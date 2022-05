Das Rennen in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2021/2022 um den Klassenerhalt könnte bereits nach der drittletzten Qualigruppen-Runde am Samstag entschieden sein. Verliert Schlusslicht SCR Altach (15 Zähler) daheim gegen den Vorletzten SV Guntamatic Ried (19) und gewinnt gleichzeitig der TSV Hartberg (20) beim LASK (21) sowie die Admira (20) daheim gegen WSG Tirol (24), wären die Vorarlberger fix in der ADMIRAL 2. Liga. Doch Altachs-Chefcoach Ludovic Magnin bleibt weiter (zweck-) optimistisch, während man beim Schlusslicht auf 8.000 Zuschauer für dieses entscheidende Match rechnet.

Hochspannung im Rennen um den Klassenerhalt zwischen dem SCR Altach, wo Abwehr-Akteur Nanizayamo (li.) seine Sperre abgesessen hat, und Ante Bajic (re.) von der SV Ried, die am 19. März nach einem Jahr ohne Heimniederlage ausgerechnet gegen das bis dato monatelang sieglose Schlusslicht eine 1:2-Pleite kassierte.

Wohlwissend, dass die Altacher im Falle eines Sieges bis auf einen Zähler an der SV Ried dran wären. Außerdem ist der Schweizer überzeugt, dass seine Mannschaft nicht nochmal so ähnlich desolat wie zuletzt beim 0:4 in Hartberg auftreten wird. Magnin: "Seit ich Trainer in Altach bin, hat mich die Mannschaft nur einmal enttäuscht, und das war in Hartberg der Fall. Ich gehe davon aus, dass das nicht zwei Mal hintereinander passieren wird."

Der 43-jährige SCRA-Coach erwartet eine Partie mit vielen Zweikämpfen, dafür könnten spielerische Highlights rar gesät sein: "Morgen wird es kein Real gegen City geben. Morgen ist Altach gegen Ried, Abstiegskampf pur." Nachsatz: "Wir sind uns bewusst, dass es gegen Ried um alles oder nichts geht."

"So eine Atmosphäre setzt Kräfte frei"

Die Ausgangslage vor dem Duell mit der SV Ried ist eine eindeutige: Der SCR Altach benötigt Punkte, um im Kampf um den Klassenerhalt Boden gut zu machen und kann dabei auf die Unterstützung von voraussichtlich fast 8.000 Zuschauern bauen.

Die Vorfreude auf eine „außergewöhnliche Kulisse“ in Altach war insbesondere Torhüter Tino Casali bei der Spieltagspressekonferenz anzumerken: „So eine Atmosphäre setzt Kräfte frei.“ Gleichzeitig warnt Cheftrainer Ludovic Magnin davor, sich nur auf die Fans zu verlassen: „Wir haben die Schlüssel selbst in der Hand, die Zuschauer auf unsere Seite zu ziehen.“

Edokpolor & Bukta vor Comeback

Gelingen soll das vor allem mit Mut, Einsatz und Leidenschaft: „Hurra-Fußball wird das morgen sicher nicht. Es gilt den Kampf anzunehmen und das Spiel so schnell wie möglich auf unsere Seite zu ziehen.“

Rechtzeitig zum Saisonfinale kann Magnin wieder mit Nosa Edokpolor und Csaba Bukta planen. Manuel Thurnwald muss sein Comeback, nach einem Pferdekuss im Training, wohl noch einmal verschieben.

Nach dem bitteren Spiel in Hartberg, das Magnin als bislang einzige Enttäuschung seit seinem Amtsantritt als SCRA-Trainer bezeichnet, wurden die vergangenen 10 Tage genutzt, um alle Kräfte zu mobilisieren und die Mannschaft auf das Spiel gegen Ried einzustellen: „Wir sind uns bewusst, um was es in dem Spiel morgen geht.“

Den Glauben an den Klassenerhalt möchte die Magnin-Truppe auf das Publikum in der CASHPOINT Arena übertragen. Erstmals seit mehreren Jahren ist ein Heimspiel in Altach voraussichtlich ausgebucht. Gleichzeitig appellierte der Cheftrainer aber auch an das Feingefühl der SCRA-Anhänger: „Natürlich spielt der mentale Aspekt morgen eine Rolle. Es wird wichtig sein, dass die Zuschauer auch hinter uns stehen, wenn nicht von der ersten Minute an jeder Pass ankommt. Genau in diesen Situationen brauchen wir die Fans.“

