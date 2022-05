Final Countdown, Nerven-Krimi, Herzschlag-Finale! Mit dem TSV Hartberg, der SV Ried - beide stehen sich im direkten Duell Freitag gegenüber, ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - FC Admira Wacker und Schlusslicht SCR Altach bangen gleich vier Teams am finalen Freitag der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga um den Klassenerhalt - einen wird es erwischen! Spannung pur! Ein "Krimi-Schauplatz": die Hartberger Profertiler Arena. Schiedsrichter: der Tiroler Walter Altmann.

4 Teams können noch absteigen, 4 Teams theoretisch noch das Europacup Play-off Halbfinale erreichen, wo am kommenden Montag die WSG Tirol wartet. Jeder hat den Ligaverbleib in der eigenen Hand, dieser Umstand macht die letzte Runde der Admiral Bundesliga 2021/2022 so extrem spannend.

Die Rechnung für den TSV Hartberg ist klar! Bei einem Heimsieg über die SV Guntamatic Ried ist die Schmidt-Elf durch und die Ergebnisse in den anderen Stadien sind egal. Für den Klassenerhalt würde es auch reichen, gleich viele oder mehr Punkte zu holen als Admira und Altach.

Kapitän René Swete und Co. konzentrieren sich aber einzig und allein auf die eigene Leistung. Das Stadion wird sehr gut gefüllt sein. Einlass in das Stadion ist um 17:30 Uhr. Die Tageskassen öffnen ab 17:00 Uhr. Nach dem Spiel gibt es Freibier.

"Werden Klassenerhalt schaffen, weil wir homogene Mannschaft sind"

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Morgen ist für uns ein ganz wichtiges Spiel - wir spielen um den Klassenerhalt. Wir haben in den letzten Runden unsere Ligatauglichkeit unter Beweis gestellt. Wir sind überzeugt, den finalen und letzten Schritt setzen zu können und das Ziel zu realisieren. Wir hoffen auf die tatkräftige Unterstützung des Publikums, das uns auch beim letzten Heimspiel gegen Altach zum Sieg gepeitscht hat. Ich hoffe, dass alle Fans ins Stadion kommen werden und sich diesen Fußballkrimi nicht entgehen lassen!"

Kapitän & Keeper René Swete (Foto): "Wir werden den Klassenerhalt schaffen, weil wir eine homogene Gruppe sind, an unseren Teamgeist und den Zusammenhalt glauben, auch weil wir in schwierigen und entscheidenden Spielen immer zur Stelle waren. Unser größter Pluspunkt sind die Stimmung und die Fans in der heimischen Profertil Arena."

