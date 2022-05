Sie sind eine der großen Überraschungen in der zu Ende gehenden ADMIRAL Bundesliga-Saison: Austria Klagenfurt. Die Elf von Coach Peter Pacult schaffte als erster Aufsteiger seit Finalrunden-Einführung den Sprung in die Meistergruppe. Vor der finalen Runde, in der die Kärntner Violetten beim Serienmeister FC Red Bull Salzburg, den sie im November sensationell im Wörthersee Stadion besiegten, ist Rang 6 fix. "Wir sind gekommen, um zu bleiben"...lautete zu Saisonbeginn das Motto des Liga-Neulings...letzteres gilt allerdings nicht mehr für inzwischen 10 (!) Spieler, die den Klub vom Wörthersee verlassen werden.

Wenn eine Saison endet, dann gilt es meist auch Abschied zu nehmen. Bei neun Profis aus dem aktuellen Aufgebot herrscht bereits Klarheit, dass sie in der kommenden Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga nicht mehr für den SK Austria Klagenfurt auflaufen: Torhüter Lennart Moser, Ivan Saravanja, Florian Freissegger, Alexander Fuchs, Julian von Haacke, Patrick Greil, Alex Timossi Andersson, Darijo Pecirep und Benjamin Hadzic wurden offiziell verabschiedet.

Aus für Rückkehrer Rep nach nur einem Frühjahr

Mit heutigem Donnerstag kommt ein zehnter Abgang dazu. So teilte der Kärntner Klub mit, dass man sich mit dem Ex-LASK und Hartberg-Offensivakteur Rajko Rep darauf geeinigt hat, den ursprünglich bis 2023 laufenden Vertrag vorzeitig zum 31. Mai zu beenden. Der 31-jährige, fünfmalig slowenische Nationalspieler kam erst im Winter ablösefrei vom rumänischen Erstligisten Sepsi OSK nach Klagenfurt und absolvierte unter Peter Pacult nur sieben Spiele, lediglich ein Mal in der Startelf.

Die Abgangs-Gründe sind unterschiedlich. Nach Leihen kehren der 22-jährige Lennard Moser (1. FC Union Berlin) und Timossi Andersson (FC Bayern München) zu ihren Stammvereinen zurück. Der deutsche Tormann und der 21-jährige, schwedische Flügelstürmer waren Anfang 2021 nach Waidmannsdorf gekommen und halfen mit, den Sprung ins Oberhaus zu schaffen. Moser stand neunmal für die Austria zwischen den Pfosten auf, für Timossi Andersson stehen 49 Einsätze mit neun Toren und elf Assists zu Buche.

Patrick Greil zu Rapid?

Der 25-jährige Salzburger Patrick Greil, der vier Jahre für die Violetten spielte, entschied sich nach 125 Partien (21 Treffer, 25 Vorlagen) gegen die angebotene Vertragsverlängerung. Seit Wochen wird der Mittelfeld-Aktivposten mit dem SK Rapid Wien in Verbindung gebracht. Wann wird es offizielle?

Bei 25-jährigen, kroatischen Innenverteidiger Ivan Saravanja, der 2018 vom FC Admira Wacker gekommen war und 94 Pflichtpartien (vier Tore, zwei Assists) für Klagenfurt absolvierte, Freissegger (seit 2019, 21 Einsätze), Fuchs (seit 2021, acht Einsätze), von Haacke (seit 2019, 21 Einsätze, drei Treffer, neun Vorlagen), Pecirep (seit 2019, 66 Einsätze, 15 Tore, fünf Assists) und Hadzic (seit 2020, 35 Einsätze, fünf Treffer, zehn Assists) läuft das Arbeitspapier aus.

„Bevor sich unsere Wege trennen, steht am Samstag bei RB Salzburg noch ein Match in der Meisterrunde am Programm, das wir gemeinsam erfolgreich bestreiten wollen. Der eine oder andere dürfte noch einmal auflaufen und ich bin davon überzeugt, dass sich alle bis zum Ende voll reinhängen werden. So haben sie es immer gemacht“, sagt Sportdirektor Matthias Imhof.

Weiterhin offen ist dagegen die sportliche Zukunft von drei Profis, deren Verträge ebenfalls in diesem Sommer auslaufen: Herbert Paul, Tim Maciejewski und Florian Jaritz. „Wir sind daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den Burschen fortzusetzen und haben ihnen Angebote vorgelegt. Jetzt liegt der Ball bei ihnen“, erklärt Imhof, der gemeinsam mit Geschäftsführer Harald Gärtner, Chefscout Manfred Linzmaier und Trainer Peter Pacult an einem schlagkräftigen Kader für die kommende Serie arbeitet.

In den Fan-Foren wird der Aderlass fragwürdig thematisiert.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at