Die ADMIRAL Bundesliga-Saison 2021/2022 ist beendet. Moment...noch nicht ganz...für drei Teams besteht in der "Overtime" noch die Chance das letzte begehrte "Ticket" zur Quali für die UEFA Europa-Conference League zu ergattern. In den Final-Duellen nächsten Donnerstag & Sonntag wartet der Fünfte der Meistergruppe - Rapid Wien - auf den Sieger aus dem Halbfinal-Montagmatch zwischen der WSG Tirol und dem LASK - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Während die Linzer seit den vergangenen Jahren "Stammgast" im Europacup sind, könnten die Wattener Vereinsgeschichte schreiben.

Hat zum Ausklang seiner Profikarriere mit der WSG Tirol noch Großes und für die Wattener Historisches vor: der 32-jährige Rechtsverteidiger Fabian Koch. Hier gegen Keito Nakamura, der unter LASK-Neo-Chefcoach Dietmar Kühbauer aufblüht und in den vergangenen Spielen stets Angriffs-Akzente setzte

Viele waren es nicht, die zu Saisonbeginn darauf setzten, dass der historisch größte Erfolg aus dem Vorjahr, das Erreichen der Meistergruppe, in diesem Spieljahr sogar noch getoppt werden könnte. 32 Spieltage später sind es bedeutend mehr.

WSG-Chefcoach Thomas Silberberger & Co. haben im laufenden Spieljahr abermals Grenzen verschoben und stehen mit dem kleinsten Budget der Liga nun da, wo man sogar beginnen darf, von Europa zu träumen. Als Sieger der Qualifikationsgruppe zur ADMIRAL Bundesliga spielen die Tiroler am morgigen Montag nämlich um den Einzug ins Europacup-Playoff.

Noch ein Sieg also und der größte Erfolg der Vereinsgeschichte aus dem Vorjahr würde im WSG-Geschichtsbuch bereits nur mehr der zweitgrößte sein. Damit sei „die Messe dann allerdings gelesen“, meinte unlängst Cheftrainer Thomas Silberberger. Weiter, besser und höher gehe es unter diesen (finanziellen) Rahmenbedingungen nicht mehr. Wenngleich es nicht das erste Mal wäre, dass der Langzeitcoach mit eingebauter Erfolgsgarantie unter Beweis stellt, wie wenig ihn angebliche Bedingungen beeindrucken und wie schnell er in der Lage ist, angebliche Rahmen zu verändern.

Rapid wartet im Playoff-Finale

Der Halbfinalgegner der WSG Tirol im für die Wattener bisherigen "Spiel der Saison" ist der LASK. Die Linzer, die als großer Favorit in die Quali-Gruppe starteten und das beim 6:0-Auftaktsieg gegen die Tiroler auch eindrucksvoll unter Beweis stellten, blicken insgesamt auf eine eher durchwachsene Finalrunde zurück. Ein Auf und Ab, mit dem Tiefpunkt der 0:4-Schlappe am Tivoli in Innsbruck gegen die WSG. Worauf der bereits zweite Trainerwechsel der Saison folgte. Nachdem Andreas Wieland im Herbst von Vorgänger Dominik Thalhammer übernahm, folgte Anfang Mai Dietmar Kühbauer, selbst im Herbst noch Chefcoach beim SK Rapid. "Trainer-Beben" in dieser Saison im Lande, in Oberösterreich (LASK & SV Ried) im Besonderen.

Immerhin schafften die Athletiker im letzten Spiel der Qualifikationsgruppe mit einem 3:1-Erfolg über die Admira noch ihr Minimal-Ziel, um mit Platz 2 der unteren Tabellenhälfte hinter der WSG Tirol das 2. Ticket für das Halbfinal-Playoff zu sichern.

Sechstes Saison-Duell zwischen WSG Tirol & LASK

Wo es nun zum Saison-Dauerbrenner kommt: inklusive Liga (4x) und ÖFB-Cup-Achtelfinale treffen die Tiroler und Oberösterreicher an diesem 23. Mai zum sechsten Mal in dieser Saison aufeinander. Auf den Sieger der Playoff-Partie wartet im PO-Finale für die Qualifikation zur UEFA Europa Conference League mit Hin- und Rückspiel Rapid Wien.

Der österreichische Rekordmeister rutschte am letzten Spieltag der Meistergruppe zur ADMIRAL Bundesliga mit einer 1:2-Niederlage beim WAC noch auf Platz 5 ab. Die Spiele um einen Startplatz in der Qualifikation zur Conference –League finden am kommenden Himmelfahrts-Donnerstag (26.5., 17 Uhr) und Sonntag (29.5., 17 Uhr) statt.

Der WSG Tirol stehen bis auf Renny Piers Smith und Tobias Anselm alle Kaderspieler zur Verfügung.

Silberberger: "Sind auf alle Eventualitäten vorbereitet"

WSG-Coach Thomas Silberberger zum Spiel: „Wir freuen uns richtig auf das Spiel. Es ist ein K.o.-Spiel, in dem es einen Sieger geben muss. Wir sind auf alle Eventualitäten vorbereitet, spricht auf eine mögliche Verlängerung oder ein Elfmeterschießen. Ich glaube, dass es ein absoluter Fight auf Augenhöhe wird. Der LASK hat natürlich wesentlich mehr Qualität und Erfahrung, aber wir haben die Leichtigkeit des Seins. Wir können frech drauf los spielen.“

Ticketpreise

Die WSG Tirol senkt für das Spiel der Spiele ihre Ticketpreise massiv. Auf der Westtribüne kostet das Ticket € 15.-, auf der Ost € 10.-. Und Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre gegen völlig frei. Zudem ist jeder, der sich für das Montag-Spiel ein Ticket kauft, bei einem allfälligen Playoff-Final-Hinspiel am Donnerstag gratis dabei (die Eintrittskarte vom Montag kann ggf. in eine Freikarte umgetauscht werden).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Josef Parak