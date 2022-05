Kehrt der ehemalige Kapitän des österreichischen Rekordmeisters SK Rapid Wien wieder in die ADMIRAL Bundesliga zurück? Nach zwei Jahren in Griechenland wird Stefan Schwab, von Juli 2014 bis August 2020 Leistungsträger bei den Hütteldorfern, mit zwei Bundesligisten in Verbindung gebracht.

Spielt für den 53-jährigen, rumänischen Chefcoach von PAOK - Razvan Lucescu - keine große Rolle mehr: Stefan Schwab - gibt´s im Sommer die Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga?

Darüber berichtet der langjährige Krone-Kolumnist Peter Linden in seinem Blog. Stefan Schwab verlor im Frühjahr seinen Stammplatz bei PAOK Saloniki und findet sich wiederholt auf der Bank wieder. Heuer am 30. Juni läuft der Vertrag des 31-jährigen, gebürtigen Saalfeldeners aus. Die Option auf eine Verlängerung wird wohl nicht gezogen. Für PAOK Thessaloniki, das hinter Olympiakos Piräus Vizemeister wurde, absolvierte der Routinier 94 Pflichtpartien, steuerte 13 Tore und 15 Assists bei.

Der Mittelfeldspieler wurde bereits vor Monaten mit dem LASK in Verbindung gebracht, wiegelte laut eigenem Bekunden damals allerdings ab. Doch nun könnte das Ganze von neuem ein Thema werden, nachdem Dietmar Kühbauer das Trainer-Zepter bei den Linzern schwingt. Gemeinsam waren beide bei Rapid Wien: der Trainer und sein damaliger Kapitän. Außerdem spielte Schwab auch bereits beim FC Flyeralarm Admira unter Kühbauer.

