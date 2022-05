... - gewählt von einer Fach-Jury bestehend aus Präsidenten, Managern und Trainern der ADMIRAL Bundesliga: Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg. Damit geht nicht nur zum 9. Mal in Serie der Meisterteller in die Mozartstadt, sondern ebenfalls zum wiederholten Mal die Prämierung für den „Besten Trainer der Saison“. Weiters wurden auch die besten Spieler, Tormann und Schiedsrichter sowie erstmals der Newcomer der Saison gewählt - siehe separater Beitrag.

Für Matthias Jaissle, dessen Vertrag beim österreichischen Serienmeister erst vor wenigen Tagen bis Juni 2025 verlängert wurde, die "Kirsche auf der Torte" einer überaus erfolgreichen, ersten Saison als Chefcoach des FC Red Bull Salzburg.

Der 34-jährige Süddeutsche, geboren in Nürtingen, hat in seiner ersten Trainersaison bei den Roten Bullen u. a. mit dem Double und dem Einzug ins Achtelfinale der UEFA Champions League für mehrere Meilensteine gesorgt. Jetzt werden diese Erfolge zum Abschluss des Spieljahres mit dem Titel „Bester Trainer“ honoriert.

"Nehme Auszeichnung stellvertretend für den ganzen Klub entgegen"

Matthias Jaissle erfreut: „Nach dem sportlichen Erfolg mit dem Double kommt jetzt auch die Ehre dazu, ‚Trainer des Jahres‘ zu sein. Aber Fußball ist ein Mannschaftssport, auch außerhalb des Platzes. Deshalb sehe ich es eher so, dass ich diese Auszeichnung stellvertretend für den ganzen Klub entgegennehme, denn so ein Erfolg ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Mannschaft, Staff und alle Mitarbeiter, die nicht so im Rampenlicht stehen – aber ebenfalls sehr wichtig für den Erfolg sind.“

Die Auszeichnung in der Kategorie „Trainer der Saison“ geht mit Matthias Jaissle - wie in vergangenen drei Jahren - wieder an einen Salzburger Meistermacher. Jaissle ist mit 34 Jahren der jüngste Trainer der ADMIRAL Bundesliga.

Der RBS-Chefcoach wird im Rahmen der Salzburger Meisterfeier am Samstag vom Bundesligavorstandsvorsitzenden Christian Ebenbauer ausgezeichnet.

Trainer der Saison:

Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg) Christian Ilzer (SK Puntigamer Sturm Graz) Manfred Schmid (FK Austria Wien) Peter Pacult (SK Austria Klagenfurt) Thomas Silberberger (WSG Tirol)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at