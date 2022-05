Was eine Dramaturgie & Spannung steht in der 31. und vorletzten Runde der ADMIRAL Bundesliga der Quali-Gruppe bevor. Auch beim ohnehin schon prestigeträchtigen 64. OÖ-Derby zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK geht es um "Big Points" - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. In das 4. Saison-Duell (auf beiden Seiten mit jeweils 3. Trainer), wobei bisher die Rieder 2 Mal siegten und die Schwarz-Weißen 1 Mal, geht die Elf um Neo-Chefcoach Dietmar Kühbauer als Achter (22 Punkte), nur zwei Zähler vor dem Vorletzten aus dem Innviertel (20). Schiedsrichter: Sebastian Gishamer (Salzburg).

Rieder Freud - LASK-Leid: Athletiker-Kapitän Alexander Schlager und Co. wollen Revanche für die "Paschinger Pleite", der OÖ-Derby-Niederlage am 2. April.

Mit einem Sieg haben die Linzer in der Derby-Bilanz der laufenden Saison die Chance, gleichzuziehen und wichtige Punkte im Kampf um das Europacup-Playoff zu sammeln. Die Innviertler hingegen könnten am Samstag den Klassenerhalt fixieren – für beide Teams steht demnach viel auf dem Spiel. Personell hat LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer neben den verletzungsbedingten Ausfällen (Stürmer Raguž und das Abwehr-Trio Letard, Twardzik, Wiesinger) auch auf die gelbgesperrten Routiniers James Holland und Marvin Potzmann zuverzichten.

Wer mehr Investment betreibt und Ruhe bewahrt, geht als Sieger vom Platz

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer vor seinem OÖ-Derby-Debüt: „Derbys sind immer heiß umkämpft und mit viel Emotion aufgeladen. Das war schon immer so und wird auch am Samstag so sein. Wir alle – Mannschaft, Betreuer und Fans – sind topmotiviert für morgen. Die Mannschaft, die am Platz mehr investiert und es gleichzeitig schafft, die nötige Ruhe zu bewahren, wird als Sieger vom Platz gehen. Diese Mannschaft wollen wir sein.“

Thomas Goiginger vom LASK (li.) am 2. April in der Raiffeisen Arena in Pasching gegen Julian Wiessmeier, der beim Rieder 2:0-Sieg per Foulelfmeter an Alexander Schlager scheiterte (14. Min.) und wenige Tage später seinen Vertrag bei der SV Ried verlängerte. Damals war es vor ausverkaufter Kulisse ein hitziges Derby, inklusive unrühmlicher Spielunterbrechung sowie Becherwurf gegen SVR-Spielmacher Stefan Nutz.

Während der LASK sich zuletzt gegen den Dritten der Quali-Gruppe - TSV Hartberg (bei dem die SV Guntamatic Ried am letzten Spieltag gastiert - Freitag, 20. Mai, 19 Uhr)- mit einem 3:3 zu begnüngen hatte und eine dreimalige Führung "aus der Hand" gab, trennte sich die Elf von Christian Heinle bei Schlusslicht SV Altach mit einem 1:1. Auch die Innviertler lagen im Ländle in Führung.

Assistgeber-Spezialist Stefan Nutz in der Retrospektive und mit Blick voraus: „Es war gegen Altach kein einfaches Spiel für uns. Es war ein richtiger Abstiegskampf mit wenigen spielerischen Akzente. Wir hätten natürlich gerne gewonnen. So wie das Spiel verlaufen ist, müssen wir mit dem Punkt aber zufrieden sein. Wir sind weiterhin vier Punkte vorne und können jetzt mit einem Derby-Sieg alles klar machen. Aus meiner Sicht war es ein verdienter Punkt gegen Altach. Wenn wir gewisse Situationen besser fertig gespielt hätten, hätten wir auch das 2:0 machen können. Dieser eine Punkt ist nicht super, aber in unserer Situation ist jeder Punkt wichtig, vor allem in einem direkten Duell.

"In unserer Lage, wäre Dreier doppelt gut"

Ein Derby ist für uns und unsere Fans immer ein besonders wichtiges Spiel. Wir wollen dieses Derby gegen den LASK vor unseren Fans gewinnen. In unserer Lage wäre ein Dreier natürlich doppelt gut. Vor allem hätten wir dann mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Es wäre überragend, wenn wir den Klassenerhalt bei diesem Heim-Derby fixieren könnten. Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir den LASK schlagen können. Wir haben zwei Mal gewonnen und einmal unglücklich verloren. Das ist auch für den Kopf extrem wichtig. Mit der tollen Unterstützung unserer Fans wollen wir diese drei Punkte in Ried lassen. Wir haben zuhause schon richtig gute Spiele gezeigt. Der Anteil unserer Fans daran war immer sehr groß. Wenn wir am Platz unsere Leistung bringen und uns unsere Fans nach vorne peitschen, dann steht einem Sieg nichts im Weg.“

SV Ried-Chefcoach Christian Heinle: „Altach hat es gegen uns extrem gut gemacht. Das Stadion war nach vielen Jahren wieder ausverkauft. Sie haben in allen Spielphasen sehr viel riskiert. Wir haben in der Defensive gut dagegen gehalten. Bei Standardsituationen ist Altach aber sehr gefährlich gewesen. Am Schluss war es Abstiegskampf pur, es wurden nur mehr hohe Bälle gespielt. Alles zusammen war der Punkt nicht unverdient. Es war für uns sehr wichtig, dass wir den Abstand zu Altach halten konnten.“

"Nichts Schöneres, bei Derby Klassenerhalt zu feiern"

Der 37-jährige Grieskichener mit Blick voraus: „Wir wissen, dass es nichts Schöneres geben kann, als mit den Fans im eigenen Stadion bei einem Derby den Klassenerhalt zu feiern. Deshalb werden wir alles in dieses Spiel hineinhauen und versuchen, das Stadion sofort auf unsere Seite zu bringen. In dieser Phase der Qualigruppe geht es jetzt nicht mehr um schönen Fußball. Wir werden diesen Kampf annehmen. Bei einem neuen Trainer will sich der eine oder andere Spieler sicherlich beweisen. Didi Kühbauer ist lange in der Bundesliga. Er weiß, worauf es ankommt, um die Mannschaft heiß auf das Derby zu machen. Wir wissen aber auch, wie man den LASK schlagen kann. Und das wollen wir jetzt umsetzen. Ich danke allen unseren Fans, die in Altach mit dabei waren. Unsere Fans haben uns bis jetzt nie im Stich gelassen. In diesem Derby ist die Unterstützung unserer Fans jetzt natürlich ganz besonders wichtig.“

Achtung - ℹnfo für Morgen ❗️

Aufgrund der Musikmesse, die ebenfalls dieses Wochenende stattfindet, wird es nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten rund um das Stadion geben! 🚗

Wir empfehlen eine rechtzeitige Anreise zum Match! ⏱⚽️ pic.twitter.com/KoE3HxTIIq — SV Ried 1912 (@svried1912) May 13, 2022

WISSENSWERTES

Zuletzt trafen beide Teams am 2. April in der 25. Runde der laufenden Meisterschaft aufeinander. Ried gewann auswärts durch Treffer von Yannis Letard (4., Eigentor) und Marcel Ziegl (19.) mit 2:0. In der 17. Runde verloren die Innviertler am 5. Dezember 2021 auswärts beim LASK mit 0:1. Sascha Horvath scorte in der 4. Minute aus einem Elfmeter. Am 6. Spieltag siegte die SV Guntamatic Ried am 29. August 2021 in der „josko ARENA“ gegen den LASK mit 1:0. Den Treffer erzielte Constantin Reiner in der 17. Minute.

Bilanz nach 45 Bundesliga-Duellen im OÖ-Derby zwischen beiden: 18 Siege SV Ried, 15 Siege LASK, 12 Remis. Torbilanz gesamt: 55:51 pro SV Ried.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at