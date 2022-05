Es war das erwartet emotionsgeladene Wiener Derby, das auch zum vierten Mal in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison zwischen Austria Wien und dem SK Rapid auch in Runde 30 mit 1:1 endet. Zimmermann brachte mit seinem ersten Derby-Tor die Hütteldorfer vor der Pause in Führung, schied dann nach der Pause bald mit gelb-rot aus, ehe gegen dezimierte Gäste "Joker" Ohio ebenfalls mit seinem ersten Tor den verdienten Austria-Ausgleich erzielte. In der Schlußphase ließ der Tabellenvierte vom Verteilerkreis noch Siegtor-Chancen aus. Nachfolgend Statements.

Bereitete in seinem letzten Derby das 1:1-Ausgleichstor von Ohio mustergültig vor: Austria-Kapitän Markus Suttner.

Manfred Schmid: „Nach dem Ausschluss war es dann ein Spiel in eine Richtung“

Manfred Schmid (Trainer Austria Wien):

…über die Partie: „Wenn man den Beginn hernimmt, dann war das total zerfahren. Da war kaum Spielfluss drinnen. Da hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen ins Spiel kommen würden. Durch einen Abspielfehler und einen groben Schnitzer sind wir dann in Rückstand geraten. Nach dem Ausschluss war es dann ein Spiel in eine Richtung. Grundsätzlich hatten wir dann 3 - 4 Sitzer. Bin schon enttäuscht, dass wir das nicht rüber gebogen haben.“



…über Noah Ohio: „Er ist ein ganz junger Spieler, der noch viel Potential hat. Er muss noch viel im körperlichen Bereich arbeiten. Jetzt ist er nach einem dreiviertel Jahr so weit, dass er körperlich ein ganzes Spiel spielen kann und zu seinen Torchancen kommt. Es gibt noch viele Situationen vorm Tor, wo ihm noch einiges fehlt.“



…über die Chancenverwertung: „Wir stehen heute nicht als Sieger da, weil wir die Chancen nicht verwertet haben. Größere Chancen kannst du nicht mehr haben. Den Tormann ausgespielt, auf die Latte geschossen. Da waren einige Chancen dabei und dann musst du das Spiel gewinnen.“



…über Dominik Fitz: „Seine Einsätze lassen hoffen. Er hat eine professionelle Einstellung im Moment. Er weiß, was er zu tun hat. Er ist auf einem sehr guten Weg. Ich bin absolut zufrieden mit ihm und seinen Kurzeinsätzen. Nur noch eine Frage der Zeit, wann er wieder von Beginn an spielt.“



…über Platz 3: „Die Ausgangslage ist sehr gut. Natürlich müssen wir auf einen Umfaller von Rapid hoffen. Sie haben aber keine leichten Gegner mehr. Wir müssen aber jetzt beide Spiele gewinnen, dann haben wir eine große Chance den dritten Platz zu erreichen.“



Noah Ohio (Austria Wien):

…über das Derby: „Natürlich ist es immer ein schweres Spiel. Heute hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Ich hätte das Spiel entscheiden können und das muss ich auch machen. Wir nehmen das 1:1 und gehen zum nächsten Spiel.“



…über seinen Treffer: „War ein sehr gutes Gefühl“



…ob man das Spiel gewinnen hätten müssen: „Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Als sie die Rote Karte bekommen haben, hatten wir den Ball ganz oft in ihrer Hälfte. Vielleicht können wir das besser ausspielen, aber wir haben es trotzdem gut gemacht und gut gekämpft.“



…über den Kampf um Platz 3: „Der Kampf um Platz 3 ist offen. Wir schauen auf die nächsten zwei Spiele.“

Grünwald: „Wollte das noch mal aufsaugen, weil ich gewusst habe, das ist das letzte Mal“

Alexander Grünwald (Austria Wien):

…über die Partie: „Natürlich hätte ich gerne gewonnen. Es stimmt, dass ich nicht zufrieden bin. Wenn man das Spiel sich aber anschaut, dann geht das 1:1 auch in Ordnung. Es hat Chancen auf beiden Seiten gegeben. Wir haben nicht auf unserem Top Level performt, Rapid auch nicht. Die Partie war von Fehlern geprägt. Rapid hat einen Fehler von uns ausgenutzt, das haben wir nicht gemacht. Das 1:1 geht in Ordnung.“



…über die Schlussphase: „Im letzten Derby hätte ich natürlich gerne gewonnen. Das Wichtigste ist, das war jetzt zwei Spieltage vorm Ende sind. Ich kann mich nur wiederholen, es hätten alle Austrianer vor der Saison den dritten Platz unterschrieben.“



…über sein letztes Derby als Spieler: „Ich bin heute ganz bewusst zum Aufwärmen gegangen und hab mir beim Aufwärmen die ganze Kulisse angeschaut. Ich wollte das noch einmal aufsaugen, weil ich gewusst habe, das ist das letzte Mal. Ich bin sehr stolz, dass ich so viele Derbys bestreiten durfte. Klar wird man da ein bisschen emotional, aber wir haben jetzt noch zwei wichtige Spieltage vor uns. Hoffentlich gibt es gegen Sturm eine schöne Verabschiedung. Dann können wir das Kapitel abschließen.“



Kapitän Markus Suttner (Austria Wien):

…über die Partie: „Natürlich sind wir ein bisschen enttäuscht. In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen die Aggressivität vermissen lassen, da sind wir nicht sehr gut ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit war es besser. Es hat uns natürlich der Ausschluss auch in die Karten gespielt, dass wir ein Übergewicht bekommen. Im Endeffekt hätten wir uns einen Sieg verdient.“



…über sein letztes Derby: „Die ein oder andere Träne ist mir heute schon gekommen, als wir zum Stadion gefahren sind. Es ist immer eine besondere Stimmung und eine besondere Atmosphäre. Meine Entscheidung ist aber gefallen und ich genieße jetzt noch die Spiele.“



…über das Rennen um Platz 3: „Wir haben jetzt noch zwei Endspiele und die wollen wir positiv bestreiten“



Manuel Ortlechner (Sportdirektor Austria Wien):

…über die Zukunft von Alexander Grünwald und Markus Suttner: „Es gibt schon Überlegungen zu diesem Thema. Es ist aber noch ein paar Stunden zu früh, um dies zu verlautbaren. Es sind unfassbar verdienstvolle Spieler, die auch die letzte Dekade am meisten geprägt haben. Die kann man nicht einfach so ziehen lassen.“



…vor dem Spiel über das Derby: „Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist es das bedeutendste Spiel in Österreich. Es kommt jetzt noch hinzu, dass sich beide Teams Chancen ausrechnen für den dritten Platz.“





Rasante Zweikämpfe im 336. Wiener Derby, hier Manfred Fischer (re.) gegen Rapids Thorsten Schick, der früh für den verletzten Stojkovic rein kam.

Feldhofer: „Habe schon andere Spieler vor unserem Sektor jubeln sehen und die haben nix bekommen“

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid):

…vorm Spiel über die Zukunft von Fredy Druijf bei Rapid: „Im besten Fall kann er das letzte Spiel gegen Wolfsberg bestreiten. Ich denke auch, dass die Verhandlungen momentan gut verlaufen und bin zuversichtlich, dass er in der nächsten Saison auch bei uns sein wird.“



…über die Partie: „Die ersten 60 Minuten waren wir schon die bessere Mannschaft. Wir haben wenig, bis gar nichts zugelassen. Wir haben es verabsäumt dann, das 2:0 zu machen. Danach war es eine klare Gelb-Rote aus meiner Sicht. Dann haben wir uns zwar gewehrt, aber wir haben uns nicht ganz gut angestellt in der Verteidigung.“



…über den Jubel von Bernhard Zimmermann: „Ich habe auch schon andere Spieler vor unserem Sektor jubeln sehen und die haben nix bekommen. Es ist immer ein Fingerspitzengefühl.“



…über den Ausschluss von Bernhard Zimmermann: „Da braucht es nicht viele Worte, wenn man ihm ins Gesicht geschaut hat. Das ist ein Lernprozess. Wir haben ein bisschen ein Umlauf. Nach 5 Minuten muss ich regelmäßig wechseln. Das ist mir schon jetzt ein paarmal passiert und wir bekommen einen Ausschluss. Das macht es nicht nur für dieses Spiel schwierig, sondern auch fürs Nächste. Wir können wieder nur basteln und schauen, dass wir irgendwie wieder konkurrenzfähig sind.“



…über die Schlussphase: „Da haben wir uns in ein paar Szenen nicht wirklich gut angestellt. Da ist der Rückraum nicht gesichert. Das sollte nicht passieren. Natürlich schwinden in Unterzahl die Kräfte ein bisschen schneller, aber wir haben es trotzdem über die Zeit gebracht.“



…über die Tabelle: „Wir haben eine Riesenchance vergeben uns abzusetzen von der Konkurrenz. Trotzdem sind wir noch immer vorne und haben es in eigener Hand. Es wird bis zum letzten Spiel spannend.“

Zimmermann über Torjubel: „...war ein bisschen unerfahren, aber kommt auf keinen Fall wieder vor“

Bernhard Zimmermann (SK Rapid):

…über die Partie: „Ich habe das alles noch nicht realisiert. Es hat schön angefangen, aber ist Oarsch weiter gegangen.“



…über seinen Torjubel: „Wenn ich ein Tor schieße, dann bejubele ich es natürlich. Ein Derby-Tor noch mehr. Eigentlich wollte ich vor den eigenen Fans jubeln. Ich habe mich ein bisschen von meinen Emotionen leiten lassen. Das war ein bisschen unerfahren, aber es kommt auf keinen Fall wieder vor.“



…über seine zweite Gelbe Karte: „Ich habe mir schon gedacht, dass ich den Ball noch bekomme. Ich bin dann leider zu spät gekommen. Dann war es schon zu spät.“



…über die Learnings von der Partie: „Bei dem Spiel nehme ich sehr viel mit. Höhen und Tiefen. Ich bin der Mannschaft sehr dankbar, dass sie so gefightet haben. Das war unglaublich.“

Gartler über Zimmermann: „Er ist ein junger Bua. Wir werden ihn jetzt nicht hauen oder so“

Paul Gartler (SK Rapid):

…über die Partie: „Ein klassisches Wiener Derby. Wieder mal sehr viel Kampf. Trotzdem waren auch spielerisch einige gute Sachen dabei. Im Endeffekt wieder ein 1:1.“



…über Bernhard Zimmermann: „Zum Jubel muss man sagen, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo der Holzhauser bei der Austria gespielt hat und letzte Woche der Gemicibasi vor unseren Fans – da hat es nie was gegeben. Bei uns gibt es gleich mal eine Gelbe Karte. Bei der zweiten Gelben Karte, ja… er ist ein junger Bua. Er wird da wieder rauskommen. Wir werden ihn jetzt nicht hauen oder so. Wir werden wieder aufbauen und dann wird er uns wieder helfen.“



…über seine Leistung: „Ich habe mich die ganze Woche gut gefühlt. Habe auch die ganze Woche trainieren können. Gestern sind wir vor der Entscheidung gestanden, ob ich spielen kann oder nicht. Trainer hat so entschieden, dass ich spiele. Ich habe auch gesagt, dass ich spielen kann. Hab mich gefreut, dass ich wieder im Bad stehen kann.“



…ob er im Tor für die restliche Saison bleiben wird: „Die Frage interessiert mich jetzt eigentlich nicht. Rapid kann sehr glücklich sein, das wir so ein top Tormannteam haben.“



Peter Stöger (Sky Experte):

…vor dem Spiel über die positive Stimmung bei der Austria: „Da lacht mein Herz, dass ein paar Dinge angekommen sind bei den Fans. Man sieht, dass gemeinsam schon was möglich ist.“



…über das Derby: „Die Gelb-Rote Karte war eine wichtige Veränderung im Spiel. Da hatte ich schon das Gefühl, dass die Austria gefährlicher in den Raum reinkommt und mehr Möglichkeiten hatte. Man muss aber auch die Tore dann erzielen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak