Im bisherigen Verlauf der Saison 2021/22 in der ADMIRAL Bundesliga hat sich der SK Sturm Graz nicht gerade als Lieblingsgegner der Austria Klagenfurt erwiesen. Drei Niederlagen mit 2:8 Toren stehen aus den Duellen mit den Steirern zu Buche. Doch im 4. Anlauf wollen die Violetten den frischgebackenen Vizemeister biegen. Der Ex-Grazer Markus Pink ist davon überzeugt, dass es am Sonntag im Wörthersee-Stadion - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - gelingen kann und für die Kärntner aller guten Dinge vier sind.

"Geht auf die 40 (Tore) zu": der 31-jährige Markus Pink, der für Austria Klagenfurt in 69 Pflichtpartien stolze 39 Treffer erzielte und in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison bereits 12 Mal scorte.

Markus Pink, mit 12 Treffern in dieser Saison Toptorjäger beim Aufsteiger, meinte im Vorfeld der Partie: „Sturm ist eine sehr spielstarke Mannschaft, dazu sehr abgezockt und effizient. Wir haben zu spüren bekommen, dass sie Fehler gnadenlos ausnutzen und nicht viele Chancen benötigen, um Spiele für sich zu entscheiden. Da gilt es, kompakt in der Defensive zu stehen und möglichst wenig zuzulassen. In der Offensive werden wir unsere Möglichkeiten bekommen, da müssen wir dann zuschlagen. Gelingt uns das, werden wir anschreiben."

Pink vor Duell mit Ex-Klub: "Freundschaft muss ruhen"

Der gebürtige Klagenfurter und Tor-Garant der Violetten, der in 69 Pflichtpartien 39 Treffer erzielte und 15 Assists lieferte, hat eine Grazer Vergangenheit. Von 2018 bis 2020 stand der 31-jährige Stürmer bei den "Blackies" unter Vertrag, war in 40 Partien siebenmal erfolgreich, kam in der Qualifikation zur Champions League gegen den niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam (0:2, 1:3) zum Einsatz. Alte Verbundenheit? „Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, aber die Freundschaft muss ruhen.“

Markus Pink hat nichts zu verschenken, schließlich ist die Austria im Rennen um die Europapokal-Plätze voll involviert. „Es ist alles offen, in der Tabelle sind die Teams zwischen den Plätzen drei und sechs sehr eng beieinander. Wir haben in den zurückliegenden Spielen wieder zu alter Stärke gefunden, sind für jeden ein unangenehmer Gegner. Daher sollte uns keiner abschreiben“, stellt der 1,88 Meter große Mittelstürmer fest. Rapid Wien als Dritter ist vier Punkte voraus, der Vierte Austria Wien und der Fünfte WAC haben zwei Zähler mehr auf dem Konto.

Pacult: "Es liegt an uns, einen internationalen Startplatz zu erreichen"

Mit einem Dreier in der 30. Runde könnten die Waidmannsdorfer der Konkurrenz weiter "auf die Pelle rücken". Zeitgleich steht das Hauptstadt-Derby am Programm, Wolfsberg gastiert bei Double-Gewinner RB Salzburg, der sicher nicht zwei Liga-Spiele in Serie verlieren will (zuletzt 1:2-Niederlage in Graz).

Klagenfurts Chefcoach Peter Pacult meint im Rennen um einen möglichen Europacup-Platz: "Es liegt an uns, wenn wir einen internationalen Startplatz erreichen wollen. Wir müssen punkten, um dabei zu bleiben."

Auf die bisherige Niederlagen-Serie in der Saison gegen Sturm Graz kontert der 61-jährige Wiener gewohnt gelassen: "...aber wir haben sie dabei auch immer wieder gut fordern können." Wobei Pacult vorm Vizemeister Respekt hat: "Sie haben eine tolle Saison und stehen zurecht dort oben."

Kampf um Europa 🇪🇺



In den letzten 3 Spielen der Saison geht es für uns um die Europacup Plätze!

Zwischen den Plätzen 3 und 6 ist für uns alles möglich! Man darf also von Europa träumen.



Den gesamten Text lest ihr unter: https://t.co/4fDByFVN3o#SKA #GEPApictures pic.twitter.com/tD9ybRlbQ2 — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 5, 2022

"Unsere Anhänger müssen auch auf den Tribünen ordentlich Paroli bieten"

Und Markus Pink nochmal: „Wir freuen uns auf das Match und hoffen, dass möglichst viele Austria-Fans ins Wörthersee-Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Der Sturm-Sektor wird voll sein, da müssen unsere Anhänger auch auf den Tribünen ordentlich Paroli bieten.“

Austria Klagenfurt setzt dabei auf Frauen-Power: Denn anlässlich des Muttertags erhalten alle Frauen freien Eintritt in die EM-Arena (Zugang ausschließlich über den Westeingang). Tickets sind am Samstag von 9 bis 13 Uhr an der Kassa Nord sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich. Am Spieltag öffnet die Kassa Süd um 9 Uhr, die Kassen Nord und West um 11 Uhr. Nach den Männern tritt das violette Frauen-Team zum Auftakt der Meisterrunde in der Kärntner Liga ab 18 Uhr gegen die SG ATUS / DSG Ferlach an. Der Eintritt ist kostenlos, die Westtribüne offen.

