Er absolvierte stolze 84 Länderspiele für das ÖFB-Team, war über Jahre und bei der Europameisterschaft 2016 deren Kapitän: Julian Baumgartlinger. Der 34-jährige Salzburger und ehemalige ADMIRAL Bundesliga-Kicker von Austria Wien, der in den letzten Jahren wiederholt vom Verletzungspech (Knie-OP, Kreuzband) geplagt wurde, will es nochmal wissen und seine Karriere auch nach dem Vertragsende beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen (in diesem Sommer) fortsetzen - idealerweise auch im ÖFB-Team unter Neo-Coach Ralf Rangnick.

So wird Julian Baumgartlinger gegenüber der DPA (Deutsche Presse-Agentur) wie folgt zitiert: „Ich habe die Überzeugung gewonnen, dass ich weiterspielen will."

Der Mittelfeldspieler schaffte von der Jugend des TSV 1860 München 2007 den Sprung in den Profikader der Münchener Löwen, ehe er 2009 in die österreichische Bundesliga zu Austria Wien wechselte. Nach zwei Jahren und 82 Pflichtpartien für die Violetten folgte im Sommer 2011 der Transfer in die Deutsche Bundesliga zum FSV Mainz 05 und fünf Jahre später weiter den Rhein Richtung Norden entlang zu Bayer Leverkusen. Nach sechs Jahren erhielt Baumgartlinger dann im vergangenen Sommer keinen Vertrag mehr bei der Werkself, bei der er 152 Einsätze absolvierte (je 6 Tore & Assists).

"Bin komplett ergebnisoffen - entscheidend ist, dass ich weiterspielen will"

Wo wird die Reise nach einem Jahr Pause hin? Baumgartlinger laut DPA: „Ich bin da komplett ergebnisoffen. Das Ziel ist sekundär, entscheidend ist, dass ich weiterspielen will." Baumgartlinger blickt auf einige Verletzungen in den letzten Jahren zurück, die ihn immer wieder zurück warfen...doch jetzt stehe er „in dem Wissen, dass ich gesund und wettkampffähig bin, wieder Spaß am Training“ zum Comeback bereit.

Dass er im letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (2:1) 60 Minuten als Kapitän auf dem Platz stand, war für Baumgartlinger „nochmal ein Meilenstein“.

"Keine Ahnung, was Rangnick vorhat"

Die Spielerführerbinde hat der 84-fache Teamspieler auch im ÖFB-Team, wo Baumgartlinger verletzungsbedingt ein Jahr fehlte und sein letztes Match über die volle Distanz am 18. November 2020 gegen Norwegen (1:1) absolvierte, getragen.

Doch er ist nicht zurückgetreten aus dem ÖFB-Team. Im Gegenteil: „Wenn ich auf gutem Niveau weiterspielen kann und der Trainer mich will, bin ich bereit“, sagte der Routinier, der als Kind mit dem Fußball 1993 beim USC Mattsee begann.

Da es noch keinen Kontakt zu Rangnick gab, habe er aber „keine Ahnung, was der Trainer vorhat“.

"Rangnick wird auch innerhalb des Verbandes etwas umkrempeln"

Grundsätzlich sieht Baumgartlinger die Verpflichtung Rangnicks positiv. „Es wird einen richtigen Umbruch geben mit diesem Trainer, der auch innerhalb des Verbandes etwas umkrempeln will. Und das begrüße ich auch.“

Fotocredit: SID