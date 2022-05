Er brachte Top-Torjäger Anthony Modeste und Co. in der Deutschen Bundesliga beim Samstag-Spiel 1. FC Köln vs. VfL Wolfsburg zur Verzweiflung: Teufelskerl Pavao Pervan. Der Ex-LASKler hielt hinten die "Null" und damit auch für die "Wölfe" den 1:0-Auswärtssieg im mit 50.000 Zuschauern ausverkauften Rhein-Energiestadion in Köln-Müngersdorf fest. Die "Geißbockelf" um das österreichische Trio - den Ex-Rapidlern Dejan Ljubicic, Louis Schaub und Florian Kainz - feierte dennoch, da eine Runde vor Saisonende das Europacup-Ticket für den Tabellensiebten gesichert ist. Ligaportal gratulierte Pavao Pervan und fragte nach!

Kölns 19-Tore-Stürmer Anthony Modeste ging gegen die "Wölfe" im letzten Saison-Heimspiel diesmal leer aus und fand in ÖFB-Team-Goalie Pavao Pervan seinen Meister.

Im Juli 2018 wechselte Pavao Pervan für eine halbe Million vom LASK aus der österreichischen ADMIRAL Bundesliga in die deutsche Bundesliga und zum VfL Wolfsburg. Dort war stets klar, dass er bei den Niedersachsen die Nr. 2 ist hinter Kapitän Koen Casteels .Von seinen seither 37 Einsätzen in Deutschlands Fußball-Belletage war Pervans Performance in Köln an diesem 7. Mai 2022 sicher eine seiner besten.

Und obendrein erfolgreich und erlösend. Denn nachdem der VfL Wolfsburg mit dem siebenmaligen ÖFB-Teamtorhüter zwischen den Pfosten sechs Liga-Partien zuvor allesamt Niederlagen und dabei 17 Gegentore kassiert hatte, wurde Pavao Pervan diesmal dank prächtiger Paraden zum "Hero". Seit 2 1/2 Jahren und dem 1:0 bei Union Berlin im Oktober 2019 hatte der aus der Jugend vom FAC und SC Team Wiener Linien stammende Schlussmann bei elf Liga-Einsätzen keinen Sieg mehr im VfL-Gehäuse erlebt.

Der 1,94-Meter große Goalie, dessen Vertrag im Frühjahr bei derzeit Tabellenzwölften bis 2024 verlängert wurde, hernach im TV: "Ich habe die Atmosphäre und das Spiel einfach nur genossen und bin einfach glücklich."

Pervan gegenüber Ligaportal: "Solche Siege sind die schönsten"

Und Pavao Pervan auf Nachfrage von Ligaportal zum Auswärts-Coup der Wölfe beim in dieser Saison erfolgsverwöhnten 1. FC Köln: "Wir haben von Beginn an dagegen gehalten und als Mannschaft geschlossen überragend verteidigt. Solche Siege sind die schönsten"

💬 Pavao Pervan: Jeder Torwart, der nicht so oft spielt und dann reinkommt, freut sich über so ein Spiel - vor allem wenn man es dann noch mit 1:0 gewinnt. Ich habe die Atmosphäre heute nur genossen und bin einfach glücklich. #KOEWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/pwhyH9yvAl — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) May 7, 2022

"Bitte lass es Pavao sein"

Das war auch sein Coach Florian Kohfeldt, der dem sympathischen Schlussmann ein Top-Zeugnis ausstellte: "Wenn ich mir vor dem Spiel einen als Matchwinner hätte aussuchen können, hätte ich gesagt: Bitte lass es Pavao sein."

Zumal der 39-jährige Trainer auch betonte, dass Pervan "persönlich nichts dafür konnte, dass seine Bilanz nicht so gut war". Der 34-jährige Goalie sei "ein Top-Profi. Im Kopf sehr gut und absolut wichtig für die Mannschaft, auch intern."

Fotocredit: IMAGO/Nordphoto