Kaum hallt der "Freitag-Krimi" um den Klassenerhalt in der letzten Runde der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga noch nach, ist Montagabend wieder Hochspannung angesagt. Wenn im Rennen um den letzten verbliebenen Europacup-Startplatz die erste Weichenstellung erfolgt. Im Innsbrucker Tivoli-Stadion treffen Qualifikationsgruppen-Sieger WSG Tirol und der Zweite LASK aufeinander - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der Gewinner matcht sich am Donnerstag daheim und Sonntag auswärts mit dem Bundesliga-Fünften SK Rapid Wien um die Teilnahme an der 2. Runde der Conference-League-Quali.

Sein Einsatz könnte nach erlittener Verletzung im Freitagspiel gegen Admira heute Abend fraglich sein: LASK-Rechtsverteidiger Marvin Potzmann.

Daten & Fakten

Die WSG Tirol gewann in der ADMIRAL Bundesliga das letzte Heimspiel gegen den LASK mit 4:0 – das ist die höchste Saison-Niederlage der Linzer. Auch die WSG Tirol kassierte ihre höchste Niederlage in dieser Saison gegen den LASK – mit 0:6 beim Auftakt zur Qualifikationsgruppe.

Zwei der drei Playoff-Halbfinale wurden von den Heimteams gewonnen (SK Rapid Wien 2018/19 unter Dietmar Kühbauer und der FK Austria Wien 2019/20). In der Vorsaison setzte sich die Wiener Austria aber mit 3:0 in Hartberg durch. Inklusive Playoff-Finale ist die Bilanz allerdings für die Auswärtsteams besser: fünf Auswärtssiege, drei Heimsiege – bei einem Remis.

Die WSG Tirol gewann fünf Spiele in der Qualigruppe – Bestwert. Der LASK verlor nur zwei der 10 Spiele in der Qualifikationsgruppe – sonst nur der SCR Altach so wenige. Die WSG Tirol und der LASK erzielten jeweils 16 Tore in der Qualigruppe – geteilter Bestwert.

Wattens gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten drei Heimspiele – erstmals. Damit gewannen die Tiroler in der Rückrunde der Qualifikationsgruppe mehr Heimspiele als in den 13 Heimspielen dieser Bundesliga-Saison zuvor (2).

Vrioni vs. Lieblingsgegner LASK und noch mit Chance auf Torjägerkrone

Giacomo Vrioni (Foto) war mit sieben Toren der beste Torschütze dieser Qualifikationsgruppe. Beim 4:0 im letzten Duell gegen den LASK erzielte der 23-jährige Leihstürmer von Juventus Turin U23 seinen einzigen Dreierpack in der ADMIRAL Bundesliga. Vrioni gelang es als einzigem Spieler in dieser Bundesliga-Saison gegen den LASK einen Dreierpack zu erzielen und auch seine insgesamt vier Saisontore erreichte kein anderer Spieler gegen die Linzer Athletiker.

Entscheidung: Steht es nach der regulären Spielzeit Unentschieden, folgt eine Verlängerung (2x15 Minuten). Gibt es auch danach noch keinen Sieger, kommt es zum Elfmeterschießen.

Sperren: Zwischen dem Finaldurchgang und den Play-off-Spielen bleiben nur Sperren nach Gelb-Roten bzw. Roten Karten aufrecht. Die Sperren durch Gelbe Karten bzw. die Anzahl der Gelben Karten werden nach dem Finaldurchgang gelöscht, das heißt in den Play-off-Spielen sind keine Gelb-Sperren möglich. Das soll sicherstellen, dass die Klubs in den Play-off-Spielen mit den bestmöglichen Mannschaften antreten können.

Torschützenkönig: Die Tore aus dem Europacup-Play-off werden in die Torschützenliste übernommen. Torschützenkönig wird jener Spieler, der am Saisonende – inkl. Play-off-Spielen – die meisten Treffer erzielt hat.

Somit könnte WSG Tirol-Toptorjäger Giacomo Vrioni (aktuell 17 Treffer) den derzeit mit 19 Treffern führenden Karim Adeyemi (FC Red Bull Salzburg) noch einholen.

Live-Ticker heute 23.05.2022 ab 19 Uhr

WSG Tirol vs. LASK Linz live

