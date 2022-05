Der SCR Altach hat es sensationell auf der Zielgeraden im Finish doch noch geschafft mit dem Klassenerhalt...über weite Strecken der Saison hatten die Vorarlberger die "rote Laterne" fest im Besitz, um sie dank dem 2:1-Heimsieg über die WSG Tirol und der zeitgleichen 1:3-Niederlage des FC Flyeralarm Admira beim LASK "last minute" noch an die Südstädter abzugeben. Diese haben sie nur ein Mal...am letzten Spieltag, was nach 11 Jahren in der ADMIRAL Bundesliga für die Panther den Abstieg bedeutet. Nachfolgend erleichternde Statements aus dem Lager der Rheindorfer und Wortspenden der Tiroler nach dem West-Derby.

Bild mit Symbolkraft: Felix Strauss, vor einer Woche noch rechzeitig für das Auswärtsspiel beim FC Flyeralarm Admira von der Bundesliga "begnadigt", schaffte nach zwei Siegen in den letzten beiden Runden mit dem SCR Altach noch den vielumjubelten Klassenerhalt und erzielte selbst das Tor zum 2:0. Was ein Kraftakt, was eine Willensleistung, was eine Befreiung im Ländle.

CASHPOINT SCR Altach – WSG Tirol 2:1 (1:0)

Schiedsrichter: Christopher Jäger

Ludovic Magnin: „Bin froh, dass ich die Mission erfüllt habe“

Ludovic Magnin (Trainer SCR Altach):

…vor dem Spiel über die Entscheidung in den Auswärtstrikots zu spielen: „Meine einzige Bitte an den Verein, war es heute in Gelb zu spielen. Es ist lustig, als Trainer wird man irgendwann mal abergläubisch. Als Spieler war ich es überhaupt nicht, aber als ich gesehen habe, dass wir seit dem Rapid-Spiel zu Hause nicht mehr gewonnen haben, dann habe ich mir gedacht, wir müssen was ändern. Das Trikot ist eine gute Änderung.“



...über die Partie: „Wahnsinn! Was die Jungs geleistet haben die letzten drei Runden ist unglaublich. Wir machen 16 punkte in 10 spielen, was wir nicht in 22 spielen davor gemacht haben. Das Spiel ist ein Spiegelbild. Wir starten ins Spiel und Tor nach einer Minute, danach haben wir Mühe gehabt ins Spiel zu finden. Da müssen wir mit Mentalität und mit Kampfgefühl spielen. Das zweite Tor ist ein Spiegelbild von diesem Kampf und von der Leidenschaft, die diese Mannschaft hat. Dann kommt wieder die rote Karte, die uns zwei Niederlagen gekostet hat. Dann siegen wir und es ist ein fantastischer Abend für uns alle. Ich bin froh, dass ich die Mission erfüllt habe.“



…ob er immer an den Klassenerhalt geglaubt hat: „Grundsätzlich war ich mit der Vorbereitung nicht zufrieden, weil es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Von dem her habe ich diese vier Spiele gebraucht in der Rückrunde, um die Mannschaft kennenzulernen. Wir wussten, dass wir eine minimale Chance im Playoff haben. Wir wussten, wenn wir abliefern, dass uns dieser Modus entgegenkommt und, dass wir bereit sein müssen. Was die Jungs über das gesamte Playoff geleistet haben, Hut ab. Ich bin unheimlich stolz auf diese Mannschaft. Sie haben psychisch viel Negatives gehört diese Saison.“

„Haben geschafft, dass Mannschaft wieder in die Herzen der Vorarlberger gekommen ist“

…über die Fankulisse: „Es ist erst das zweite Mal, dass das Stadion ausverkauft war. Ich bin unheimlich stolz als Trainer und als Mannschaft, das geschafft zu haben. Beim ersten Spiel gegen Austria Wien waren ein paar 1000 hier und ohne Stimmung, da habe ich mich schon gedacht, puh. Beim Klassenerhalt brauchen wir schon das Volk hinter uns. Wir haben geschafft, dass die Mannschaft wieder in den Herzen der Vorarlberger gekommen ist.“



…was er heute noch vor hat: „Ich bin zwar ein bisschen älter geworden, aber nachts bin ich besser drauf als tagsüber. Von dem her glaube ich, dass ich mich von der Mannschaft lösen sollte. Aber wir werden jetzt noch nicht ins Bett gehen, sagen wir so.“



Felix Strauss (SCR Altach):

…über seinen Treffer: „Ein Zittern bis zum Schluss. Ich bin dann auf der Bank gewesen und konnte nichts mehr reden. Ich war so nervös und jetzt endlich haben wir es geschafft.“



…über die Partie: „Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe überall Gänsehaut. Unfassbar, was die Mannschaft noch geleistet hat. Einfach geil!“



…über die Kulisse: „Am Ende hält Vorarlberg zusammen. Die Stimmung war überragend. Die Fans haben uns bis zur letzten Sekunde getragen. Große Klasse!“



…über die Saison: „Ein paar Leute sagen Wunder, aber im Endeffekt ist mir das scheißegal. Wir sind oben geblieben, wir haben die Klasse gehalten, egal wie. Wir haben einen schlechten Grunddurchgang gespielt, aber haben uns in der Qualifikationsgruppe unten rausgerissen. Großen Respekt an die ganze Mannschaft und an den ganzen Verein! Es ist unfassbar!“



Philpp Netzer (SCR Altach):

…über den Klassenerhalt: „Ich bin nicht mehr der Jüngste. Was die letzten 95 Minuten hier los war, unbeschreiblich!“



…ob es heute ein kleines Fußballwunder war: „Ich denke für ganz Österreich außer für Altach irgendwie schon. Wir haben immer an uns geglaubt. Die Ausgangslage war nicht gerade berauschend, von dem her ist die Leistung unglaublich.“



…über die Partie: „Nach der Roten Karte mussten wir nochmal alles reinwerfen. Trotzdem hatten wir noch die ein oder andere Möglichkeit, auch mit einem Mann weniger.“



…ob heute gefeiert wird: „Denke schon, wenn man auf das Spielfeld schaut, auf die Ränge schaut, das ganze Stadion ist immer noch voll. Von dem her denke ich, dass es eine lange und feuchtfröhliche Nacht sein wird.“



…über sein Karriereende: „Es ist natürlich wunderschön mit so einem Spiel und mit solchen Emotionen aufzuhören. Dem Verein und den Fans etwas zurückzugeben, von dem her bin ich überglücklich und stolz auf den gesamten Verein.“

„Was wir in der Rückrunde geleistet haben, würde ich als einzigartig bezeichnen“

Atdhe Nuhiu (SCR Altach):

…über seine Emotionen: „Nachdem es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, geht es mir schon gut“



…über die Saison: „Was wir in der Rückrunde geleistet haben, würde ich als einzigartig bezeichnen. Wenn man denkt, zwei Spieltage vor Schluss 6 Punkte hinten und so gut wie jeder hat uns abgeschrieben, da haben wir noch an uns geglaubt. Dass wir so zurückgekommen sind, wie es dabei uns gegangen ist, können nur wir beschreiben. Ich bin so stolz auf die Mannschaft, dass wir es geschafft haben.“



…über Fankulisse: „Danke, dass uns die Fans unterstützt haben. Schon gegen Ried war es ein ausverkauftes Haus und die Fans haben uns vorangetrieben. Was ich mir aber gerne wünschen würde, wir haben die Klasse gehalten und ab nächster Saison soll es jede verdammte Woche hier voll sein.“



…über die Feierlichkeiten: „Ich freue mich, dass wir es heute geschafft haben. Es ist schwierig ohne Schlaf, weil ich hab einen Sohn zu Hause, der würde aufwachen.“



Jan Zwischenbrugger (SCR Altach):

…über die Partie: „Es fällt mal einiges an Druck ab. Ein unglaubliches Gefühl. Wir haben alles reingeworfen und haben das Unmögliche möglich gemacht. Ein unbeschreibliches Gefühl! Von allen fällt heute so ein Druck ab, wirklich unglaublich, dass wir es geschafft haben.“



…über den Trainer: „Der Trainer hat einen sehr großen Anteil daran. Er hat uns das halbe Jahr so unglaublich motiviert. Wir haben uns zusammengeschweißt und dieser Teamgeist hat sich dann ausgezahlt. Schlussendlich war es verdient, so wie wir im Frühjahr performt haben.“



…ob heute noch gefeiert wird: „Wir werden noch das eine oder andere Getränk nehmen. Wäre es doch alle einmal zusammenbinden und besprechen, was wir noch machen. Ich denke, es wird keiner heute nüchtern bleiben.“



…ob es ein kleines Wunder ist: „Wir waren über drei Viertel der Saison unten, das wir dann am letzten Spieltag noch den Sprung auf den vorletzten Platz geschafft haben, ist unbeschreiblich. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. Heute werden wir die Sau rauslassen!“

Silberberger: „Stimmung ar extrem elektrisierend“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol):

…über die Partie: „Es war ein unglücklicher Spielverlauf, gleich mit dem ersten Freistoß bekommst du das 0:1. Danach waren wir schon drückend. Wir haben einen couragierten Auftritt hingelegt, aber zum Schluss war es zu wenig. Die Stimmung war extrem elektrisierend. Altach hat dadurch den einen Mann weniger wettgemacht. Die Stimmung war überwältigend. Wir wollten unbedingt den Ausgleich, weil wir doch Sportmänner sind. Der Rotation war es definitiv nicht geschuldet, weil wir haben einen guten Auftritt hingelegt. Altach war in 2 oder 3 Situationen einfach bissiger.“



…über das kommende Playoff gegen den LASK: „Wir müssen jetzt clever den LASK analysieren. Die ein oder andere Option von uns ist zu Hause geblieben. Wir werden am Montag definitiv ein anderes Gesicht sehen der WSG Tirol. Es wird am Montag ein absolutes Spiel auf Augenhöhe auf Messers Schneide, ein richtiges KO-Spiel. Wir freuen uns drauf!“



…was gegen den LASK brauchen wird: „Cool wäre es, wenn dieses Publikum mit nach Tirol kommen würde und uns anpeitschen würde. Heute hat man gesehen, was sein Publikum ausmacht. Die Stimmung war elektrisierend.“



Diana Langes (Präsidentin WSG Tirol):

…über das kommende Spiel am Montag: „Wir haben einen Riesenschritt in unserer Geschichte gemacht. Wir sind extrem stolz, dass wir so weit kommen und freuen uns einfach nur.“



…was es ihr persönlich bedeutet: „Ich bin nicht nur dankbar, sondern fast demütig. Was wir mit so einem kleinen Budget erreicht haben, darauf kann man sehr stolz sein.“



…über Thomas Silberberger: „Ich habe immer an ihn geglaubt und gewusst warum“



…wie eine WSG im Europacup klingen würde: „Sau geil!“

„Wenn du so lange am Tabellenschluss bist und Klassenerhalt am letzten Spieltag schaffst, ist das wie Meisterschaft zu gewinnen“

Martin Stranzl (Sky Experte):

…vor dem Spiel über Adthe Nuhiu: „Nichts ist durch Erfahrung zu ersetzen. Er hat einfach die Erfahrung und die bringt er mit, die wirft er in die Waagschale. Das ist enorm wichtig, speziell im Abstiegskampf. Da brauchst du gestandene Spieler, die mit der Situation umgehen können. In den letzten Spielen war er für die wichtigen Momente da.“



…über Altach: „Wenn du so lange unten am Tabellenschluss bist und den Klassenerhalt am letzten Spieltag schaffst, dann ist das wie eine Meisterschaft zu gewinnen.“



…über Ludovic Magnin: „Seine positive Ausstrahlung und wie er sich präsentiert, macht er es Klasse. Das zeichnet ihn aus. In Altach ist diese offene und ehrliche Art gut angekommen. Trotzdem hat er eine Energie gefordert.“

Statement-Quelle: Sky

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL