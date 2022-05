Am Rande des Sonntagspiels zwischem Austria Klagenfurt und Sturm Graz in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga (Endstand 1:2) wurde im Wörtherseestadion in Klagenfurt ein Grazer Fußballzuschauer von einem Mann niedergeschlagen.

So sei ein 47-jähriger Mann nach einem Schlag auf den Kopf gestürzt und zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes, Auges und Beines zu. Das teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit und weiter, dass der unbekannte Täter geflüchtet sei und eine Fahndung zunächst erfolglos blieb.

Der Vorfall soll sich gegen 16:30 Uhr zugetragen haben, kurz nach Spielende. Der Täter habe den 47-Jährigen im Sturm-Fansektor (Sektor Nord-Ost) attackiert und mit großer Wucht auf dessen Kopf eingeschlagen.

Eine Zeugin habe den Vorfall beobachtet und die Polizisten im EM-Stadion informiert. Die Polizei alamierte daraufhin Rettungskräfte. Das Opfer sei von der Rettung ins Unfallkrankenhaus in Klagenfurt gebracht worden.

Täterbeschreibung

Der Täter hatte nackenlange dunkle Haare und trug einen schwarzen Trainingsanzug der Marke "Adidas" mit gelb-orangen Streifen sowie schwarze Turnschuhe mit weißem seitlichen Sohlenrand.

Fotocredit: Pulsinger