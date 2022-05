Urlaub heißt, sich um nichts kümmern zu müssen, gemeinsam lachen, genießen und Neues entdecken. Die Zeit mit der ganzen Familie wertschätzen und nebenbei neue Freundschaften schließen. Urlaub bedeutet aber auch, verschiedene Bedürfnisse zu vereinen und ein ausgewogenes Maß an Action und Entspannung zu wählen. Sportbegeisterte Kinder dürfen sich in Feriencamps wie den Fußballcamps von Profiklub Hannover 96 & Trainingswochen mit dem FK Austria Wien oder Cagliari Calcio so richtig austoben. Mehr Infos zu den Sommer-Fußballcamps gibt es hier:

Wenn Profis gemeinsame Sache machen, kommt meistens etwas Gutes dabei raus – blickt man auf die erfolgreiche Zusammenarbeit von 96-Talents+Friends, der Fußballschule von Hannover 96, mit der renommierten Hotelgruppe Falkensteiner, bewahrheitet sich dies einmal mehr. Seit Jahren sorgt die unschlagbare Kombination aus Urlaub und Fußball für glückliche Gesichter. Sportbegeisterte Kids erleben in ihren Ferien eine Extraportion Action, Fun und tolle Tricks am Spielfeld, während sich die Erwachsenen entspannt zurücklehnen können, weil sie ihre Kinder in bester Betreuung wissen.

Mittlerweile haben sich die exklusiven Falkensteiner Urlaubscamps in zehn Hotels – verteilt auf drei Länder – etabliert. In Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Hannover 96 werden regelmäßig auch Trainingswochen mit weiteren Profiklubs wie dem FK Austria Wien und Cagliari Calcio in den Falkensteiner Hotels veranstaltet. In der Fußballschule von Hannover 96 bekommen fußballbegeisterte Kinder die Chance, sich wie echte Profis zu fühlen. Hier können sie ihrer Leidenschaft nachgehen und ihre Fähigkeiten in fünf intensiven Trainingseinheiten mit qualifizierten Coaches unter Beweis stellen. Der Fußballnachwuchs erhält zusätzlich eine komplette 96-Trainingsausrüstung und kann darüber hinaus tolle Preise abstauben. Die Teilnahme an einem Fußballcamp kann auch vor Ort flexibel und tageweise dazugebucht werden; bei der Buchung eines Aufenthalts ab sieben Nächten ist das Fußballcamp für ein Kind kostenlos.

In den Falkensteiner 4-Stern- & 5-Stern-Hotels mit Wohlfühlcharakter wird Familie großgeschrieben! Aufregende Wasserwelten mit Kids Spa, Abenteuerspielplätze, mitreißende Animationsprogramme inklusive Edutainment-Elementen im Falky Land und liebevoll gestaltete Kinderbetreuung lassen garantiert keine Langeweile aufkommen. Glückliche Kinder bedeuten zufriedene Eltern, doch Trubel und Action stehen nicht alleine im Fokus des gemeinsamen Familienurlaubs. Auch Erwachsenen wird bei Falkensteiner einiges geboten: Ansprechendes Design, köstliche Kulinarik, zuvorkommender Service und weitläufige Spa-Landschaften für entspannte Stunden der Ruhe – genau das Richtige für erholungsuchende Eltern, deren Kinder sich in der Zwischenzeit am Fußballplatz so richtig austoben.

Klein und Groß erwartet Urlaubsspaß pur, und zwar in den schönsten Regionen. Die Leichtigkeit vom Sommer am Meer hautnah erleben und mediterranes Flair in Italien und Kroatien genießen oder vor beeindruckendem Alpenpanorama auf sportliche Entdeckungsreise gehen und nach Herzenslust die verschiedensten Aktivitäten ausprobieren, die in den Kärtner Familien-Regionen Nassfeld & Katschberg geboten werden. Abenteuer, Wasserspaß, kulinarische und kulturelle Genussmomente sowie ein abwechslungsreiches Aktivprogramm mit allen nur denkbaren Sportarten zum Auspowern gestalten Familien ein unvergessliches Urlaubserlebnis für jeden Geschmack.

Während die Kids über den Platz fegen, kann der Rest der Familie am Pool oder im Spa-Bereich entspannen, den Ausblick und die einmalige Atmosphäre genießen oder die vielen Extras in den Hotels kennenlernen, ehe wieder gemeinsame Aktivitäten mit der ganzen Familie am Programm stehen. Unter Aufsicht qualifizierter Trainer verbessern die kleinen Sportler_innen ihre fußballerischen Fähigkeiten. Das Wichtigste steht dabei aber natürlich immer im Vordergrund: Der Spaß! Die Fußballcamps von Hannover 96 und Falkensteiner sind eine großartige Möglichkeit, Urlaub mit Training zu kombinieren, und aufstrebenden Fußballstars Ferien mit Mehrwert zu bieten. Nehmen Sie unvergessliche Momente aus diesem Familienurlaub mit nachhause, wo garantiert alle auf ihre Kosten kommen. Ein Sommer voll glücklicher Gesichter & wunderschöner Erinnerungen!

Zu den Terminen: Jetzt informieren!