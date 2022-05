Was eine "wilde Fahrt" bei der Paschinger Partie zwischen dem LASK und TSV Hartberg beim 3:3 (2:2). 6 Tore, (verschossener) LASK-Elfer in der Nachspielzeit, die Linzer 3 Mal in Führung, die Ost-Steirer 3 Mal mit Comeback. Jede Menge Gesprächsstoff. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte auf der Presse-Konferenz nach bei TSV-Chefcoach Klaus Schmidt, der sich zum Spiel, zur Tabellenkonstellation zwei Runden vor Ende der Quali-Gruppe, zum "lahmenden" Jürgen Heil und auch dem neuen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick äußerte. Doch hören, sehen Sie selbst...Klaus Schmidt authentisch, unnnachahmlich.

TSV Hartberg-Chefcoach Klaus Schmidt zum Spiel-Statement nach dem Torfestival LASK vs. TSV Hartberg 3:3:

"Swete war im Schädel vom Horvath drin..."



Klaus Schmidt über Neo-LASK-Coach Dietmar Kühbauer:

"Hat mich erstmal schön zusammen gezogen..."

Klaus Schmidt über die Verletzung von "Heiländer" (Anm.: Jürgen Heil), der "lahmt"... und über den neuen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick:

"Österreichische Lösung hätte uns sehr gut gestanden..."

