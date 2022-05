Im letzten Heimspiel der Saison für die Kärntner geht es im Duell der Violetten von Austria Klagenfurt (6., 20 Punkte) und Austria Wien (4., 23) um die Chance auf Europa - Sonntag, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Als erster Aufsteiger zog der Klub vom Wörthersee ins obere Playoff ein. Auf der Zielgeraden der Meistergruppe in der ADMIRAL Bundesliga soll die Krönung her: Ein Ticket für den internationalen Wettbewerb. In der 31. und vorletzten Runde braucht es dabei einen Sieg für Elf von Chefcoach Peter Pacult.

Der gebürtige Wiener hofft vor allem auf zahlreiche Fans: „Ich weiß, dass es meine Burschen pusht, wenn die Zuschauer sie nach vorn peitschen. Es wäre toll, wenn möglichst viele Leute kommen und unsere Mannschaft anfeuern. Das hat sie sich auf jeden Fall verdient, weil sie im Verlauf der Saison wirklich Großartiges geleistet hat. Wir werden alles geben, die letzten Kräfte mobilisieren, um weiter nach oben zu klettern."

"Schauen nur auf uns"

Die Waidmannsdorfer belegen in der Tabelle den 6. Platz, damit wären sie raus aus dem Rennen um die Europapokal-Qualifikation. Doch Austria Wien, aktuell Vierter im Klassement, ist nur drei Punkte voraus. Mit einem Sieg würde der SKA aufschließen. Den 5. Platz, der zwei Playoff-Duelle mit dem Ersten oder Zweiten der Abstiegsgruppe bedeuten würde, belegt derzeit der WAC. Die Lavanttaler haben zwei Punkte mehr, treten parallel bei Vizemeister Sturm Graz an.

Pacult erwartet, dass sich seine Burschen auf die eigene Leistung konzentrieren, sich nicht von der Konstellation ablenken lassen. „Wir schauen nur auf uns, alles andere macht keinen Sinn, weil wir es nicht beeinflussen können. Wir müssen unsere Aufgaben erfüllen, dann schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt“, sagt der 62-jährige Fußball-Lehrer.

Bevor es zum Abschluss zu Double-Gewinner RB Salzburg geht, steht das vierte Aufeinandertreffen mit den „Veilchen“ bevor. Die beiden Teams trennten sich in den bisherigen drei Duellen immer mit einem Remis.

„Wir haben keinen Druck, können befreit aufspielen. Austria Wien ist der Favorit, hat einiges zu verlieren. Wir können nur gewinnen“, blickt Sportdirektor Matthias Imhof auf das Match voraus, der davon überzeugt ist, dass die Kärntner Violetten im letzten Heimspiel noch einmal aufdrehen werden: „Die Stimmung ist richtig gut, die Burschen haben sehr fokussiert gearbeitet.“

Klagenfurter Meistermannschaft von 1982 als "Maskottchen" im Stadion

Dabei erhalten Kapitän Markus Pink und Co. besonderen Support: Die Meister-Mannschaft von 1982 um die früheren Helden Kassim Ramadhani, Ivica Senzen oder Günther Golautschnig wird auf Initiative von Helmut König in der EM-Arena dabei sein und die Daumen drücken. Mit Franz Hasil, Toni Polster und Felix Gasselich hat sich zudem prominenter Besuch aus der Hauptstadt angekündigt. Ab 14 Uhr ist ein Treffen mit den Fans am Austria-Stüberl geplant.

Schmid: "Klares Ziel ist ein Sieg in Klagenfurt"

Die Violetten aus Wien wollen sich ihrerseits mit einem Sieg in der vorletzten Runde eine gute Ausgangsposition für das Saisonfinale daheim gegen Sturm Graz verschaffen. Chefcoach Manfred Schmid: „Einen großen Sprung werden wir nur mit drei Punkten schaffen. Unser klares Ziel ist ein Sieg in Klagenfurt: Dann haben wir ein großes Endspiel vor uns."

Zwei Runden vor Schluss ist der Tabellenvierte weiterhin voll im Rennen um die Europacup-Plätze, der Rückstand auf Rapid und Rang 3, der einen Fixplatz in einer Gruppenphase bedeutet, beträgt aktuell nur zwei Punkte. Zuletzt spielten die Veilchen in den direkten Duellen mit dem Stadtrivalen (3., 25) und dem WAC (5., 22) jeweils Unentschieden.

"Jede Mannschaft der Liga tut sich gegen Kärntner schwer"

Manfred Schmid: „Auch wenn die Ergebnisse nicht immer nach Wunsch waren, bin ich mit der Form meiner Mannschaft zufrieden. Bis auf das Auswärtsspiel in Salzburg waren die Leistungen in den Spielen der letzten Wochen sehr o.k., teilweise sogar sehr gut. Daran möchten wir jetzt gegen Klagenfurt anschließen. Die bisherigen Duelle zeigen, dass das Spiel in Klagenfurt keine leichte Aufgabe wird. Jede Mannschaft in der Liga tut sich gegen die Kärntner schwer, weil sie sehr gut verteidigen. Wir brauchen eine gute Balance, Lösungen in der Offensive und Effizienz. Gleichzeitig wird es wichtig sein, in der Restverteidigung hellwach zu sein, weil Austria Klagenfurt im Umschaltspiel gefährlich ist."

Personelles: Mittelfeldakteur und RB Leipzig-Leihspieler Eric Martel kehrt nach seiner Gelbsperre zurück. Stürmer Marco Djuricin ist nach seiner Gehirnerschütterung im Wiener Derby für Sonntag ebenso fraglich wie der angeschlagene Innenverteidiger Lucas Galvão. Ansonsten fehlen nur die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Georg Teigl und Muharem Huskovic.

