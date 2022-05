Der 9. Meister-Titel und das 4. Double in Serie sind fix für den FC Red Bull Salzburg, der heute in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim den Fünftplatzierten Wolfsberger AC empfängt - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Und dabei kommt es zu einem Überraschungs-Comeback: der junge Chef-Coach Matthias Jaissle gewährt seinem vier Jahre älteren Goalie Alexander Walke nach drei Jahren ohne Liga-Einsatz ein Comeback! Am Muttertag darf der "Papa" ran! Hängt auch damit zusammen, weil Einser-Goalie Köhn verletzt ist und Ersatz-Keeper Mandl Magen-Darm-Probleme plagen.

Nach den "Feiertagen" über Meister- und Cup-Triumph darf der "Oldie" mal wieder ran und feiert nach drei Jahren ein Comeback: der in wenigen Wochen 39-jährige Alexander Walke inmitten von seinem Abwehr-Vordermann Maximilian Wöber (li.) und Routinier Zlatko Junuzovic, der wie Walke Werder Bremen-Vergangenheit hat.

"Atze" Ankerpunkt für junge Spieler

Wie weit Alexander Walke, der seit 12 Jahren (!) beim FC Red Bull Salzburg ist und dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft, auch in Zukunft den Roten Bullen erhalten bleibt, wollte Chefcoach Matthias Jaissle noch nicht verraten. Der 34-jährige Deutsche über seinen 38-jährigen Landsmann bei Sky vor dem Match: "Atze hat die ganze Saison phantastisch trainiert, ist auch enorm wichtig in der Kabine und ein Ankerpunkt für die jungen Spieler."

10 Meistertitel in Deutschland & Österreich

Die Vita des gebürtigen Orienburgers (Landkreis Brandenburg), der heuer am 6. Juni 39 Jahre jung wird, kann sich sehen lassen:

1x Deutscher Meister mit dem SV Werder Bremen (2003/2004), 9x Österreichischer Meister & 6 Mal ÖFB-Cupsieger mit dem FC Red Bull Salzburg. Für die Roten Bullen absolvierte der 1,89-Meter große Goalie 226 Pflicht-Partien und blieb dabei 94 Mal ohne Gegentor.

In der Bundesliga absolvierte Alexander Walke für den österreichischen Serienmeister 156 Einsätze. Sein erster war am 26. November 2011 im Heimspiel gegen Kapfenberg (6:0), sein vor der heutigen Partie letzter am 19. Mai 2019 beim 2:1-Sieg bei Sturm Graz.

Jugendvereine: FC Energie Cottbus (01.07.1997 - 30.06.1999), Werder Bremen (01.07.1999 - 30.06.2005).

