Die SV Guntamatic Ried verfolgt in diesem Frühjahr das Pech...und auch das Abstiegsgespenst. Erst im März im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga die denkbar knapp verpasste Qualifikation für die Meistergruppe und damit der vorzeitige Klassenerhalt. Für den die Wikinger dann jüngst wiederholt Matchball hatten...drei Mal in Führung lagen und gegen FC Admira (in letzter Minute), SCR Altach und den LASK jeweils noch den 1:1-Ausgleich kassierten. Im Vierkampf um drei Klassenerhalt-Plätze geht es zum "Final-Cowndown" nun zum punktgleichen TSV Hartberg - Freitag ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dramatik pur!

Auf den 37-jährigen Grieskirchener Christian Heinle wartet in seinem Bundesliga-Debütanten-Jahr als Chefcoach in der letzten Runde in Hartberg ein Match mit Finalcharakter.

Nach dem 1:1 im Derby gegen den LASK ist die SV Guntamatic Ried mit 21 Punkten Dritter in der Qualifikationsgruppe.

SVR-Kapitän Marcel Ziegl: „Es war gegen den LASK eine richtig geile Stimmung im Stadion, das war eine Werbung für den Fußball. Das Spiel war von unserer Seite 65 Minuten lang auch richtig gut. Aufgrund der Chancen der Linzer nach dem Ausgleich war es für mich ein gerechtes Ergebnis. Wir müssen uns aber ankreiden lassen, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben.“

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wenn man sich die Historie der Derbys seit dem 0:3 auf der Gugl ansieht, dann sieht man, was sich bei uns entwickelt hat. Wir waren 65 Minuten die bessere Mannschaft, waren auf dem Punkt da und haben uns viele Torchancen erspielt. Leider haben wir es verabsäumt, das 2:0 zu machen. Nach dem Standardtor des LASK hatten wir 15 Minuten Glück, dass wir drüber gekommen sind. Mit etwas Glück hätten wir das Spiel am Ende aber auch noch für uns entscheiden können. Es war ein rassiges Spiel, ein super Derby für die Zuschauer. Durch diesen wichtigen Punkt haben wir uns eine Ausgangsposition geschaffen, in der wir alles in der eigenen Hand haben.“

Doch nun haben die Wikinger nach dem ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai im Wörthersee Stadion in Klagenfurt gegen den FC Red Bull Salzburg (0:3) auch in der Liga zum Abschluss der Finalrunde ein "Endspiel" vor der Brust. Doch was für eine Ausgangslage: von Abstieg über Klassenerhalt bis auf "Kurs Europa" sind drei Alternativen noch realisierbar. Mit einem Sieg würde die Heinle-Elf - falls der LASK nicht gegen die Admira gewinnt - den zweiten Playoff-Platz schaffen, um dann am Montag bei der WSG Tirol zu spielen. Doch daran gilt es in Ried derzeit keine Gedanken zu verschwenden...das wäre Bonus...vorrangig ist es, den Klassenerhalt zu schaffen, um nach dem Wiederaufstieg in 2020 auch in das dritte Bundesliga-Jahr in Folge zu gehen.

Doch die Rieder Ausgangslage gilt vergleichbar auch für den punktgleichen TSV Hartberg, der nach drei Spielen ohne Niederlage zuletzt mit 2:4 bei der WSG Tirol unterlegen war. Die Ost-Steirer sind mit 21 Punkten Tabellenvierter und wähnten sich womöglich schon zu früh sicher in punkto Klassenerhalt. Doch der Überraschungs-Coup mit dem 3:0-Sieg von Schlusslicht SCR Altach in der Südstadt lässt nun drei andere Klubs wieder zittern. Eben auch die SV Ried und den TSV Hartberg. Zumal die WSG Tirol in der letzten Runde beim SCR Altach im Hinblick auf das Playoff-Halbfinal-Hinspiel am Montagabend in Innsbruck und danach zwei mögliche Playoff-Finalduelle gegen den Tabellenfünften der Meistergruppe (verständlicherweise) rotieren wird und eventuell mit dem "zweiten Anzug" im Ländle gastiert.

Das Rieder Urgestein & Kämpferherz Marcel Ziegl und sein Team wird sich im Kampf um den Klassenerhalt beim TSV Hartberg alles reinlegen müssen.

"Werden sicher nicht alle 5 Minuten auf andere Plätze schauen"

Marcel Ziegl mit dem Ausblick: „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir im Kopf frei und mental stark sind. Wir kennen die Ausgangssituation und werden sicher nicht alle fünf Minuten am Feld auf die anderen Plätze schauen. Wir haben es in der eigenen Hand. Wir fahren nach Hartberg, um zu punkten. Genauso werden wir es auch anlegen. Wenn wir punkten, sind wir gerettet. Darauf liegt der volle Fokus.“

Coach Christian Heinle weiß: „Wir waren in den vergangenen Wochen immer am Punkt da und die Spieler von der Intensität sofort am Platz. Wir werden jetzt ansprechen, was nicht gut war, und werden so wie in den vergangenen Wochen viele Gespräche führen. Wir sind alle felsenfest davon überzeugt, dass wir, wenn wir so spielen wie am Samstag, den Klassenerhalt in Hartberg aus eigener Kraft schaffen werden.

Kaderplanung diese Woche "auf Eis gelegt"

Wir wissen, dass uns ein Unentschieden reicht, aber wir gehen mit dem Ziel in das Spiel, dieses auch zu gewinnen. Die vergangenen Wochen waren für alle eine ähnlich intensive Situation. Das gehört zwar zum Profisport dazu, es ist aber sicherlich für keine der vier Mannschaften jetzt die einfachste Woche. Es wird natürlich eine Nervenschlacht. Wenn wir aber unsere Hausaufgaben erledigen, dann haben wir alles in eigener Hand. Mehr Spannung als jetzt kann nicht sein. Was die Kaderplanung der Mannschaften betrifft, ist dadurch diese Woche aber noch alles auf Eis gelegt.“

SV Ried in Bundesliga gegen Hartberg bisher unbesiegt

Es ist in dieser Saison bereits das 5. Duell zwischen beiden Teams. Im Quali-Gruppen-Hinspiel in der josko-Arena gab es am 9. April eine Nullnummer. An gleicher Stätte stieg die SV Ried am 2. März gegen den TSV nach 2:1 in das ÖFB-Cup-Finale auf. Im Liga- Grunddurchgang siegte die SV Ried im November dank Ante Bajic mit 1:0 (34.) Beim 1:1 im August in Hartberg scorten Constantin Reiner (45.) für die SV Ried und Sascha Horvath (56.), inzwischen beim LASK, für die Hartberger.

Bundesliga-Duell-Bilanz nach 7 Spielen: 3 Siege SV Ried, 4 Remis. 9:5 Tore.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at