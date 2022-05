Bevor der SK Rapid Wien am heutigen Muttertag im Top-Spiel der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum 336. Wiener Derby bei Austria Wien in der Generali Arena gastieren - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER -, gab es in der "Rekordmeister-Bar" im Allianz Stadion in Hütteldorf eine ganz besondere Veranstaltung. Zum Ehrentag aller grün-weißen Mamas stand heute der SK Rapid Muttertagsbrunch auf dem Programm!

Die "Rekordmeister Bar" war bereits seit Tagen ausgebucht, rund 200 Personen verbrachten einen unvergesslichen Tag in der Ebene 3 des grün-weißen Zuhauses. Dabei wurden alle Rapidlerinnen und Rapidler mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt, die von „free flow“ Schlumberger Sekt abgerundet wurden.

Auch die jüngsten Rapid-Fans waren mit einer grün-weißen Kinderbetreuung samt Muttertagsbasteln eifrig beschäftigt. Stadionmoderator Lukas Marek führte zudem durch das Programm, bei dem Rapideum-Leiter Julian Schneps Anekdoten rund ums vereinseigene Museum präsentierte – der Eintritt war heute für alle Gäste inkludiert.

Auch Torhüter Nikolas Hedl zu Gast

Das Highlight stellte dann auch noch ein Besuch von Torhüter Nikolas Hedl (in der ADMIRAL Bundesliga ja derzeit gesperrt) dar, der für Foto- und Autogrammwünsche zur Verfügung stand.

Foto: SK Rapid