Nach 13 Minuten folgte der erste Knackpunkt im emotionalen Match der 30. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellensechsten Austria Klagenfurt und Vizemeister SK Sturm Graz, als Nicolas Wimmer bei seinem Comeback nach Foulspiel an Jakob Jantscher die rote Karte sah. Der 11. Ausschluss für den Aufsteiger bereits in dieser Saison, der jedoch zu Zehnt einmal mehr Moral bewies und dezimiert gar durch einen Gala-Freistoßtreffer von Gemicibasi führte. Doch die Ilzer-Elf drehte die Partie noch zum 2:1. So reichte es am Ende zum vierten Sieg im vierten Saisonduell....wir reichen die Statements nach!

Erzielte einen sehenswerten, direkten Freistoßtreffer: der 26-jährige, im ostdeutschen Riesa geborene Turgay Gemicibasi (re.). Das 8. Saisontor bereits für den Mittelfeldspieler.

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz 1:2 (1:1)

Sonntag, 8. Mai 2022, 14:30 Uhr, Wörthersee-Stadion Klagenfurt, Zuschauer: 6.850, Schiedsrichter: Ing. Gerhard Grobelnik.

Torfolge: 1:0 (48., Freistoß) Gemicibasi, 1:1 (53.) Jantscher, 1:2 (87.) Niangbo.

Rote Karte: N. Wimmer (13., Torraub).

"Gehen als unverdienter Verlierer vom Platz, weil das klare Fehlentscheidungen waren"

Peter Pacult (Trainer Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Bin mega stolz auf meine Mannschaft, aber das hilft uns nix. Wir gehen als unverdienter Verlierer vom Platz, weil das klare Fehlentscheidungen waren. Ich muss jetzt aufpassen, sonst gibt es morgen wieder eine Schlagzeile mit: Pacult regt sich auf oder Pacult tobt. Man muss sich nur die Szene anschauen, in der 10. Minute, ein klares Foul bei unserem Eck. Der Linienrichter steht daneben. Ein langer Ball und auf einmal wird für Rot entschieden.“



…über die Schiedsrichterentscheidungen: „Wir müssen nicht über die Rote Karte reden, sondern wir müssen über das Foul reden. Meine Gelbe Karte war, weil ich mich umgedreht habe und gegangen bin. Ich habe nichts gesagt. Ich bin einfach gegangen, weil ich nicht mehr weiterreden wollte. Beim Ausgleichstreffer war es auch ein ganz klares Ballspiel von Markus Pink. Das sind solche Entscheidungen, bei denen man Punkte gewinnt oder verliert. Leider sind wir heute wieder die Geleckten, muss man sagen. Leider wieder aufgrund Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind.“



…über die Partie: „Das Ergebnis steht 2:1. Wir verlieren unverdient. Das war eine tolle Leistung, wenn du 80 Minuten lang in Unterzahl spielen musst. Heute sind wir in Führung gegangen, sind unberechtigterweise zu einem Ausschluss gekommen, unberechtigterweise zum Ausgleich gekommen und so kannst du kein Spiel gewinnen. Wenn mehrere Faktoren gegen dich sind, dann kannst du keine Punkte machen. Schade, denn die Mannschaft hätte sich mehr verdient. Kompliment an die Mannschaft und danke ans Publikum.“

"Wäre mal schön, wenn wir zu Elft zu Ende spielen könnten“

Turgay Gemicibasi (Austria Klagenfurt):

…über die Niederlage: „Ja, es war unverdient. Aber was soll man sagen, wieder mit einem Mann weniger. Super Spiel gemacht, 10 in Führung gegangen und keine Ahnung. Wir verteidigen sie in der ersten Halbzeit super weg und in der zweiten Halbzeit passen wir einmal nicht auf, dann kommt das 11 und dann durch einen Standard. Was soll man sagen? Wir sind in einer Lernphase, daraus müssen wir lernen. Das macht uns stärker.“



…über die Rote Karte: „Wäre mal schön, wenn wir zu Elft zu Ende spielen könnten“



Nicolas Wimmer (Austria Klagenfurt):

…über seinen Ausschluss: „Es war sehr unglücklich. Der Jantscher ist vor mir reingekommen und hat sich blöd eingehakt. Ich dachte, er will die Gelbe Karte geben, als er herausgegangen ist, habe ich mir gedacht, was passiert jetzt. Mit der Roten Karte… sehr schwierig.“

Imhof kritisiert Schiedsrichter: „Was macht ihr in eurem Job eigentlich?“

Matthias Imhof (Geschäftsführer Sport Austria Klagenfurt):

…über die Rote Karte: „Da kann man schon sagen, er war der letzte Mann. Aber wenn man sich die Szene davor ansieht, war es ein glasklares Foul an Alex Andersson. Das muss ich pfeifen. Das habe ich auch von 60 Metern Entfernung gesehen. Wenn ich das nicht sehen kann als Schiedsrichter, dann frage ich mich: Was macht ihr in eurem Job eigentlich?“

Ilzer: „Wird nicht als Highlightspiel der Saison bei uns eingehen“

Christian Ilzer (Trainer Sturm Graz):

…über die Partie: „Es war das erwartet schwere Spiel. Da hat die frühe Rote Karte wenig daran geändert. Klagenfurt ist extrem massiv gestanden. Für das haben wir immer wieder einen Kontakt zu viel gehabt. Wir haben diese Chancen, die sie uns geboten haben, nicht genutzt.“



…über den Sieg: „Es war kein Genuss heute. Es wird nicht als Highlightspiel der Saison bei uns eingehen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir unsere Serie bestätigt haben. Auch wenn schon alles erledigt ist, haben wir doch wieder gezeigt, dass es uns verdammt wichtig ist die Spiele zu gewinnen.“



Jakob Jantscher (Sturm Graz):

…über die Partie: „Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht, vor allem nach der Roten Karte. Da hätten wir einfach viel besser ausspielen können und müssen. Dann wäre das Spiel früher entschieden gewesen.“

