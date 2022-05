Bevor es ab kommenden Sonntag für den Vizemeister aus der Steiermark in den Urlaub geht, trifft der SK Puntigamer Sturm Graz in der 32. und letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf den FK Austria Wien. Das Spiel findet am Samstag, den 21. Mai 2022 in der Generali Arena statt. Ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Vor dem Spiel stand der ehemalige Coach der Violetten und derzeitige Trainer der Grazer - Christian Ilzer - Rede und Antwort:





Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer über...



...die Ausgangssituation: "Wir haben am Samstag nochmals die Chance das echte Sturm Graz Gesicht zu zeigen. Diese Chance wollen wir nützen und uns mit einer Topleistung aus einer für uns mehr als erfolgreichen Saison verabschieden. Die Mannschaft hat die Woche hochkonzentriert trainiert und wir haben uns sehr gezielt auf das Spiel gegen die Austria vorbereitet."



...das bevorstehende Spiel in der Generali-Arena: "Fakt ist, dass die Austria eine starke Saison spielt, sie konstante Leistungen auf hohem Niveau abliefern, wenig Gegentore bekommen, physisch zu den besten Teams der Liga gehören und im Umschaltspiel großes Gefahrenmoment entwickeln können. Aber ob sie Dritter oder Vierter werden können, interessiert mich nicht. Ich bin Sturm Trainer und wir müssen für ein hochintensives Spiel und einen großen Fight bereit sein, um uns am Ende einer langen Saison nochmals mit einem Sieg zu belohnen."



Innenverteidiger Gregory Wüthrich (Foto): "Wir wollen die großartige Saison in Wien mit einem Sieg beenden und uns von unserer besten Seite zeigen. Dafür braucht es einen hochkonzentrierten Auftritt mit Leidenschaft und Fokus."

Statistiken zum Spiel

Austria Wien gewann in der ADMIRAL Bundesliga nur eines der letzten sechs Spiele gegen Sturm Graz (2U 3N). Dieser Sieg gelang im ersten Heimspiel dieser Saison (2:1). Beide Heimspiele innerhalb einer BL-Saison gewann die Austria gegen Sturm zuletzt in der Saison 2016/17.

Austria Wien remisierte 13-mal –nie häufiger in einer gesamten Saison der ADMIRAL Bundesliga. Mehr Punkteteilungen innerhalb einer Bundesliga-Saison hatte zuletzt der FC Wacker Innsbruck in der Saison 2013/14 (damals 14 Remis allerdings in 36 Spielen).

Austria Wien kassierte in dieser Saison nur acht Niederlagen. Weniger als acht Niederlagen in einer Saison der ADMIRAL Bundesliga kassierte die Wiener Austria zuletzt in der Meistersaison 2012/13 (damals nur 4).

Sturm Graz erzielte in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 60 Tore in den ersten 31 Spielen – nur unter Trainer Ivica Osim 1997/98 (76 Tore) und 1998/99 (61 Tore) mehr zum Vergleichszeitpunkt in einer Bundesliga-Saison.

Manprit Sarkaria vom SK Puntigamer Sturm Graz erzielte 12 Tore in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga und damit mehr als in seinen vier BL-Saisonen beim FK Austria Wien zusammen (11). Sarkaria absolvierte bisher 99 Bundesliga-Spiele (69 für den FK Austria Wien und 30 für den SK Puntigamer Sturm Graz).



Nach den Trauerfeiern für unseren Jahrhunderttrainer hat uns folgender berührender Brief von Familie #Osim erreicht. Vielen Dank für eure Worte!#sksturm https://t.co/0XwDLzQNYL — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 19, 2022

