhwprB8h — FC Flyeralarm Admira (@FCAdmiraWacker) May 4, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL