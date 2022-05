Obwohl der 9. Meistertitel und das 4. Double in Serie bereits fix sind für den FC Red Bull Salzburg, gaben sich die Roten Bullen keine Blösse und blieben gegen den Tabellenfünften Wolfsberger AC auch im 5. Duell dieser Saison hungrig und gierig. Bereits zur Pause legten Top-Torjäger Adeyemi (per Doppelpack) & Junior Adamu ein komfortables 3:0 vor, Kristensen vergab gar noch einen Elfer (42., drüber), nachdem Peretz bei den "zahnlosen Wölfen" gegen Adeyemi wg. Torraub Rot sah. Sie sehen nachfolgend Statements zum Spiel, in dem der 38-jährige Salzburger Schlussmann Alexander Walke nach drei Jahren zum Comeback kam.

FC Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC 4:0 (3:0)

Sonntag, 8. Mai 2022, 14:30 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Zuschauer: 8007, SR: Daniel Pfister

Torfolge: 1:0 (2.) Adeyemi, 2:0 (31.) J. Adamu, 3:0 (37.) Adeyemi, 4:0 (84.) Solet.

Rote Karte: Peretz (41., Torraub, WAC)

Jaissle: "Jungs sollten immer diese intrinsische Motivation haben"

Matthias Jaissle (Trainer Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Wir haben es von der ersten Minute an richtig gut gemacht. Da war viel Tempo dabei. Auch im Ballbesitz haben wir es versucht immer wieder dynamisch zu bespielen, auch die Räume dynamisch zu besetzen. Großes Lob, das war eine richtig gute Leistung von der Mannschaft. Dementsprechend auch in der Höhe ein verdienter Sieg.“



...über die Motivation in der Mannschaft: „Die Jungs sind Profifußballer und sollten immer diese intrinsische Motivation haben, Spiele zu gewinnen. Da gibt es kein Extralob, denn die Motivation sollte immer da sein.“



…über Karim Adeyemi: „Es freut mich für ihn, vor allem nach einer Zeit, die nicht einfach für ihn war. Er war immer wieder gebeutelt von kleinen Verletzungen und Erkrankungen. Jetzt kommt er wieder langsam richtig in Tritt.“



…über einen möglichen Punkterekord: „Das ist eine schöne Randnotiz. Wir haben den Anspruch jede Partie zu gewinnen. Wenn dieser Punkterekord am Ende noch dazukommt, dann nehmen wir das dankend mit.“

"Haben noch einen Punkterekord zu knacken"

Luka Sucic (Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Die erste Halbzeit war extrem gut von uns. Mit dem Ball und gegen den Ball, es war alles dabei was der Trainer von uns verlangt hat. In der zweiten Halbzeit war es in Ordnung.“



…über die restlichen Ziele von Salzburg: „Uns macht es extrem viel Spaß zu spielen. Wir haben noch einen Punkterekord zu knacken. Das ist unser letztes Ziel in der Saison.“



Alexander Walke (Red Bull Salzburg): „Es ist natürlich schön, dass ich heute nochmal spielen durfte. Es freut mich, dass wir das Spiel sehr souverän gewonnen haben. Hat Spaß gemacht.“



Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg): „Was heißt Leichtigkeit? Wir haben einfach ein gutes Spiel gemacht. Natürlich bin ich glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Insgesamt haben wir super gespielt und verdient gewonnen.“



Christoph Freund (Sportdirektor Red Bull Salzburg) über den Transfer von Adeyemi: „Das könnte jetzt mal schnell gehen nächste Woche. Ich würde nicht ausschließen, das es schnell verkündet werden könnte.“

🗣️ Karim #Adeyemi: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Dabei war es auch wichtig, früh in Führung zu gehen. Hoffentlich kann ich mir auch die Auszeichnung zum Torschützenkönig mitnehmen. Dabei sieht es auch im Moment sehr gut aus." #RBSWAC pic.twitter.com/O364ztwHxY — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 8, 2022

Robin Dutt: „Hatten heute keinen Sahnetag“

Robin Dutt (Trainer WAC):

…über die Partie: „Niederlagen musst du immer kritisch sehen. Wenn du hier gegen Salzburg was machen willst, dann musst du es schaffen, läuferisch gegen die Wucht, die Schnelligkeit, die Salzburg hat, dagegenzuhalten. Das haben wir heute läuferisch nicht hinbekommen. In der ersten Halbzeit war Salzburg da einen Tick schneller. Da kamen wir immer einen Schritt zu spät.“



…über die defensive Leistung seiner Mannschaft: „Natürlich hast du den Anspruch, immer alles rauszuholen. Aber nicht alles, was für Salzburg gut läuft, ist automatisch etwas, wo wir in der Mentalität oder sonst irgendwas zweifeln müssen. Wenn Salzburg ihre Wucht ausspielt und das läuferische nicht entgegengesetzt bekommt, dann passiert, was in der ersten Halbzeit passiert ist.“



…was läuferisch nicht funktioniert hat: „Du kannst noch so fit sein, es gibt immer irgendjemanden der noch fitter ist. Salzburg ist schnell und hat eine Wucht, wenn sie diese Wucht bringen, dann sind sie jeder Mannschaft überlegen. Dann musst du einen Sahnetag haben, wie wir im Cup, damit sie nicht ganz sauber spielen. Diesen Sahnetag haben die wenigsten Mannschaften und heute hatten wir auch keinen.“



…über den Kampf um die Europacup Plätze: „Sie haben vielleicht festgestellt, dass wir uns heute schon in der Halbzeit auf das Spiel gegen Sturm Graz vorbereitet haben. Wir haben alle Spieler, die Gelb vorbelastet waren, in der Halbzeit ausgewechselt. Dann haben wir noch ein Derby, was wir uns anschauen. Nicht beide Mannschaften werden uns enteilen können. Wir haben noch zwei Spiele und wir sind eine Mannschaft, die um internationale Plätze kämpft.“

Liendl: „Jetzt ist es im Sommer so weit“

Michael Liendl (WAC):

…über die Partie: „Wenn du in Salzburg spielst und so schnell in Rückstand gerätst, dann ist es definitiv nicht einfach. Schlussendlich haben wir in den Ballbesitzphasen zu wenig Ruhe gehabt. Dann läufst du relativ viel nach gegen Salzburg. Eine ganz klar verdiente Niederlage.“



…über seine Entscheidung beim WAC aufzuhören: „Wir sind dann irgendwann mal zu einem Entschluss gekommen gemeinsam, dass wir ab dem Sommer einen neuen Weg bei der einschlagen. Deswegen war es für mich vollkommen in Ordnung und für den Verein vollkommen in Ordnung. Dass irgendwann mal ein Zeitpunkt kommt, wo auch ich den WAC verlasse, war klar. Jetzt ist es im Sommer so weit.“



…weiter: „Der Verein hat sich so entschieden, ich habe mich so entschieden. Das ist in Ordnung. Ich lasse meine Zukunft noch offen. Ich muss das mit meiner Familie abwägen. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, was passiert. Es gibt ein Angebot vom Verein, in welcher Funktion, müssten wir noch gemeinsam entscheiden.“



Dietmar Riegler (Präsident WAC):

…über das Ende der Liendl-Ära beim WAC: „Wir haben sehr intensive Gespräche geführt. Letzten Montag sind wir von sechs am Abend bis Mitternacht zusammengesessen. Wir haben mal alles aufgearbeitet. Natürlich war es ganz Österreich, was Michael Liendl für den WAC geleistet hat. Schlussendlich sind wir dann zu einem gemeinsamen Nenner gekommen, wo die Entscheidung darin liegt, dass Michi Liendl den WAC nicht mehr als Spieler zur Verfügung stehen wird. Ich habe ihm natürlich sehr viele Angebote gemacht, um weiter für den WAC zu arbeiten. Ich weiß was im ihm alles als Person drinnen steckt. Er hat jetzt mal Bedenkzeit. Irgendwann mal wird auch die Tür zum WAC für den Michael wieder aufgehen und er wird bei uns im Staff mitarbeiten.“



…über die Angebote an Michael Liendl: „Es war nichts Finanzielles, sondern das war eine gemeinsame Entscheidung. Wir vom WAC möchten den nächsten Schritt starten. Es wird einen größeren Umbruch im Sommer geben. Da wird die Mannschaft extrem verjüngt. Es muss auch mal eine Zeit nach Michi Liendl auch geben. Wir haben uns dazu entschieden diesen Schritt jetzt schon zu machen. Und natürlich möchte ich aber den Michi Liendl irgendwie im Verein dabeihaben.“



…über Liendls Möglichkeiten beim WAC: „Der WAC ist sehr klein aufgestellt und alles ist sehr strukturiert. Da gibt es genügend Möglichkeiten wie man den Michi Liendl einsetzen kann. Ich möchte mit ihm bei der Arbeit beginnen, die dann sehr weit oben enden wird. So haben wir die Gespräche geführt. Der Michi hat jetzt noch ein paar Tage oder Wochen Zeit sich das alles zu überlegen.“



…über die Deadline von der Entscheidung: „Ich habe ihm gesagt, dass für ihn die Tür immer offensteht. Egal wann, ob es in einem oder in zwei Jahren ist. Jeder weiß, WAC und Michi Liendl sind eine Einheit. Das soll auch weiterhin bestehen, wenn er es möchte.“



Walter Kogler (Sky Experte):

…ob Michael Liendl seine aktive Spielerkarriere beenden wird: „Ich gehe eher davon aus, dass er das ein oder andere Jahr noch dranhängen möchte. Seine Aussagen waren nicht so, das es für ihn reicht. Ich denke, dass er versuchen wird irgendwo noch weiterzuspielen. Das ist aber ein ganz tolles Angebot, wenn ein Spieler weiß, dass wenn es so weit ist, er einen Verein hat, dem er sich jederzeit zuwenden kann.“

Karim Adeyemi enteilte einmal mehr Baumgartner und der WAC-Abwehr und schnürte zudem den Doppelpack, um sein Saison-Liga-Torkonto auf 19 zu erhöhen.

