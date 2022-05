Die Woche der Wahrheit, respektive Entscheidung: Der LASK gastiert am Montag, den 23. Mai, bei der WSG Tirol im Stadion Tivoli in Innsbruck - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Gegen die Wattener geht es für die Linzer um den Finaleinzug, wo am Donnerstag ab 19 Uhr der SK Rapid Wien wartet. Zum bereits 6. Mal treffen der LASK und die WSG in dieser Saison aufeinander.

Viel Kopfsache wird Montagabend beim Playoff-Halbfinal-Match zwischen der WSG Tirol und dem LASK, hier mit Florian Flecker & Peter Michorl, gefragt sein.

„Wir wollen die Saison verlängern“ – so lautete die Devise des LASK vor der letzten Runde des Finaldurchgangs. Mit dem 3:1-Heimsieg gegen die Admira ist dieses Vorhaben geglückt, der LASK steht im Halbfinale des Europacup-Playoffs. Dort trifft der LASK am Montagabend auswärts auf die WSG Tirol. Die Wattener ergatterten Platz eins der Qualifikationsgruppe, hatten in der Endabrechnung zwei Punkte Vorsprung auf die Linzer. Der erste Platz der Quali-Gruppe bescherte der WSG gleichzeitig das Heimrecht im Halbfinale.

Das Dauerbrenner-Duell

Für den LASK entwickelten sich die Duelle mit der WSG in dieser Saison zum Dauerbrenner: Bereits fünf Mal trafen die Klubs in dieser Spielzeit aufeinander, vier Mal in der Liga sowie im ÖFB-Cup-Achtelfinale. Drei dieser fünf Duelle konnte der LASK gewinnen, im letzten Aufeinandertreffen setzte es allerdings eine empfindliche 0:4-Auswärtsniederlage im Innsbrucker Tivoli.

Die Schwarz-Weißen nehmen zum ersten Mal seit der Liga-Reform im Jahr 2018 am Europacup-Playoff teil. Der Sieger des Halbfinales trifft in zwei Finalspielen auf den SK Rapid Wien (26. Mai daheim, 29. Mai in Hütteldorf). Dem Gewinner des Europacup-Playoffs winkt ein Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League.

Auch Galligkeit - hier personifiziert durch LASK-Offensivakteur Thomas Goiginger - wird im "heißen Halbfinale" zwischen WSG Tirol und dem LASK gefragt sein.

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer: „Mit der WSG werden wir auf einen topmotivierten Gegner treffen. Aber auch wir haben gezeigt, dass wir gut Fußball spielen können. Es wird ein harter Fight, der uns alles abverlangen wird. Das Wochenende haben wir daher bestmöglich zur Regeneration genutzt. Es gilt jetzt alle Kräfte zu bündeln, um die Partie zu gewinnen und ins Finale einzuziehen.“

Es fehlen: Letard, Raguž, Twardzik, Wiesinger.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at