Die Panther weiter als Punkte-Hamster in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga! Das 1:1 gegen die WSG Tirol ist bereits das fünfte Remis in der Finalrunde im 7. Spiel, darunter 3 Mal 1:1. Im Umkehrschluss: der FC Flyeralarm Admira ist schwer zu besiegen, auch nicht vom Quali-Gruppen-Leader. Die Wattener wahren mit dem Punkgewinn in der Südstadt die "Pole-Position" im unteren Playoff, weiter drei Zähler vor dem LASK zwei Runden vor Qualigruppen-Ende. Die Trainer Andreas Herzog (Admira) & Thomas Silberberger (WSG Tirol) zeigten sich bei den Statements keineswegs zufrieden...

FC Admira – WSG Tirol 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 (80.) K. Schulz, 1:1 (87.) Luan. Schiedsrichter: Josef Spurny. Zuschauer: 2.300

Herzog: „Vielleicht habe ich auch einfach andere Ansprüche“

Andreas Herzog (Trainer Admira): „Ich muss wirklich aufpassen was ich jetzt sage, weil ich innerliche koche. Wir haben das Spiel ganz klar dominiert und geben es zweite Halbzeit dann komplett aus der Hand. Am Ende kommen wir glücklich, aber trotzdem verdient zum Ausgleich. Was wir dann in den letzten 20 Minuten spielen, daran hab ich schon schwer zu knabbern. Vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen andere Ansprüche, weil ich dachte, dass wir das Spiel beruhigen können und uns mehr Chancen herausspielen können. Aber wie wir dann den Gegner einladen zu 100 prozentigen Tormöglichkeiten ist in unserer Situation alles andere als förderlich. Ich sage der Mannschaft jetzt einmal gar nichts, weil ich in Ruhe überlegen möchte was ich sage. Kein Vorwurf, wir haben alles probiert, gut gespielt erste Halbzeit, müssen in Führung gehen und dann zum Schluss kenne ich mich nicht mehr aus.“

Leitner: "Sieg war heute aufgelegt"

Andreas Leitner (Keeper & Kapitän Admira): „Ein sehr harter Arbeitstag, wobei man sagen muss, wir hätten uns das viel leichter gestalten können. Wir waren wieder nicht in der Lage in Führung zu gehen, ich glaube dann ist das Spiel gelaufen. Vor allem erste Halbzeit hatten wir alles im Griff und nach der zweiten Halbzeit ist es so, dass wir mit dem Punkt glücklich sein müssen. Der Sieg war heute sowas von aufgelegt, leider haben wir es nicht geschafft und jetzt heißt es weiterkämpfen.“



Stephan Zwierschitz (Spieler Admira): „Erste Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht und Tirol dominiert. Wir haben Chance um Chance herausgespielt und müssen dann halt einmal ein Tor schießen. Dann sieht man was passiert. Wir bekommen ein Tor und am Ende muss man mit dem Punkt noch zufrieden sein.“

Wattener Jubel über das Führungstor von Kofi Schulz.

Silberberger: „Hatten am Ende Topchancen auf Sieg“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol)

…über das Spiel: „Wir haben eigentlich gut begonnen mit zwei mega Sitzern. Danach haben wir schon einiges vermissen lassen und ich habe zur Halbzeit auch gesagt, dass wir eigentlich mit einem Mann weniger spielen, weil jeder irgendwo 10% zu wenig aggressiv war. Das konnten wir korrigieren in der Halbzeit, dann war die Leistung okay und am Ende hätten wir es entscheiden müssen als die Admira all-in gegangen ist. Da hatten wir Topchancen auf den Sieg.“



…vor dem Spiel: „Natürlich sind wir jetzt gelassen, weil der Klassenerhalt das Ziel war dem wir alles untergeordnet haben. Dass wir es schon drei Runden vor Schluss geschafft haben ist umso erfreulicher in dieser tödlichen Qualifikations-Gruppe. Wir wissen das aber schon richtig einzuordnen. Jetzt brauchen wir aber ein neues Ziel und deshalb wollen wir natürlich das Play-Off Halbfinale erreichen. Das wäre schon eine tolle Sache für uns.“

Premierentorschütze Kofi #Schulz: "Zu Beginn des Spiels waren wir ganz gut dabei, bis die Admira die Kontrolle im Spiel übernahm. In der zweiten Halbzeit waren wir wesentlich besser. Natürlich hätten wir einen Sieg mitnehmen können – aber ich denke, ein Unentschieden ist ok!" pic.twitter.com/hMQBahmWPj — WSG Tirol (@WSGTIROL) May 7, 2022

„Eigentlich können wir mit dem einen Punkt schon zufrieden sein, weil wir in der ersten Halbzeit gar nicht am Platz waren. Diese Halbzeit war nach dem LASK-Spiel unsere schlechteste Leistung diese Saison. Zweite Halbzeit war dann viel besser mit einigen Chancen von uns.“

"Aus Studio kennen wir Andi Herzog viel entspannter"

Marc Janko (Sky Experte)…über die Admira: „Aus dem Studio kennen wir Andi Herzog viel entspannter. Es hat auch viel mit der Erwartungshaltung zu tun, weil er wahrscheinlich Höhe Ansprüche hat an die Jungs. Am Ende des Tages ist es auch eine Qualitätsfrage, wenn du dir manche Situationen anschaust. Beim 0:1 schaut sich Zwierschitz um und reagiert nicht, obwohl er sieht, dass drei Spieler im Rückraum stehen. Am Ende des Tages ist es ein gerechtes Unentschieden, weil die erste Halbzeit der Admira gehört hat und die zweite Halbzeit der WSG.“

