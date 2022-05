Am heutigen Montagabend, den 23.05.2022, ist ab 19:00 wieder Hochspannung angesagt. Wenn im Rennen um den letzten verbliebenen Europacup-Startplatz die erste Weichenstellung erfolgt. Im Innsbrucker Tivoli-Stadion treffen Qualifikationsgruppen-Sieger WSG Tirol und der Zweite LASK aufeinander - ab 19 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der Gewinner matcht sich am Donnerstag daheim und Sonntag auswärts mit dem Bundesliga-Fünften SK Rapid Wien um die Teilnahme an der 2. Runde der Conference-League-Quali.

Die Aufstellungen:

WSG beginnt mit folgender Elf: Oswald; Koch, Behounek, Stumberger, Schulz; Rogelj, Blume, Müller, Ertlthaler; Vrioni, Sabitzer (Bank: Ozegovic, Bacher, Ranacher, Naschberger, Skrbo, Prica, Ogrinec)

Der LASK, bei dem kurzfristig verletzungsbedingt Keito Nakamura ausfällt, startet mit folgenden Spielern: Schlager; Potzmann, Sako, Filipovic, Renner; Hong, Jovicic; Flecker, Horvath, Goiginger; Balic (Bank: Gebauer, Michorl, Gruber, Schmidt, Holland, Luckeneder, Boller)

WSG Tirol vs. LASK Linz ab 19:00 LIVE

Zum Live-Ticker WSG gegen LASK

Ein letztes Mal Kraft tanken – dann geht’s rein ins Playoff-Halbfinale! Unsere Mannschaft hat das Aufwärmprogramm beendet und verschwindet soeben für die letzten Anweisungen in der Kabine.

______________________________

🟢⚪ WSG – 0-0 ASK⚫⚪ 0'#WSGASK #AdmiralBL pic.twitter.com/60cpfVsXK5 — LASK (@LASK_Official) May 23, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at