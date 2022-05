Mit der 1:2-Niederlage im Playoff-Halbfinale bei der WSG Tirol ist nach 49 Pflichtpartien eine turbulente und lange Saison für den LASK beendet. Die Elf von Chefcoach Dietmar Kühbauer und die LASK-Fans dürfen sich zumindest schon mal auf ein wahres Testspiel-Highlight im Sommer freuen. Am Samstag, den 9. Juli 2022 gastiert kein Geringerer in der Raiffeisen Arena in Pasching wie der frischgebackene Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt mit Ex-LASK-Chefcoach Oliver Glasner & Assistent Michael Angerschmid.

Oliver Glasner bei seinem LASK-Abschied im Sommer 2019 Das jahrelange, unzertrennliche Trainer-Duo wechselte im Sommer 2019 vom LASK zum deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg und führte diesen in die Championsleague, wo die Niedersachsen im vergangenen Herbst in der Gruppenphase auf den österreichischen Serienmeister FC Red Bull Salzburg trafen. Zu diesem Zeitpunkt trainierten Glasner/Angerschmidt plus dem vom FC Blau-Weiß Linz hinzu kommenden Ronny Brunmayr bereits Eintracht Frankfurt und wurden vor einer Woche mit den Südhessen sensationell Europaleague-Sieger. Bevor das Team aus "Mainhattan" im August im Europa-Supercup auf den Sieger des Championsleague-Finales Real Madrid vs. FC Liverpool - kommenden Samstag ab 21 Uhr im Ligaportal-Liveticker - trifft, macht die Eintracht Anfang Juli im Rahmen ihres Trainerslagers in Oberösterreich Zwischenstop an Glasners ehemaliger Trainer-Wirkungsstätte. 161 Einsätze für LASK Von 2015 bis 2019 absolvierte das Trainer-Gespann Glasner & Angerschmid für den LASK 161 Einsätze. Ob der derzeit verletzte Abwehrchef Martin Hinteregger bis dahin fit ist, steht noch nicht fest. Informationen zum Ticket-Verkauf für den Testspiel-Leckerbissen folgen laut LASK in den kommenden Wochen. ⚠️Achtung, Achtung: Wir eröffnen die Saison 2022/23 mit einem Testspiel gegen den UEL-Sieger @Eintracht ! Die Hessen sind am 9. Juli beim Saison-Kickoff in der Raiffeisen Arena Pasching zu Gast! 😍 pic.twitter.com/40go3W1KH1 — LASK (@LASK_Official) May 23, 2022 Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at