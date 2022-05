Hochspannung in den drei Rest-Runden der ADMIRAL Bundesliga von Rang 3 - 6 bzw. um die Europacup-Startplätze. Ein Vierkampf! Bei dem der Tabellenfünfte Wolfsberger AC, in den vergangenen Jahren ja Dauergast im Europacup, ein entscheidendes "Wörtchen mitreden" will. Doch am Sonntag haben die Wölfe die "hohe Hürde" FC Red Bull Salzburg "vor der Brust - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. WAC-Chefcoach Robin Dutt gibt sich im "Duell der deutschen Trainer" kämpferisch und wolle gegen "jeden Gegner, egal, gegen wen", etwas Zählbares mitnehmen.

WAC-Kapitän Michael Liendl (li.) und die Wölfe legten sich in den bisherigen beiden Frühjahrsduellen gegen Red Bull Salzburg, hier mit Nicolas Seiwald, mächtig ins Zeug und unterlagen in der Liga in der Red Bull Arena erst in der Nachspielzeit mit 0:2 und im ÖFB-Cup-Halbfinale in Wolfsberg erst nach Verlängerung.

Auch beim Double-Gewinner in dessen Salzburger "Festung" Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Die Wölfe trennen derzeit lediglich zwei Zähler auf den Dritten Rapid. Austria Wien liegt punktegleich mit dem WAC, aber mit besseren Torverhältnis auf Rang 4. Auch die Austria Klagenfurt liegt mit zwei Punkten Rückstand auf die Ränge 4 + 5 noch auf Schlagdistanz für ein Europacup-Ticket.

Noch nie zwei Niederlagen in der Meistergruppe

Während in der kommenden Runde Austria Klagenfurt Vizemeister Sturm Graz empfängt und es in der Bundeshauptstadt zum Wiener Derby kommt, treten die Wolfsberger den schweren Gang in die Mozartstadt an. Die Statistik aus den letzten Jahren macht Robin Dutt und seinen Schützlingen Mut. In dieser Saison konnten die Kärntner die Salzburger im ÖFB-Cup-Halbfinale bereits kurz vor ein K.O. bringen und unterlagen nach heroischem Fight erst im Elferschießen.

Auch am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga war man nur zwei Minuten von einem Punktgewinn in Wals-Siezenheim entfernt, ehe Sucic und Aaronson in der 93. und 94. für den Last-Minute-Sieg der Salzburger sorgten.

Nicht nur die Tatsache, dass die Mannschaft von Cheftrainer Robin Dutt in der heurigen Saison mit den Roten Bullen gut mithalten konnte, stimmt zuversichtlich im Lavanttaler Lager, sondern auch der Blick auf die vergangenen Duelle mit den Salzburgern in der Meistergruppe. Seit Einführung des neuen Liga-Modus in der Saison 2018/19 konnte der FC Red Bull Salzburg in der Meistergruppe noch nie beide Spiele gegen den WAC gewinnen.

Bis auf Scherzer & Boakye alle an Bord

Personell können die Wölfe wieder fast auf den gesamten Kader zurückgreifen. Bis auf die beiden langzeitverletzten Jonathan Scherzer und Augustine Boakye sind alle Spieler fit und einsatzfähig.