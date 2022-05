Ist der österreichische Traditionsklub FK Austria Wien, nach 29 Runden Tabellenvierter der ADMIRAL Bundesliga und am Sonntag Gastgeber gegen Rapid im 336. großen Wiener Derby - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER, an einem Offensivakteur dran, der noch vor ein paar Jahren als eines der größten Talente im deutschen Fußball galt? Gemeint ist Nicolas Kühn, an dem laut der Bild die Violetten dran sind. Die Farbe violett kennt der 22-jährige Spieler des FC Bayern München II (Vertrag bis 2023) bereits aus dieser Saison, wo Kühn an Erzgebirge Aue verliehen ist.

Der gebürtige Niedersachse - in der Offensive variabel einsetzbar - stammt aus der Jugend des FC St. Pauli Hamburg und Hannover 96 und wechselte im Sommer 2015 in die U17 von RB Leipzig. Der Transfer sorgte auch Jahre später noch für großes Aufsehen und wurde bei "Football Leaks" eingehend thematisiert - demnach sollen sich die Sachsen angeblich die Dienste des zu diesem Zeitpunkt 15-Jährigen (geboren am 01.01.2000) durch versteckte Geld-Zuwendungen gesichert haben.

Ajax Amsterdam zahlte 2 Mio. Euro - Barça interessiert

Im Jänner 2018 legte dann Ajax Amsterdam 2 Millionen Euro Ablöse für den ehemaligen DFB-Nachwuchsteamspieler, an dem zu diesem Zeitpunkt auch der FC Barcelona dran war, auf den Tisch. Zwei Jahre später wurde Kühn an den FC Bayern verliehen, später verkauft.

Dem Linksfuß gelang es trotz seines Talentes bei all diesen Top-Klubs nicht, sich als Profi durchzusetzen. Erst in der laufenden Saison bei Erzgebirge Aue, das allerdings in die 3. Liga absteigen wird, kam Konstanz rein, absolvierte er 25 Zweitliga-Spiele (2 Tore, 4 Assists).

Aktuell ist wohl ein Klub aus seiner Heimat Niedersachsen an Kühn dran: Hannover 96 plant eine Rückholaktion. Doch mischt sich da noch Austria Wien ein, damit der ehemalige Rohdiamant des deutschen Fußballs weiterhin ein Violetter bleibt...?

Fotocredit: IMAGO/Sportfoto Rudel