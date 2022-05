Er ist gebürtiger Kärntner, genau genommen gebürtiger Klagenfurter, kam 2013 vom SC Austria Lustenau zum Wolfsberger AC und hängt nun nach neun Jahren bei den Lavanttalern zum Saisonende - wie bereits berichtet - seine "Handschuhe an den Nagel": Alexander Kofler. Der 35-jährige, 1,94-Meter große Goalie: ein "Gesicht der Wölfe". Kofler, der bisher 247 Pflichtpartien für den WAC absolvierte und dabei 47 Mal zu Null spielte, gab Montagabend bei Sky Sport Austria einiges über sich und das Wölfe-Rudel preis. Doch lesen Sie selbst.

„Der richtige Zeitpunkt, den Handschuh an den Nagel zu hängen“

Alexander Kofler (RZ Pellets WAC)...über...

...den 7. Auswärtserfolg in Serie beim SK Sturm Graz: „Ab und zu gibt es Sachen im Fußball, die man nicht erklären kann. Ich denke, dass auch diese Serie dazugehört. Wir haben sieben tolle Spiele in Graz geliefert und haben immer verdient gewonnen. Vielleicht ist die Partie zur richtigen Zeit gekommen, dass wir das große Ziel mit Platz Drei erreichen.“



…den Sieg gegen die Grazer am vergangenen Sonntag: „Es war extrem wichtig für uns, weil alles möglich war. Wir wissen, was wir alles in den ersten fünf Partien liegen haben lassen. Umso mehr wissen wir, dass trotz diesen fünf Partien alles möglich ist. Wir haben jetzt aufgezeigt. Jetzt heißt es an der Leistung anzuschließen und im letzten Spiel alles raushauen und uns mit einem Sieg in den Urlaub – und am besten mit dem dritten Platz zu verabschieden.“



…seine Entscheidung, die Karriere nach dieser Saison zu beenden: „Ich habe mich in den letzten anderthalb Monaten oft mit der Familie und dem Präsidenten zusammengesetzt. Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt wäre, den Handschuh an den Nagel zu hängen. Ich fühle mich noch gesund. Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich sehe mich in Zukunft noch im Fußball. Ich möchte eine Trainerausbildung machen. Vielleicht sieht man sich mit dem WAC eines Tages einmal wieder.“



…Gründe für sein Karriereende: „Es sind viele Gründe. Der Verein will sich verjüngen und hat einen großen Umbruch gestartet. Wir waren im regelmäßigen Austausch mit dem Trainer und Präsidenten. Selbst wird man auch nicht jünger und man sieht, dass der Zahn der Zeit an einem nagt. Mit der Familie gemeinsam sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass das der beste Schritt ist. Ich habe noch genug Zeit, mich auf anderes zu konzentrieren. Schlussendlich ist es zu diesem Schritt gekommen.“

"Unterklassig wird es sicher noch irgendwo ein Verein werden"

…ein Weiterspielen im Amateurfußball: „Unterklassig wird es sicher noch irgendwo ein Verein werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das angeht. Man kann immer sagen, man möchte noch drei, vier Jahre irgendwo dabei sein. Aber das war für mich aktuell kein Thema mehr, weil ich mich doch auf andere Sachen konzentrieren will. Dann ist man vielleicht zwar noch irgendwo dabei, aber dann wird man in Vergessenheit geraten, wird älter und sieht man sich nicht mehr so im Fußball. Ich will den Schwung aus den letzten neun Jahren beim WAC mitnehmen für eine neue Aufgabe. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt.“

…den bevorstehenden Umbruch beim WAC: „Man kann es immer von zwei Seiten sehen. Es kann eine Riesenchance für den Verein sein. Wir drei (Christopher Wernitznig, Michael Liendl, Alexander Kofler, Anm.) waren immer die Aushängeschilder in den letzten Jahren und mit uns hat man den Klub verbunden. Ein Umbruch kann eine Chance sein. Es werden andere Spieler in diese Rollen hineinschlüpfen. Den WAC hat es schon vor Wernitznig, Liendl und Kofler gegeben. Es wird ihn auch danach geben. Vielleicht nimmt man sich da selbst immer ein bisschen wichtiger. Das bin ich nicht. Es sollen andere hineinwachsen und genau wie wir Erfolge feiern. Ich schaue mit einem weinenden Auge zurück, aber es wird ein riesengroßer Teil in meinem Leben sein.“

Kofler über Wernitznig und Liendl: „Waren wie Oasch und Hosn“

…die Freundschaft mit Michael Liendl und Christopher Wernitznig: „Wir drei plus Michael Sollbauer und Dominik Baumgartner waren – wie wir in Kärnten sagen würden – wie „Oasch und Hosn“. Da geht sicher irgendwas verloren. Wir bleiben auch nach der Karriere dicke Freunde.



…seine persönlichen Highlights mit dem WAC: „Sicherlich die sportlichen Erfolge mit der Europa League. Die ganzen wichtigen Spiele und Schnittpartien, wo wir die Europacup-Quali geschafft haben. Das waren Emotionen pur, die wird man nicht vergessen. Auch das rundherum, wie der Verein als große Familie gelebt hat. Wir sind durch Fast-Abstiege gegangen. Das bleibt immer in Erinnerung und bleibt ein Teil meines Lebens, den ich nicht missen möchte.“



…seine Zukunft: „Ich kann mir vieles vorstellen, aber das ist etwas, was mich schon immer gereizt hat und wo ich mich auch sehe (Torwarttrainer, Anm.). Jetzt zu sagen, dass ich alles andere ausschließe, mache ich jetzt nicht. Jetzt starte ich die Ausbildung und werde sehen, wohin mich das bringt.“



…Aufstieg seines ehemaligen Klubs Austria Lustenau: „22 Jahre haben sie auf den Titel hingearbeitet und ich bin froh, dass sie es endlich geschafft haben. Ich wüsste nicht, wer sich das mehr verdient hat. Schade, dass ich als aktiver Spieler das nicht mehr miterleben kann gegen den Ex-Verein zu spielen. Ich habe schon mit Spielern und Verantwortlichen geschrieben, dass ich sicher zu Gast sein werde, wenn sie im Lavanttal sind. Ich freue mich auf alte, bekannte Gesichter.“



…bevorstehendes Spiel gegen Rapid: „Es wird sicherlich wie in jedem Spiel gegen Rapid ein Duell auf Augenhöhe sein, wo Kleinigkeiten entscheiden. Wir werden die ganze Woche darauf hinarbeiten. Wir wollen unbedingt gewinnen und schon früher in den Urlaub und keine Woche länger spielen. Das große Ziel, der dritte Platz, wo wir Schützenhilfe von Sturm Graz brauchen, wollen wir unbedingt erreichen. Wir haben zwei Mal die Europa League-Gruppenphase spielen dürfen und das ist ein Riesenerlebnis für jeden Fußballer. Das wollen wir (Liendl, Wernitznig, Kofler, Anm.) dem Verein noch einmal bescheren.“

Fotocredit: RiPu + FC Red Bull Salzburg via Getty