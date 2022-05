297 Spiele in der ADMIRAL Bundesliga, dabei 69 Tore und stolze 98 Vorlagen...und 216 Pflicht-Partien für den WAC mit 68 Toren und 94 Assists...was für stolze Quoten für ein Gesicht der Bundesliga und vor allem des Wolfsberger AC: Michael Liendl. Doch der 36-jährige, gebürtige Grazer und Leit-Wolf hört zum Saisonende auf wie die Krone vermeldet.

WAC-Präsident Riegler reist am Samstag direkt von einer Pellets-Messe im italienischen Kultort Verona in die Mozartstadt Salzburg (wo der WAC am Sonntag ab 14:30 Uhr bei Red Bull Salzburg spielt). So blieb es angeblich zuvor Chefcoach Robin Dutt vorbehalten, das Karriereende des größten WAC-Spielers aller Zeiten zu verkünden: „Klub und Michi Liendl haben sich darauf verständigt, dass er mit Saisonende als Spieler beim WAC aufhört. In intensiven Gesprächen mit dem Präsident hat er ein Jobangebot zur Weiterarbeit im Klub erhalten - die Entscheidung, ob er es annimmt, steht noch aus.“

Es hatte sich irgendwie heuer Ende Februar im exklusiven Ligaportal-Interview "Give-me-five"-Antworten schon angedeutet, dass die Ära für Michael Liendl womöglich bereits in diesem Sommer ein Ablaufdatum beim WAC hat.

Sternstunden gegen AS Rom & Feyenoord

Was für eine Ironie, dass Liendls Ende mit der Fixierung des Conference League-Finales AS Rom vs. Feyenoord Rotterdam (mit dem Ex-LASKler Gernot Trauner) zusammenfällt. Zwei Teams, gegen die die Wölfe und speziell ihr Regisseur in ihren Europacup-Jahren Sternstunden erlebten: Gegen die Roma in Graz - mit Liendl-Prachttor! - 1:1, auswärts 2:2, gegen Feyenoord auswärts - in Liendls größter Nacht überhaupt mit drei Toren! - 4:1, daheim 1:0. „Wahnsinn, eine Riesensache, welche Leistungen wir da vollbracht haben - nicht durch Glück in einer Partie, sondern in vier Spielen!“

Traumtor gegen AS Rom

Wie geht es weiter mit der Identifikations- und Integrationsfigur des WAC, der sich auch im Ausland als Legionär bei Twente Enschede sowie den deutschen Kult-Klubs Fortuna Düsseldorf und TSV 1860 München einen Namen machte? Laut Krone sprechen die Lavanttaler & Liendl von einer sauberen Lösung, die für alle ok ist. Ob man den so erfolgreichen Weg gemeinsam in anderer Funktion,weitergeht oder ob der 36-Jährige woanders noch ein Jahr als Spieler dran hängt, will der Linksfuß nächste Woche entscheiden.

Pikanterie am Rande: die langjährigen Freunde Michael Liendl und Zlatko Junuzovic, dessen Vertragsverhältnis beim FC Red Bull Salzburg ebenfalls ein Ende findet mit dieser Saison, treffen am kommenden Sonntag mit ihren derzeitigen Klubs aufeinander.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL