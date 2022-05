Nach dem spannenden Finale der 32. und letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Saison 2021/2022 geht es 3 Tage später schon wieder in die erste Qualifikationsrunde für die WSG Tirol und den LASK - Montag ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Ausgangssituation ist klar definiert, der Sieger dieser Partie trifft in der nächsten Runde im Hin- und Rückspiel (Donnerstag, 26. Mai, 17 Uhr und Sonntag, 29. Mai, 17 Uhr in Hütteldorf) auf den SK Rapid Wien. Was meint und tippt Ligaportal-Experte Gerald Baumgartner, erfahrener Bundesliga-Trainer und Kenner der Szene? Ist die Partie nach 90 Minuten entschieden?

Gerald Baumgartner: "Für die Tiroler, die Platz 1 in der Qualifikationsgruppe belegten, wäre ein Weiterkommen eine zusätzliche Belohnung für eine mehr als gute Saison. Vor allem nach der Punkteteilung konnte man aus 10 Spielen (5 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen) 18 Punkte holen und somit eine gute Saison krönen.

Der LASK mit einigen sportlichen Turbulenzen dieses Jahr, scheint nach der Übernahme von Didi Kühbauer zum richtigen Zeitpunkt wieder in Form zu kommen. Nach 2 Unentschieden gegen Hartberg (3:3) und Ried (1:1) folgte ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Admira Wacker, der schlussendlich nicht nur den 2. Platz im unteren Play Off bescherte, sondern auch noch die Möglichkeit, im Herbst womöglich international antreten zu können.

Somit ein weiteres Highlight für beide Mannschaften. Mit Spannung wird das Match in Tirol am Montagabend erwartet. Sollten sich die Linzer durchsetzen, wäre Rapid Wien (Ex-Trainer D. Kühbauer) vs. LASK (mit Neo-Trainer D. Kühbauer) ein Spiel, das sicher an Brisanz kaum zu überbieten ist!

Aber soweit ist es noch nicht, und die Wattener werden auch ein gewichtiges, sportliches Wort mitreden wollen. Also ganz schwer einzuschätzen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Beide Teams in guter Form."

Mein Tipp: Der LASK setzt sich knapp mit 2:3 nach Verlängerung durch!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at