Tag der Entscheidung! Beim "Freitags-Krimi" in der letzten Qualigruppen-Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es auf einem der drei "Tatorte" in der Raiffeisen Arena in Pasching zum Duell zwischen dem LASK und Lieblingsgegner FC Flyeralarm Admira - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Für beide Teams ist ein Sieg Pflicht, um ihre jeweiligen Ziele aus eigener Kraft zu erreichen. Der LASK (23 Punkte) will Rang 2 der Quali-Gruppe verteidigen. Doch dahinter lauert ein Trio mit je 21 Zählern. Darunter der FC Admira! Für die Elf von Andreas Herzog ist von Playoff-Platz, Klassenerhalt bis Abstieg alles möglich. Was für eine Dramaturgie!

Marvin Potzmann (li.) kehrt beim LASK nach Sperre retour, sodass Chefcoach mit dem Rechtsverteidiger womöglich hinten wieder auf eine Vierer-Abwehrkette vertraut. Rechts der 25-jährige, tschechische Winterneuzugang der Südstädter: Jan Vodháněl.

300 Tage nach dem Startschuss der ADMIRAL-Bundesliga-Saison entscheidet sich am Freitagabend, für wen die Saison noch in die Verlängerung und damit ins Europacup-Playoff geht? Mit einem Sieg können die Linzer die Teilnahme am Playoff-Halbfinale fixieren, wo am Montag die WSG Tirol (19 Uhr, Stadion Tivoli, Innsbruck) wartet.

Doch all das ist noch graue Theorie, der volle Fokus gilt bei den Eurofightern der letzten Jahre dem Heimspiel gegen die Admira. Die Panther sind für die Athletiker ein Lieblingsgegner: von den letzten 11 Duellen wurden 10 gewonnen (darunter auch in dieser Saison im Grunddurchgang mit 3:1, 3:0) bei einem Remis. Letzteres war im Finaldurchgang-Hinspiel mit 1:1 in der Südstadt.

Kühbauer: "Wollen die Saison verlängern"

LASK-Chefcoach Didi Kühbauer vor dem Duell mit seinem Ex-Klub: „Ich hoffe, dass wir im Game drin bleiben, dafür brauchen wir einen Sieg. Wir wollen die Saison verlängern und ins Europacup-Playoff einziehen. Damit wir den dafür notwendigen Sieg einfahren, müssen wir unser Spiel über die vollen 90 Minuten auf den Platz bringen. Wir müssen uns in manchen Dingen noch verbessern. Gegen Hartberg und Ried hatten wir speziell in der zweiten Hälfte gute Phasen, morgen soll das von Beginn an zu sehen sein. Unsere Fans wollen wir mit einem Heimsieg belohnen.“

Kühbauer über Informationsfluß von anderen Spielorten währen der Partie und Weitergabe an Mannschaft: "Nein, weil wir in der glücklichen Lage sind, um mit einem Sieg eine gute Situation zu haben. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern. Die anderen Mannschaften haben ihre Problematik. Wir sollten uns nur auf unser Spiel konzentrieren. Sprich, dass wir da gut performen und den Zuschauern eine Freude machen, damit sie zufrieden nach Hause gehen. Das ist das Entscheidende."

"Fans für nicht einfache Saison was zurück geben"

LASK-Toptorjäger Sascha Horvath: "Das wird ein sehr geiles Spiel. Für beide Mannschaften geht es um sehr viel. Wir wollen den Fans für die nicht einfache Saison was zurück geben und einen Dreier schenken. Wir sind gut vorbereitet und werden von der ersten Minute an Vollgas geben."

Personelle Situation im LASK-Lager: die beim OÖ-Derby in Ried gesperrten Routiniers Marvin Potzmann und James Holland kehren zurück, die Langzeitverletzten Letard, Raguž, Twardzik und Wiesinger fehlen weiterhin.

Auch für die Südstädter ist der letzte Spieltag von großer Bedeutung, aufgrund der engen Tabellenkonstellation braucht die Elf von Andreas Herzog einen Sieg, um den sicheren Klassenerhalt feiern zu können. Auf einen vollen Erfolg wartet die Admira allerdings schon seit vier Spielen (2U 2N), zuletzt setzte es eine 0:3-Heimniederlage gegen Schlusslicht SCR Altach.

Schmerzlich vermisst wird bei den Panther Schlüsselspieler Roman Kerschbaum (Knöchelverletzung). Mit Wilhelm Vorsager (gesperrt) fehlt ein weiterer Routinier. Außerdem Filip Ristanic (Zehenbruch).

FC Admira-Chefcoach Andreas Herzog: „Es ist für alle Mannschaften – bis auf WSG Tirol – eine ganz enge Situation. Es heißt kühlen Kopf bewahren und positiv in das Spiel gehen. Wir müssen gegen den LASK über uns hinauswachsen und eine überragende Leistung bringen. Dann ist alles möglich. Der LASK hat eine gute Mannschaft, ist aber nicht unverwundbar. Es liegt an uns. Wichtig wird sein, dass wir vor dem Tor effektiv sind.“

Kapitän & Keeper Andreas Leitner: „Es kommt für uns zum großen Showdown mit dem LASK. Leider haben wir zuletzt eine sehr gute Ausgangssituation liegen gelassen. Aber wir fahren mit zwei Punkten Vorsprung nach Pasching und werden alles in unserer Macht stehende unternehmen, um die Partie gut über die Bühne zu bringen.“

130 Duelle gab es bisher zwischen LASK und FC Admira, 80 Partien davon in der Bundesliga. Bilanz: 34 Siege LASK, 25 FC Admira, 22 Remis. Im letzten Saisonduell am 9. April schaffte die Admira daheim nach Rückstand ein 1:1 und somit nach zehn Niederlagen zuvor gegen die Linzer mal wieder was Zählbares. Das Tor der Niederösterreicher erzielte Lukacevic (47.).

Schiedsrichter der Begegnung am Freitagabend in Pasching ist Harald Lechner, seine Assistenten an der Linie sind Andreas Heidenreich und Maximilian Kolbitsch. 4. Offizieller ist Rene Eisner.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL