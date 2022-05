Guntamatic, oberösterreichischer Qualitätshersteller für Holz-, Pellet- und Hybridwärmepumpenheizungen, wird auch in den Saisonen 2022/23 und 2023/24 die SV Ried als Hauptsponsor unterstützen. Die Verlängerung des Vertrags gilt sowohl für die Admiral-Bundesliga als auch für die Admiral 2. Liga.

SVR-Vizepräsident Thomas Gahleitner, Günther Huemer (Geschäftsführer Guntamatic Heiztechnik GmbH), SVR-Präsident Roland Daxl und SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger

Führender Hersteller von Pellets-, Stückholz- und Hackschnitzelheizungen

Guntamatic, gegründet 1963, ist einer der führenden Hersteller von innovativen und hochwirtschaftlichen Pellets-, Stückholz- und Hackschnitzelheizungen in Europa. Die Produkte von Guntamatic zeichnen sich durch äußerste Zuverlässigkeit und höchsten Komfort aus. Guntamatic, mit Hauptsitz in Peuerbach, ist mit mehr als 120 Vertriebs- und Servicestützpunkten in 21 Ländern europaweit präsent. Mehr Informationen zu Guntamatic unter www.guntamatic.com

Günther Huemer (Geschäftsführer Guntamatic Heiztechnik GmbH), SVR-VizeThomas Gahleitner, SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger und SVR-Präsident Roland Daxl mit Mitarbeitern von Guntamatic

Statements:

Thomas Gahleitner, Vizepräsident SV Ried:

„Diese Vertragsverlängerung noch vor dem Finale der Bundesliga zeigt, wie sehr Guntamatic mit der SV Ried verbunden ist. Seit dem Einstieg als Hauptsponsor im Jahr 2016 hat sich zwischen dem erfolgreichen Unternehmen und unserem Verein eine Partnerschaft entwickelt, die von großem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung getragen wird. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins, des Präsidiums, der Mannschaft und auch der Fans bei Günther Huemer uns seinem Team herzlichst für seine großartige und immer zuverlässige Unterstützung bedanken.“

Günther Huemer, Geschäftsführer der Guntamatic Heiztechnik GmbH:

„Auch wenn der Klassenerhalt noch nicht fixiert ist, hat uns die SV Guntamatic Ried in dieser Saison mit starken Leistungen in der Meisterschaft und im Cup wieder sehr viel Freude bereitet. Wir werden der SV Ried auch in den kommenden beiden Saisonen unsere Treue halten und wollen damit unabhängig von der Liga Sicherheit und Stabilität im Verein gewährleisten. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass wir mit Christian Heinle als Cheftrainer künftig auch wieder verstärkt auf eigene junge Talente setzen. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Saison mit unserer SV Ried.“

Fotos: SVR/Schröckelsberger