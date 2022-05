Freitag und Samstag wird der Finaldurchgang der ADMIRAL Bundesliga mit der 32. Runde dieser Saison abgeschlossen. Dabei können sowohl in der Meister- als auch in der Qualifikationsgruppe noch zwei oder mehrere Teams punktegleich die Saison beenden. Seit dieser Saison wird Österreich-weit in allen Ligen das direkte Duell noch vor der allgemeinen Tordifferenz als Entscheidungskriterium herangezogen. Im Fall der Bundesliga kommt davor aber noch das sogenannte "Sternderl" nach Punktehalbierung zum Tragen. Bei der an Spannung eh nicht zu überbietenden letzten Runde wird somit auch der "Rechenschieber" gebraucht...

Gerangel, packende Duelle um die (internationalen) Plätze: einer der Hotspots in der finalen Runde der ADMIRAL Bundesliga ist die Lavanttal-Arena, wo der Fünfte WAC auf den punktgleichen Vierten Rapid trifft...für einen der beiden Klubs wird nach dem Match "Nachsitzen" angesagt sein - mit dem Playoff nächsten Donnerstag und dem darauffolgenden Sonntag.

Regelung bei Punktegleichstand

Sind zwei oder mehrere Teams punktegleich, wird die Platzierung nach folgenden Kriterien ermittelt:

jener Klub ist vorzureihen, bei dem nach dem Grunddurchgang bei Punktehalbierung abgerundet wurde. direktes Duell (1.1. Anzahl der Punkte | 1.2. Tordifferenz | 1.3. erzielte Tore | 1.4. Auswärtstore) höhere Tordifferenz höhere Zahl der erzielten Tore höhere Anzahl der Siege höhere Anzahl der Auswärtssiege höhere Zahl der erzielten Tore bei Auswärtsspielen

Anwendungsbeispiele Meistergruppe:

Ausgangssituation: Rapid, die Austria und der WAC haben alle jeweils ein „Sternderl“, da sie im Zuge der Punktehalbierung abgerundet wurden. Voraussetzung für punktegleiche Klubs ist ein Unentschieden im Duell zwischen WAC und Rapid am letzten Spieltag, auf Basis dessen sich nachstehende Konstellationen ergeben können.

Sind nur Rapid und WAC nach der kommenden Runde punktegleich, entscheidet – da beide Teams bei der Punktehalbierung abgerundet wurden - das direkte Duell. In diesem haben die Hütteldorfer mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage die Nase vorne. Die Wertung würde in diesem Fall so aussehen:

4. SK Rapid

5. WAC

Sind Austria, Rapid und WAC punktegleich, entscheidet ebenfalls das direkte Duell – da alle drei Teams bei der Punktehalbierung abgerundet wurden. In diesem Fall wird eine Mini-Tabelle mit allen Spielen dieser drei Klubs untereinander erstellt. Für diese Tabelle werden alle jeweils vier Saisonduelle dieser Klubs untereinander (ohne Punktehalbierung) herangezogen. In einer derartigen Mini-Tabelle wäre der WAC mit acht Punkten aus den direkten Duellen am schlechtesten platziert und würde daher den 5. Platz in der Meistergruppe belegen.

Rapid und FAK hätten jeweils 11 Punkte aus den direkten Duellen, auch die Tordifferenz wäre bei beiden mit +1 gleich. Als Entscheidungskriterium würde damit die Anzahl der erzielten Tore in der Tabelle dieser drei Teams untereinander zum Tragen kommen. Dort hätte Rapid mit bereits aktuell 10 (vor dem letzten Duell gegen den WAC) gegenüber der Austria mit 8 Toren die Nase vorne. Die Reihung würde in diesem Fall derzeit also so aussehen:

3. SK Rapid

4. FK Austria

5. WAC

Anwendungsbeispiele Qualifikationsgruppe:

Ausgangssituation: LASK, SV Ried und SCR Altach haben jeweils ein „Sternderl“, da sie im Zuge der Punktehalbierung abgerundet wurden. TSV Hartberg und die Admira wurden nicht abgerundet.

Ried, Hartberg, Admira und Altach punktegleich: Ried und Altach würden aufgrund des „Sternderls“ vor Hartberg und die Admira gereiht. Damit gibt es keine Mini-Tabelle von vier Klubs, sondern jeweils die direkte Gegenüberstellung von Ried und Altach sowie von Hartberg und Admira. Altach hätte aufgrund der mehr erzielten Auswärtstore (3 vs. 2) im direkten Duell die Nase vorne. Hartberg hätte gegen die Admira aufgrund der besseren Tordifferenz im direkten Duell die Nase vorne.

Die Wertung wäre in diesem Fall: 9. Altach, 10. Ried, 11. Hartberg, 12. Admira

Sind Hartberg und Admira punktegleich: Vorteil Hartberg aufgrund der besseren Tordifferenz (+1 vs. -1) in den direkten Duellen.

Sind LASK und Ried punktegleich: Vorteil Ried wegen mehr Punkten im direkten Duell.

Sind LASK und Hartberg punktegleich: Vorteil LASK wegen „Sternderl“ nach Punktehalbierung.

Sind Ried und Hartberg punktegleich: Vorteil Ried wegen „Sternderl“ nach Punktehalbierung.

Sind Ried und Admira punktegleich: Vorteil Ried wegen „Sternderl“ nach Punktehalbierung.

Sind Ried, Hartberg und die Admira punktegleich: Ried wegen „Sternderl“ nach Punktehalbierung vorgereiht, direktes Duell Hartberg-Admira --> Vorteil Hartberg aufgrund besserer Tordifferenz im direkten Duell.

Sind Ried, Altach und Hartberg punktegleich: Ried und Altach wegen „Sternderl“ nach Punktehalbierung vorgereiht, direktes Duell Ried-Altach --> Vorteil Altach wegen mehr erzielter Auswärtstore im direkten Duell

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL