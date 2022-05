Noch drei Runden in der ADMIRAL Bundesliga in Meister- und Qualigruppe in der Saison 2021/22. "Oben" geht es noch um die Ränge hinter Meister FC Red Bull Salzburg und Vizemeister Sturm Graz. Den Dritten SK Rapid Wien (24 Punkte) trennen vom Vierten Austria Wien und Fünften WAC gerade mal zwei Zähler. Auch der Sechste SK Austria Klagenfurt (20) hat noch Chancen. Im Top-Spiel der 30. Runde geht es im Wiener Derby, in dem es jüngst sechs Remis en suite gab, neben dem Prestige diesmal auch um Big-Points. Letzteres gilt auch in der Quali-Gruppe im spannenden Kellerduell zwischen Schlusslicht SCR Altach (15) und dem Vorletzten SV Ried (19). Sein Debüt als neuer LASK-Chefcoach gibt Dietmar Kühbauer gegen den wiedererstarkten TSV Hartberg.

Im ÖFB-Cup-Halbfinale im März waren die Wölfe (li. mit Dedic & Scherzer) nah dran an einem Erfolg gegen den Serienmeister (re. Okafor) und gaben sich in der Lavanttal-Arena erst im Elfmeterschießen geschlagen.

Sa, 07.05.2022, 17:00 Uhr LASK - TSV Egger Glas Hartberg Live-Ticker LASK gegen TSV Egger Glas Hartberg Hartberg ist in der Liga gegen den LASK seit fünf Spielen unbesiegt (2S 3U) – erstmals. Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer vier (1S 1U). Die Schmidt-Schützlinge haben das Momentum nach zwei Siegen en suite– erstmals in dieser Saison in der Liga. Zuvor in den ersten 9 Spielen im Frühjahr blieben die Oststeirer noch sieglos. Tadic & Co. erzielten in den letzten zwei Spielen 7 Tore – so viele wie in den 14 vorangegangenen Liga-Partien Die Linzer gewannen zwei der drei Heimspiele in der Gruppenphase – im Grunddurchgang waren es 3 Siege aus 11 Heimspielen. Der LASK ist die fünfte Trainerstation von Dietmar Kühbauer in der ADMIRAL Bundesliga. Der 51-jährige Burgenländer hat eine ausgeglichene Bilanz in seinen BL-Debüts auf der Trainerbank. Mit dem FC Admira (2011) und SKN St. Pölten (April 2018) verlor er sein erstes Spiel, mit dem WAC (2013) und Rapid (Oktober 2018) gewann er. SR: Alan Kijas.

Sa, 07.05.2022, 17:00 Uhr SC Cashpoint Rheindorf Altach - SV Guntamatic Ried Live-Ticker SC Cashpoint Rheindorf Altach gegen SV Guntamatic Ried Der SCR Altach gewann vier der sieben Duelle gegen die SV Ried seit dem Bundesliga-Aufstieg 2020 der Innviertler – gegen kein anderes Team so viele in diesem Zeitraum. Auch die 13 erzielten Tore sind Altacher Höchstwert gegen einen Konkurrenten seit 2020. Die Rheindorfer sind seit drei Heimspielen gegen Ried unbesiegt (2S 1U) – nie länger. Ried gewann seit dem Aufstieg 2020 in Altach kein BL-Spiel. Die Oberösterreicher hatten in dieser Saison in der Liga 150 Spielzüge mit 10 oder mehr Pässen, nur Hartberg (170) und RB Salzburg (227) mehr, nur neun davon endeten jedoch mit einem Schuss oder einer Ballaktion im gegnerischen Strafraum – weniger als bei jedem anderen Team. Ried erzielte drei der letzten vier Tore nach Standardsituation und traf auch im letzten Duell gegen Altach im März per Elfer (Wießmeier zum 1:0 bei der 1:2-Niederlage). Die Wikinger scorten in dieser Saison 9 Mal in der Liga in der Anfangsviertelstunde, mehr als jedes andere Team. Der SCRA kassierte 8 Gegentore in den ersten 15 Min., kein BL-Team mehr in dieser Saison (Hartberg auch 8). SR: Walter Altmann.

Sa, 07.05.2022, 17:00 Uhr FC Flyeralarm Admira - WSG Tirol Live-Ticker FC Flyeralarm Admira gegen WSG Tirol Die WSG Tirol ist seit 8 Liga-Spielen gegen die Admira unbesiegt (3S 5U) – Bundesliga-Rekord der Tiroler gegen ein Team. Nur gegen den WAC gewann Wattens mehr BL-Spiele (4). Die Kristallkicker gewannen 3 Spiele in Folge – erstmals in der Klub-Historie - davon 2 zu Null. Mit 5 Siegen im Frühjahr holten die Gäste mehr als im Herbst (4). Die WSG Tirol holte in der Quali-Gruppe bisher 4 Siege – so viele wie kein anderes Team. Die Gastgeber verloren nur eines der sieben Spiele in der diesjährigen Qualigruppe – Bestwert. Die Admira blieb nur beim 0:0 gegen die WSG ohne Tor und damit seltener als jedes andere Team im unteren Playoff. In der Gruppenphase kassierten die Tiroler in vier der sieben Spiele kein Gegentor – sonst nur der TSV Egger Glas Hartberg so häufig. SR: Josef Spurny.

So, 08.05.2022, 14:30 Uhr FC Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC Live-Ticker FC Red Bull Salzburg gegen RZ Pellets WAC Red Bull Salzburg traf in der Liga in jedem der 19 Heimspiele gegen den WAC (50 Tore) - das gelang gegen keinen anderen Gegner. In den ersten 19 BL-Heimspielen zu treffen gelang zuvor nur Austria Wien gegen Innsbruck (23) und den GAK (20) sowie Rapid Wien gegen Sturm Graz (29 Heimspiele). Die Jaissle-Elf kassierte durch das 1:2 bei Sturm Graz in Rd. 29 erst die 2. Niederlage in dieser Saison – nie waren es zu diesem Zeitpunkt weniger. Weiters gewann RBS 23 der ersten 29 BL-Spiele – erstmals in der Klubhistorie. Kapitän Ulmer & Co. kassierte die letzten vier Niederlagen in der Liga allesamt auswärts – die letzte Heimniederlage datiert vom 20. Dezember 2020 (2:3 vs. WAC). Der Serienmeister ist in der Liga seit 24 Heimspielen unbesiegt (22S 2U) und blieb dabei nur einmal torlos (0:0 gegen die Admira in Rd. 15). Salzburg gewann 16 der 18 Heimspiele in der Meistergruppe – die einzigen zwei Punktverluste seit der Ligareform in Heimspielen der Meistergruppe gab es im Juni 2020 und April 2021 – jeweils war der WAC zu Gast (2:2 & 1:1). Die Kärntner erzielten 55% ihrer Treffer in der 1. Hälfte (23 von 42) – der höchste Anteil in dieser Saison in der Liga. Die Roten Bullen erzielten 24 Tore in den ersten 45 Spielminuten – so viele wie sonst nur Sturm Graz in dieser Saison. SR: Daniel Pfister.

So, 08.05.2022, 14:30 Uhr SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz Live-Ticker SK Austria Klagenfurt gegen SK Sturm Graz Sturm Graz gewann alle vier Pflichtpartien gegen Austria Klagenfurt und traf dabei jedes Mal mindestens doppelt (insgesamt 12 Tore). Die Steirer sind in der Liga seit 8 Spielen gegen Aufsteiger unbesiegt und gewannen die letzten sieben davon. Eine längere Siegesserie gegen Aufsteiger hatte Sturm zuletzt von Oktober 1997 - November 1999 unter Trainer Ivica Osim (damals 10 Siege in Folge). Die letzten drei Liga-Spiele mit Punktgewinn der Violetten waren allesamt Auswärtsspiele (1S, 2U). In Liga-Heimspielen kassierte Klagenfurt zuletzt drei Niederlagen in Folge und dabei jeweils immer mindestens drei Gegentore (insgesamt 12). Das Heimspiel in Runde 18 gegen Sturm verlor das Team von Peter Pacult mit 0:3 – die erste BL-Heimniederlage der Kärntner. Sturm Graz gewann fünf der sieben Meistergruppenspiele (1U 1N) – mehr als von den ersten 21 Meistergruppenspielen seit der Ligareform zusammen (4). Die Ilzer-Elf kassierte in diesen 7 Spielen 5 Gegentore – so wenige wie in der diesjährigen Meistergruppe sonst nur RB Salzburg. Top-Scorer Jantscher & Co. erzielten 23 Tore nach Standardsituationen – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison (4 der 8 Tore gegen Klagenfurt). Die Steirer erzielten erstmals so viele Tore nach Standards innerhalb der letzten 20 BL-Saisonen. SR: Ing. Gerhard Grobelnik.

So, 08.05.2022, 17:00 Uhr FK Austria Wien - SK Rapid Wien Live-Ticker FK Austria Wien gegen SK Rapid Wien Rapid blieb in der Liga in den letzten zwei Saisonen gegen Austria Wien unbesiegt (1S 3U), und auch in den drei BL-Duellen in dieser Saison (3U). Zwei ungeschlagene BL-Saisonen gegen die Austria in Folge gelangen dem SK Rapid zuletzt 1996/97, 1997/98 und 1998/99, damals sogar drei in Folge. Die Violetten gewannen am 16. Dezember 2018 das Heimspiel gegen Rapid mit 6:1. Dies war der einzige Heimsieg in den letzten 17 Begegnungen in der Liga. Rapid & Austria trennten sich in den letzten sechs BL-Spielen remis – erstmals in der Bundesliga-Historie. Das gab es in der BL-Historie zuvor nur in einem Duell: Wacker Innsbruck und Vorwärts Steyr remisierten von Juli 1989 bis Mai 1991 ebenfalls in sechs BL-Duellen in Folge. Die Hütteldorfer verloren in der Liga nur eines der letzten 10 Auswärtsspiele bei Austria Wien (6S, 3U). Austria Wien erzielte 16 Tore nach Flanken aus dem Spiel heraus – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison und doppelt so viele wie Rapid (8). Die Schmid-Elf erzielte zwei der drei Saisontreffer gegen Rapid nach Flanken (Mühl und Braunöder). Braunöder traf beim 1:1 in Rd. 17 in der 1. Minute, das gelang für die Austria in einem Bundesliga-Derby gegen Rapid sonst nur Alexander Gorgon am 24. August 2014 (2:2 in der Generali Arena). Christoph Knasmüllner wird beim Einsatz gegen Austria Wien sein 200. Bundesliga-Spiel absolvieren. Der 29-jährige Wiener erzielte 48 BL-Tore (3 davon gegen die Austria – zuletzt allerdings im November 2017 per Doppelpack beim 3:2-Auswärtssieg der Admira) und könnte neben Christoph Monschein und Dario Tadic der dritte Spieler sein, der in dieser Saison die Marke von 50 Bundesliga-Toren knackt. SR: Christopher Jäger.

