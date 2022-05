5 Jahre Spieler (Juli 1992-1997), 3 Jahre Trainer (Oktober 2018-November 2021) war er beim SK Rapid: Dietmar Kühbauer. Seit 3. Mai Chefcoach beim LASK - peilt mit den Linzern über die Playoffs den Weg "nach Europa" an. Dafür braucht es Siege...Freitag im letzten Qualigruppen-Match in der Raiffeisen Arena in Pasching gegen einen weiteren Ex-Klub - FC Admira Wacker. Ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Gewohnt engagiert: Dietmar Kühbauer will im dritten Anlauf mit dem LASK nach dem 3:3 gegen den TSV Hartberg und 1:1 gegen die SV Ried den ersten Dreier.

Wenn das geschafft, Montag im Playoff-Halbfinale bei der WSG Tirol und im Final-Falle dann ev. ausgerechnet gegen Rapid. Dazu und wie der 51-jährige Burgenländer den Europaleague-Triumph von Oliver Glasner sah und generell österreichische Trainer im Ausland sieht - sehen bzw. hören Sie selbst.*

Frage 1: Wie weit Art "Worstcase", wenn es im Playoff-Finale nächsten Donnerstag und Sonntag darauf zu Duell Rapid vs. LASK käme?

Frage 2: Europaleague-Triumph von Oliver Glasner samt Co-Trainern Michael Angerschmid & Ronny Brunmayr mit Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers und wie weit das österreichische Trainer und auch österreichischen Fußball aufwertet?



