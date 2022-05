Thomas Gebauer verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023. Der 39-jährige Routinier und Ersatztorwart steuert damit auf seine fünfte Saison mit dem LASK zu. Seit Jahresbeginn fungiert Gebauer zudem als Teammanager – auch diese Funktion wird er in der Saison 2022/23 weiter ausüben.

Thomas Gebauer gilt als wichtiger Baustein des Teams

Thomas Gebauer wechselte im Sommer 2018 zum LASK und erwies sich seither als wichtiger Baustein des Team: Zwar kam der 39-Jährige erst drei Mal in Pflichtspielen zum Einsatz (der LASK blieb dabei wohlgemerkt stets ohne Gegentor), doch im Trainingsbetrieb und in der Kabine ist Gebauer ein echter Führungsspieler: „Thomas ist sich seiner Vorbildwirkung für die jüngeren Spieler bewusst, seine Rolle füllt er perfekt aus: Im Training gibt er immer Vollgas und pusht das Team. Von seiner jahrelangen Erfahrung profitieren auch seine Torhüter-Kollegen. Wir freuen uns sehr, dass er uns als Spieler noch mindestens ein Jahr erhalten bleibt“, sagt LASK-Sportdirektor Radovan Vujanovic.

Doch nicht nur als Ersatztorhüter, auch in anderer Funktion bleibt der 39-Jährige an Bord: Seit Jahresbeginn kümmert sich Gebauer als Teammanager um sämtliche organisatorische Belange rund um die Mannschaft. „Es ist eine sehr abwechslungsreiche und lehrreiche Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß macht. Ich bin dem LASK sehr dankbar, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat und freue mich schon auf meine erste komplette Saison als Teammanager“, sagt Thomas Gebauer.

Statement:

Thomas Gebauer:

„Ursprünglich hatte ich zwar geplant, nach dieser Saison einen Schlussstrich zu ziehen. Doch je näher das Saisonende kam, desto klarer wurde mir, dass ich körperlich noch in der Lage bin, mitzuhalten. Daher will ich auch nächstes Jahr noch am Platz stehen und dem Verein helfen.“

Foto: LASK