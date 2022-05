Sie haben es schon wieder in der Merkur-Arena in Graz-Liebenau getan! Nach dem 3:0-Sieg im Herbst feiert der WAC auch im Frühjahr mit dem 4:1 einen Kantersieg beim SK Sturm Graz. Der Vizemeister kassiert damit in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga seine erste Heimniederlage, die erste überhaupt in 2022 und seit dem 31. Oktober 2021. Damals auch gegen die Wölfe, die mit dem zweiten Dreier in der Finalrunde nun plötzlich gar wieder Chancen auf Rang 3 haben. Während es bei den Blackies Gesprächsbedarf gibt. Nachfolgend die spannenden Statements.

SK Puntigamer Sturm Graz – RZ Pellets WAC 1:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (8.) Lochoshvili, 0:2 (19.) Baribo, 0:3 (25., Foulelfmeter) Liendl, 1:3 (54.) I. Ljubic, 1:4 (76.) Vizinger. Z: 15.000. SR: Alan Kijas (Niederösterreich).

"So ein Spiel kann man nicht vergessen"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz)...über...

..das Spiel: „So ein Spiel kann man nicht vergessen. Wir müssen sehr im Detail über dieses Spiel sprechen.“



…den Dreifach-Wechsel vor der Pause: „Es steht 3:0. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir darauf reagieren können. Ich hatte eher das Gefühl, dass noch ein Tor passiert. Da muss man ein Zeichen setzen. Man kann es nicht so dahinlaufen lassen. Ich habe drei ausgewählt, weil ich dachte, dass ich auf den Positionen etwas bewirken kann. So war es dann auch. Ich könnte draußen stehen und hilflos zusehen, wie wir vor 16.000 Zuschauern eine Abfuhr kriegen.“



…Reaktion nach Auswechslung von Amadou Dante: „Ich habe es im Hintergrund gehört und mit ihm in der Pause gesprochen. Es war seine Art zu reagieren und die ist nicht in Ordnung. Das war ihm wenige Minuten später bewusst. Die Energie sollte auf dem Platz passieren und nicht auf der Bank. Emotionen lasse ich zu, aber auf dem Platz und nicht heraußen.“

"Duo Schicker-Ilzer ist ein ganz Besonderes"

Christian Jauk (Präsident SK Puntigamer Sturm Graz)...über...

...Champions-Qualifikation: „Man muss sich auch der Realität stellen. Es war eine herausragende Saison. Ich kenne aber auch schon ein bisschen die Gegner. Als Verein sind wir bodenständig und müssen die Realität anerkennen. David gegen Goliath. Das macht den Fußball besonders. Die ganze Sturm-Familie freut sich auf diese Chance. Wir werden alles geben.“



…Sturm-Saison: „Bekannt ist immer das, worüber berichtet wird. Das ist unsere Trägerrakete, unsere Herren. Wir haben erstmals in der Vereinsgeschichte eine Breite, die etwas Besonderes ist. Auch mit den Damen sind wir in der Champions League-Qualifikation und Sturm II steht kurz vor dem Aufstieg in die 2. Liga. Es wird in allen Bereichen gut gearbeitet. Das Duo Schicker-Ilzer ist ein ganz besonderes. Es ist eine steirische Urkraft da, die es schaffen alle auf ihrer Reise zu motivieren.“



…Verträge vom Duo Ilzer-Schicker: „Bei Erfolg muss man in Österreich wissen, dass es aufgrund der Rahmenbedingungen immer Anfragen gibt. Das ist nicht nur Thema bei Sturm Graz. Beide haben sich zu Sturm bekannt und alle Verträge laufen bis 2024. Beide haben bereits in Interviews gesagt, sie haben noch etwas vor.“



…Abschied vom verstorbenen Ivica Osim: „Es war schon die Verabschiedung in Graz eine emotionale. Wir haben versucht das auch würdig zu machen. Für uns war es selbstverständlich mit einer Abordnung in Sarajevo dabei zu sein, um den Größten unseres Vereines die letzte Ehre zu erweisen. So ist das Leben. Es ist voller Höhen und Tiefen. Es gehört alles dazu und es war bewegend. Ich habe mit Ivica Osim eine besondere Beziehung gehabt. Für mich war er nicht nur der Größte und Jahrhunderttrainer. Er war ein unglaublicher Mensch und ein Friedensengel. Mehr Osims würde diese Zeit benötigen.“

Der 23-jährige, georgische Nationalspieler Luka Lochoshvili (li.) erzielte bei seinem 28. Einsatz in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga sein erstes Tor. Und was für eins: "Marke Michael Liendl"...mit links platzierte der 1,91-Meter große Innenverteidiger vom Sechzehner die Kugel ins linke Kreuzeck.

Dutt: "Der dritte Platz ist machbar"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC)...über...

…das Spiel: „Wir waren vom Anpfiff weg sehr entschlossen. Der Abschluss hat heute auch endlich wieder gestimmt.“



…letzte Runde: „Der dritte Platz ist machbar.“



…Negativ-Trend des WAC (vor Spiel): „Wir haben im Herbst eine größere Selbstverständlichkeit gehabt Tore zu schießen. Es ist kurios in der Meistergruppe, dass es im Moment außer Sturm und Salzburg alle betrifft, dass sie kaum noch gewinnen.“



…möglichen Qualitätsverlust bei den Stürmern im Vergleich zum Vorjahr: „Ich bin zu hundert Prozent von meinen Stürmern überzeugt. Stürmer haben auch mal ein Tief und der Vergleich zum letzten Jahr hilft uns überhaupt nichts. Nur Vertrauen hilft uns und das sind gute Jungs.“



Nikolas Veratschnig (RZ Pellets WAC):

…bilanziert seine Frühjahrs-Saison: „Ich habe heuer mein Debüt gefeiert und jede Partie ein paar Minuten gespielt und vom Trainer das Vertrauen bekommen. Heute durfte ich von Beginn an ran. Ich dachte nicht, dass es so schnell geht, aber es ist passiert und das ist mir gut gelungen.“



…über das kommende Spiel: „Wir werden uns mit dem Sieg glücklich schätzen und wollen jetzt gegen Rapid auch gewinnen. Die Austria hat jetzt 2:1 gewonnen und das motiviert uns noch mehr, dass wir daheim gegen Rapid gewinnen.“

"Gratulation an Vizemeistertitel und danke für drei Punkte heute"

Mario Leitgeb (RZ Pellets WAC)...über...

…das Spiel: „Das Schöne ist, dass es vollkommen wurscht ist. Wir haben uns drei Punkte geholt und die halten uns voll im Rennen um den 3. Platz. Der Auftritt war in Ordnung. Wir waren heute die bessere Mannschaft und der Sieg geht in Ordnung. Es war wunderbar in Graz vor den Fans zu kicken. Gratulation nochmals an den Vizemeistertitel und danke für die drei Punkte heute.“



…warum es gegen Sturm auswärts gut funktioniert: „Es ist wirklich komisch und das kann ich mir nicht erklären. Zuhause haben wir mehr Niederlagen und hier klappt es immer wunderbar. Wenn man so in der 1. Halbzeit beginnt, geht alles leichter von der Hand. Mit dem Gegentreffer haben wir es kurz spannend gemacht. Es war ein souveräner Auftritt.“



…Spiel in letzter Runde gegen Rapid: „Grande Finale zur Primetime. Unten in der Tabelle geht es genauso zu wie oben. Viel Spaß den Fans und ich hoffe natürlich mit einem guten Ende für uns.“



Marc Janko (Sky Experte)…über...

...WAC-Offensive: „Die Stürmer wissen wieder, wo das gegnerische Tor steht. Sie schaffen es wieder den Ball über die Linie zu drücken. Das sollte Mut für die kommenden Aufgaben geben.“



…Ivica Osim: „Ich finde es richtig gut, wie Sturm das gemacht hat. Sie haben ihn mit sehr viel Stil die letzte Ehre erwiesen. Er wird in Graz immer präsent sein. Ein großer Trainer.“

