Im Winter und Frühjahr verlor der SK Rapid Wien, nach 30 Runden Tabellendritter der ADMIRAL Bundesliga, mit dem Linzer Linksverteidiger Maximilian Ullmann (italienische Serie A, Venezia) und dem Offensiv-Duo Ercan Kara & Taxiarchis Fountas (jeweils in USA in Major-Soccer-League) drei "Gesichter von Rapid". Folgen im Sommer die nächsten beiden Akteure, die gebürtigen Wiener Robert Ljubičić und Yusuf Demir? Beide Talente haben jeweils noch Vertrag bis Juni 2024, werden jedoch mit dem Ausland in Verbindung gebracht.

Robert Ljubičić hier mit seinem Torerfolg am 20. März beim 1:1 im 335. Wiener Derby gegen Austria Wien im Allianz-Stadion. Sein letzter Derby-Treffer?

Laut kroatischen Medien sei der 22-malige kroatische Meister Dinamo Zagreb am 22-jährigen Mittelfeldspieler mit kroatischen Wurzeln akut dran und habe einen unterschriftsbereiten Fünfjahresvertrag vorgelegt. Final seien nurmehr Formalitäten zu klären.

Robert Ljubičić, der im Sommer 2021 vom SKN St. Pölten zu den Hütteldorfern kam und aus der FAC- und Rapid-Jugend stammt, selbst dementierte auf dem Sportportal "Sportske Jutarnji" allerdings einen möglichen Transfer: "Ich werde nicht über Dinamo sprechen, weil ich nichts zu sagen habe. Ich habe mitbekommen, dass darüber schon etwas geschrieben wurde, aber ich weiß nichts."

Der Bruder von Dejan Ljubičić (1. FC Köln) war mit Rapid im vergangenen Herbst in der Europa-League zwei Mal gegen Dinamo Zagreb im Einsatz und überzeugte mit Top-Leistungen. Für die Hütteldorfer absolvierte 36 Pflichtpartien (3 Tore, 6 Assists) und gesamt in der Bundesliga für den SKN St. Pölten und Rapid Wien gesamt bisher 111 Einsätze.

Statt Spanien diesmal nach "Bella Italia"?

Auch um Yusuf Demir, der im Winter nach seiner Leihe beim FC Barcelona zu seinem Jugendklub Rapid zurück kehrte, gibt es dem Vernehmen nach Abgang-Tendenzen. Der ehemalige "Krone"-Journalist Peter Linden berichtet in seinem Blog, dass US Sassuolo aus der Serie A am 18-jährigen Filigrantechniker, wie Robert Ljubičić Linksbeiner und gebürtiger Wiener, dran sein soll.

Demnach könnte ein Gegengeschäft mit dem 23-jährigen Jens Odgaard (nach Holland verliehener dänischer Stürmer), an dem Rapid interessiert sein soll, den Transfer ebnen. Bereits 2019 wechselte mit Mert Müldür ein Eigenbauspieler des SK Rapid zu Sassuolo.

Fotocredit: Josef Parak