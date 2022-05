Er gehörte der letzten Meister-Mannschaft der ADMIRAL Bundesliga an, die nicht FC Red Bull Salzburg sondern Austria Wien hieß. Die Älteren von uns erinnern sich...in der Saison 2012/2013 war´s...mit Meister-Macher Peter Stöger. In dessen Kader sich damals auch James Holland befand. Der australische Mittelfeldspieler hat noch Vertrag beim LASK bis 2023, fehlt heute im OÖ-Derby in Ried - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - wegen der 5. gelben Karte und wird am morgigen Sonntag 33 Jahre. Eine Rückkehr noch heuer von den Athletikern zu den Violetten "pfiffen die Spatzen" schon länger von den Linzer Dächern.

Auch laut dem "Kurier" soll das Mitglied der Meistermannschaft von 2012/13 (Holland stand damals 34 Mal in der Startelf) fix zu den Wienern zurückkehren. Seit Juli 2017 ist James Holland beim LASK und absolvierte für den Traditionsklub in fünf Jahren 180 Pflicht-Partien (10 Tore, 28 Assists). Die Athletiker sollen einem Wechsel in diesem Sommer grundsätzlich nicht abgeneigt sein, da der Australier einer der Topverdiener bei den Schwarz-Weißen sein soll.

Bei Austria Wien ist der ehemalige Mannschaftskollege des 20-maligen australischen Nationalspielers aus Violetten-Zeiten - Manuel Ortlechner - inzwischen Sportdirektor und somit auch für die Transfers zuständig. Hollands Spielerberatungs-Agentur ist "Stars & Friends" aus Oberösterreich, somit auch Jürgen Werner, der sich inzwischen aktiv bei Austria Wien einbringt, ein Vertrauter für den ehemaligen Niederlande- (AZ Alkmaar, Sparta Rotterdam) und Deutschland- (MSV Duisburg)-Legionär. Außerdem kennen sich ja Werner & Holland aus gemeinsamen LASK-Zeiten.

Violette Vakanz im defensiven Mittelfeld

Austria Wien steht bekanntlich im Sommer vor einem Umbruch. Besonders im defensiven Mittelfeld stehen Veränderungen an, da Vesel Demaku (zu Sturm Graz) als auch Eric Martel (Leihe-Ende von RB Leipzig) die Veilchen verlassen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at