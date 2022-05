52, 50, 51...war nach 32 Runden jeweils die stolze Punkte-Bilanz seit Einführung der Playoffs vor vier Jahren von Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Derzeit steht das Team von Chefcoach Matthias Jaissle nach 29 Runden in der ADMIRAL Bundesliga bei 45 Zählern....würde also in den verbleibenden drei Runden im Falle dreier Siege mit 54 Punkten einen neuen Rekord aufstellen. Am Sonntag geht es für die Roten Bullen erstmal gegen den WAC - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Haupt-Schiedsrichter ist der 29-jährige Tiroler Daniel Pfister.

"Überflieger": der 19-jährige Kroate Luka Sučić, geboren am 18. September 2002 in Linz, ist heuer kaum zu stoppen und erzielte seine sieben Saisontore in der Liga allesamt im Frühjahr. Das erste beim vergangenen Duell in der Red Bull Arena gegen den WAC am 20.02.2022 als Joker in der Nachspielzeit.

Es ist das vorletzte Heimspiel von zwei Duellen gegen Kärntner Klubs. Am Samstag (!), 21. Mai (17 Uhr) folgt das letzte Saisonspiel in der Red Bull Arena gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt, dazwischen liegt das stets brisante Match bei Rapid Wien (Sonntag, 15 Mai, 17 Uhr)

In das Duell mit den Wölfen gehen die Roten Bullen als Doublegewinner nach dem 3:0-ÖFB-Cup-Triumph am vergangenen 1. Mai-Sonntag im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Es ist bereits das fünfte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit den Lavanttalern (3x Liga, 1x ÖFB-Cup-Halbfinale).

Jaissle: "Die Ansprüche bleiben hoch"

Chefcoach Matthias Jaissle über die weiteren Saisonziele bzw. das WAC-Spiel: „Die Ziele für die letzten Spiele bleiben auch nach dem Double gleich, die Ansprüche bleiben hoch. Das heißt, wir wollen am Sonntag vor eigenem Publikum wieder einen Sieg einfahren. Wir wollen die drei Punkte in Salzburg behalten. Ich denke, wir werden dabei eine gute Mischung aus Rotation und dem Einsatz der Stammkräfte von zuletzt finden. Der WAC ist ein unangenehmer Gegner, das wissen wir aus dem Ligaalltag und auch aus dem Cup-Halbfinale. Deshalb werden wir auch diesmal wieder eine Mannschaft auf den Platz schicken, die fähig und bereit ist, zu gewinnen.“

"Wird wohl wieder ein ekliges Spiel"

Frühjahrs-Top-Torschütze vom Dienst Luka Sučić über…

… seine starken Leistungen im Frühjahr: „Grundsätzlich habe ich nichts geändert. Ich trainiere wie davor, gebe dabei immer mein Bestes und bin auch froh, dass ich von Verletzungen verschont geblieben bin. Ein wichtiger Faktor dabei ist aber sicher die andere Position (Anm.: auf der 10), die ich jetzt spiele. Da habe ich im Nachwuchsbereich viel gespielt, auch beim FC Liefering. Deshalb kenne ich die Abläufe sehr gut. Und durch die vielen Tore zuletzt habe ich natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen.“

… Zielsetzungen beim WAC-Spiel: „Der WAC ist ein sehr unangenehmer Gegner, und es wird am Sonntag wohl wieder ein ‚ekliges‘ Spiel mit sehr vielen Zweikämpfen. Sie haben eine gute Mannschaft, auch einen guten Trainer. Das haben wir vor Kurzem im Cup-Halbfinale zu spüren bekommen. Aber wir sind am Sonntag sicher wieder sehr gut eingestellt, wissen, was auf uns zukommt, und werden bereit sein."

Personelle Situation: Daouda Guindo (Rücken) und Bryan Okoh (Knie) fallen aus. Ob Nicolas Capaldo (Oberschenkel), Keeper Philip Köhn (Knie), Noah Okafor (Zehe) bzw. Max Wöber (Knie) spielen können, ist noch offen.

The Sound of Medford 🎶



Ein Tag mit Brenden #Aaronson – Pflichtvideo! ▶️⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 4, 2022

WISSENSWERTES

Der FC Red Bull Salzburg verlor nur zwei der vergangenen 28 Bundesliga-Spiele gegen den WAC (17 Siege, 9 Remis) – zuletzt im Grunddurchgang der Vorsaison mit 2:3. Die Roten Bullen können den Sieg-Rekord eines Teams innerhalb einer Bundesliga-Saison egalisieren, wenn der Serienmeister die ausstehenden drei Runden gewinnt, dann würden sie die Bestmarke von Austria Wien von 26 Siegen aus der Saison 1985/86 einstellen.

Kapitän Ulmer & Co. sind seit 24 Bundesliga-Heimspielen unbesiegt (22 Siege, 2 Remis). Die Mozartstädter gewannen 16 der 18 Heimspiele in der Meistergruppe – die einzigen zwei Punktverluste seit der Ligareform in Heimspielen der Meistergruppe gab es im Juni 2020 und April 2021 – jeweils war der RZ Pellets WAC zu Gast (2:2 & 1:1).

Die Jaissle-Elf FC erzielte acht Tore in der Nachspielzeit der 2. Hälfte und damit genau ein Viertel seiner Treffer in dieser Bundesliga-Saison. Beim 2:0-Heimsieg in Runde 20 gegen den WAC fielen beide Treffer in der Nachspielzeit (Sučić und Aaronson).

Die Salzburger haben eine Tordifferenz von +53. Das gelang in der Drei-Punkte-Ära nach 29 Bundesliga-Spielen zuvor nur den Gastgebern selbst - 2013/14 (+72) und 2019/20 (+67).

Zur Unterstützung des Wing for Life World Runs, der ebenfalls am Sonntag stattfindet, wird das Team der Roten Bullen für jeden in diesem Spiel von ihnen gelaufenen Kilometer der Wings for Life-Stiftung 100,– Euro zur Verfügung stellen.

Wir sind dabei!💪

Der Wings for Life World Run wird in unseren Spieltag integriert. So spenden wir pro gelaufenem Kilometer.



Also Burschen: Noch mehr Gas geben am Sonntag! 🌪️



ℹ️➡️ https://t.co/QGfDiVycZX pic.twitter.com/ZPvAtapP96 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 6, 2022

Die jüngsten Salzburg-Spiele gegen den WAC

20.03.2022 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:4 (0:3)

20.02.2022 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:0 (0:0)

25.09.2021 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

28.04.2021 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 1:1 (0:0)

25.04.2021 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:2 (1:1)

20.12.2020 FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC 2:3 (0:0)

13.09.2020 RZ Pellets WAC – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:2)

Foto: FC Red Bull Salzburg via Getty