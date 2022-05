Es war erst die 13. Minute im Sonntags-Spiel der 30. Runde zwischen dem Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt und Vizemeister SK Sturm Graz, da kassierten die Kärntner bereits ihren 11. (!) Ausschluss in dieser Saison. Darunter 10 Mal die Rote Karte, ein Mal die Ampel-Karte. Neuer, unrühmlicher Rekord in der ADMIRAL Bundesliga. Sehr zum Ärger und Unmut von Chefcoach Peter Pacult, der für seine Kritik an Referee Ing. Gerhard Grobelnik den "gelben Karton" sah. Siehe auch seit 14:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER.

Was war passiert: nach einem langen Ball hinter die Klagenfurter Abwehr sprintete Sturm-Routinier Jakob Jantscher halbrechts los und kam gegen Nicolas Wimmer, der einen Stellungsfehler machte, zu Fall. Referee Ing. Gerhard Grobelnik zeigte dem 27-jährigen Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer von Zweitliga-Meister FC Blau Weiß Linz an den Wörthersee kam, zunächst die gelbe Karte. Doch nach On-Field-Review mit dem VAR zog der 46-jährige Wiener für Wimmer die Rote Karte aus der Tasche.

Zweiter Ausschluß in dieser Saison für Nicolas Wimmer

Bitter zudem für den 1,90-Meter großen Innenverteidiger, der wegen einer Knieverletzung nach vier Spielen Pause heute sein Comeback hatte. Bereits in Runde 2 sah Nicolas Wimmer die rote Karte, damals am 31. Juli 2021 bei der 0:4-Niederlage in der Südstadt beim FC Flyeralaram Admira nach 37 Minuten.

Zu Zehnt mutiert das Match für den Aufsteiger gegen den Vizemeister nun zur "Defensiv-Challenge".

„Es geht um Europa! Wir sind in diesem Rennen weiterhin der Außenseiter, haben aber schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir die Großen ärgern können“. - Peter Pacult



Vorbericht vs. @SKSturm 👇https://t.co/44k00TD7Kp#SKASTU #GEPApictures pic.twitter.com/5V89FFA1qa — SK Austria Klagenfurt (@austria_sk) May 7, 2022

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL